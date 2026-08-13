Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගෝලීය අවිනිශ්චිතතාවය මැදිනා යනවිට ශ්‍රී ලංකාව බහු-පෙළගැස්මේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කළ යුතු බව හිටපු ජනාධිපතිවරයා පවසයි

13 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගෝලීය අවිනිශ්චිතතාවය මැදිනා යනවිට ශ්‍රී ලංකාව බහු-පෙළගැස්මේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කළ යුතු බව හිටපු ජනාධිපතිවරයා පවසයි

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ජනාධිපතිවරයෙක් රටට සිය සාම්ප්‍රදායික විදේශ ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරය අතහැර බහු-පෙළගැස්මේ උපාය මාර්ගයක් අනුගමනය කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී. ගෝලීය භූ දේශපාලනයේ ඉතා වේගයෙන් සිදුවන වෙනස්කම් හමුවේ වඩාත් නම්‍යශීලී හා ප්‍රායෝගික රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ප්‍රවේශයක් අත්‍යාවශ්‍ය බව ඔහු තර්ක කරයි.

රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නම්‍යශීලිත්වය සඳහා ඉල්ලීමක්

ප්‍රධාන ලෝක බලවතුන් අතර තීව්‍ර වෙමින් පවතින තරඟකාරිත්වය, වෙනස්වන වෙළඳ සන්ධාන, සහ කුඩා රාශිය රටවල් සංකීර්ණ තත්ත්වයන්ට හසුවීමට ඉඩ සලසන ආර්ථික කැළඹිලිය නිසා ජාත්‍යන්තර අවිනිශ්චිතතාවය වැඩිවෙමින් ඇති මෙම අවස්ථාවේ හිටපු නායකයා මෙම අදහස් ප්‍රකාශ කළේය. හිටපු ජනාධිපතිවරයාට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවට සිය ජාතික අවශ්‍යතා ආරක්ෂා කර ගැනීමට නම් තනි කඳවුරක් හෝ අධිබලවතෙකු කෙරෙහි පමණක් සම්පූර්ණයෙන් නැඹුරු වීමට තවදුරටත් ඉඩක් නොමැත.

විදේශ ප්‍රතිපත්ති සංකල්පයක් වශයෙන් බහු-පෙළගැස්ම යනු එක් ප්‍රමුඛ හවුල්කරුවෙකු හෝ සන්ධානයකට රටේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකත්වය නාභිගත කරනවා වෙනුවට ප්‍රධාන බලවතුන් කිහිප දෙනෙකු සමඟ එකවරම සමබර හා ඵලදායී සබඳතා පවත්වා ගැනීමයි. ඉන්දියාව, ඉන්දුනීසියාව සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය වැනි රටවල් මෑත වසරවලදී මෙම ප්‍රවේශයේ විවිධ ස්වරූප සාර්ථකව යොදාගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට එය වැදගත් වන්නේ ඇයි

2022 වර්ෂයේදී රටම දණගස්වූ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් තවමත් සුවය ලබමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාවට, විදේශ ප්‍රතිපත්ති තේරීම්වල ඇති අවදානම ඉතාමත් ඉහළය. චීනය, ඉන්දියාව, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සහ බටහිර රාජ්‍යයන් ඇතුළු විවිධ හවුල්කරුවන්ගෙන් රට මූල්‍ය සහාය හා ආයෝජන සඳහා බෙහෙවින් යැපී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ අතීත විදේශ ප්‍රතිපත්තිය විවේචනය කරන්නන් දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කරන්නේ, රටේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකත්වය සමහර අවස්ථාවල එක් දිශාවකට අතිශයින් නැඹුරු වී ඇති බවත් — විශේෂයෙන් රාජපක්ෂ යුගයේදී චීනය කෙරෙහි — ප්‍රතිවේශී ඉන්දියාව සහ බටහිර හවුල්කරුවන් සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ආතති ඇති කරගෙන ඇති බවත්ය. බහු-පෙළගැස්මේ රාමුවක් කොළඹට ජ්‍යෝතිශ්‍ය භූ දේශපාලන ආතතීන් ඇති නොකරමින් පුළුල් ආර්ථික හවුල්කාරිත්වයන්ගෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට ඉඩ සලසා දෙනු ඇතැයි එහි ආධාරකරුවෝ පවසති.

ශ්‍රී ලංකාව එක් කඳවුරක් තෝරා ගැනීමට බලකෙරෙනු වෙනුවට ගෝලීය සමීකරණයේ සෑම පැත්තකින්ම ප්‍රයෝජන ගත හැකි වන පරිදි උපාය මාර්ගිකව සිය ස්ථානය තහවුරු කර ගත යුතුය.

භූ දේශපාලන පසුබිම

හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ අදහස් ප්‍රකාශ වන්නේ පුළුල් ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපයේ එක්සත් ජනපදය සහ චීනය අතර තීව්‍ර ලෙස වෙළඳ ඉදිරිහිට තරඟය ඉහළ යන අවස්ථාවකය. ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියන් සාගරයේ තීරණාත්මක නාවික මාර්ග දිගේ ඇති සිය භූගෝලීය පිහිටීම හේතුවෙන්, ගෝලීය බලවතුන් කිහිප දෙනෙකුගේ ශ්‍රද්ධාවට ලක්වන උපාය මාර්ගිකව වැදගත් ස්ථානයක් හිමිකර ගනී.

රටේ ගැඹුරු ජල වරාය, විශේෂයෙන් හම්බන්තොට සහ කොළඹ, දැනටමත් සැලකිය යුතු ජාත්‍යන්තර අවධානයක් ලබාගෙන ඇති අතර, තරඟකාරී බලවතුන් දිවයිනෙහි යටිතල පහසුකම් ආයෝජනය විශාල කලාපීය ශතරංජ් ක්‍රීඩාවක කොටසක් ලෙස සළකති.

දේශීය ප්‍රතිචාරය

ශ්‍රී ලංකාව ඕනෑකමින් බාහිර රටකට යැපෙනසුලු වීම ගැන කනස්සල්ලට පත් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ සහ දේශපාලන ව්‍යූහයේ කොටස් සමඟ මෙම යෝජනාව අනුනාද වීමට ඉඩ ඇත. කෙසේ වෙතත්, සුසංගත බහු-පෙළගැස්මේ ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පැහැදිලි රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ධාරිතාවක්

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට Sinhala

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට

සැකකරු සමාජ මාධ්‍ය හරහා පීඩිතයන් රවටා ගනී සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදු කරන ලද සංකීර්ණ නිවාස ඉදිකිරීමේ වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් මගින් අහිංසක පොදු ජනතාවගෙන් රුපියල් මිලියන…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි

ෆීජී ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළේ වාර්තා බිඳ දැමූ වර්ෂයක් ෆීජීයේ කොටස් වෙළෙඳපොළ වසර දහයකට වැඩි කාලයක් තුළ ශක්තිමත්ම ව්‍යාපාරික කාර්යසාධනයක් ලබා දී ඇති අතර, වර්ෂය මේ…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ

අත්හිටුවූ ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් රටේ ප්‍රධානතම මූල්‍ය බරක් ලෙස සැලකෙන මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ භාරගැනීමට හෝ සංවර්ධනය කිරීමට කැමැත්ත පළ…

13 Aug 2026 Discuss