කුප්රකට අපරාධ චරිතය කංජිපානි ඉම්රාන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ මෙහෙයුම පොලීසිය විසින් සාධාරණීකරණය කරයි
වලාන දූෂණ විරෝධී ඒකකයේ අධ්යක්ෂ, පොලිස් අතිරේක අධිකාරී (ASP) රොහාන් ඔළුගල, කුප්රකට අපරාධ චරිතය කංජිපානි ඉම්රාන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා මෑතකදී සිදු කරන ලද මෙහෙයුම සාධාරණීකරණය කිරීමට සහ එහි තත්ත්වයන් පැහැදිලි කිරීමට ඉදිරිපත් විය.
මෙහෙයුම ක්රියාත්මක කළ ආකාරය සම්බන්ධයෙන් මහජනතාව සහ මාධ්ය අතර මතුවූ විවේචනයට පිළිතුරු දෙමින් ASP ඔළුගල, මෙම ප්රකට අපරාධකරු නීතිය ඉදිරියට ගෙනඒමේ ක්රියාවලියේදී නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් මුහුණ දුන් දැඩි දුෂ්කරතා පිළිබඳ ආලෝකය හෙළීය.
සංකීර්ණ හා අභියෝගාත්මක මෙහෙයුමක්
ජ්යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියා පෙන්වා දුන් පරිදි, කංජිපානි ඉම්රාන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ මෙහෙයුම කිසිසේත් සරල කාර්යයක් නොවීය. මෙහෙයුමට සහභාගි වූ නිලධාරීන්ට සැකකරු ආරක්ෂිතව හා සාර්ථකව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ උත්සාහය සංකීර්ණ කළ විවිධ මෙහෙයුම් හා සංවිධානාත්මක අභියෝගවලට මුහුණ දීමට සිදු විය.
ASP ඔළුගල අවධාරණය කළේ, සමාජයේ මුල් බැසගත් අපරාධ චරිත ඉලක්ක කර ගනිමින් සිදු කෙරෙන මෙවැනි මෙහෙයුම් ස්වභාවයෙන්ම, නීතිය ක්රියාත්මක කරන නිලධාරීන්ට මෙන්ම සාමාන්ය ජනතාවට ද සැලකිය යුතු අවදානමක් දරන බවත්, ක්ෂේත්රයේ නිලධාරීන්ට පීඩනය යටතේ තීරණාත්මක තීරණ ගැනීමට සිදු වූ බවත්ය.
මහජන වගවීම සහ විනිවිදභාවය
පොලිස් අධ්යක්ෂ කාර්යාලය මෙහෙයුම සම්බන්ධයෙන් මහජනතාව ඉදිරියේ ප්රකාශ කිරීමට ගත් තීරණය, ප්රකට අපරාධ විමර්ශන හා බලාත්මක කිරීමේ ක්රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලාංකික මහජනතාව සමඟ විනිවිදභාවය පවත්වා ගැනීමේ පුළුල් උත්සාහයක් පිළිබිඹු කරයි.
කංජිපානි ඉම්රාන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවේ අපරාධ ජාලය තුළ ප්රමුඛ චරිතයක් ලෙස සලකනු ලැබ ඇති අතර, ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම සැලකිය යුතු කාල සීමාවක් තිස්සේ නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන්ගේ ප්රමුඛ ඉලක්කයක් ව පැවතිණි.
මෙහෙයුමේ ප්රතිඵල සහ ඉන් අනතුරුව ගෙන යනු ලබන නෛතික කටයුතු සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම ප්රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.