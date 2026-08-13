Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අධික ජනාකීර්ණභාවය, නොසලකා හැරීම සහ ප්‍රතිසංස්කරණය: ශ්‍රී ලංකාවේ ගැඹුරු වන බන්ධනාගාර අර්බුදය තුළට

13 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අධික ජනාකීර්ණභාවය, නොසලකා හැරීම සහ ප්‍රතිසංස්කරණය: ශ්‍රී ලංකාවේ ගැඹුරු වන බන්ධනාගාර අර්බුදය තුළට

දැඩි පීඩනයකට ලක් වූ පද්ධතියක්

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය උග්‍ර අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, අධික ජනාකීර්ණභාවය, ප්‍රමාණවත් නොවන සම්පත් සහ දිගුකාලීන ව්‍යුහාත්මක අකාර්යක්ෂමතාවයන් දැනටමත් දැඩි පීඩනයකට ලක් ව ඇති සංශෝධනාගාර යටිතල පහසුකම් වෙත අතිමහත් බරක් පැටවෙමින් තිබේ. තත්ත්වය තවදුරටත් පිරිහීම වැළැක්වීම සඳහා හදිසි ප්‍රතිසංස්කරණ අවශ්‍ය බව අනතුරු අඟවන මානව හිමිකම් පෙරමුණේ ක්‍රියාකාරීන්, නීතිඥයන් සහ ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන්ගේ අලුත් අවධානය මෙම තත්ත්වය කෙරෙහි යොමු වී ඇත.

ජනාකීර්ණභාවය තීරණාත්මක මට්ටම් කරා ළඟා වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල දැනට රඳවා ගෙන සිටින්නේ ඒවා නිර්මාණය කර ඇති ධාරිතාවට වඩා බෙහෙවින් වැඩි සිරකරුවන් සංඛ්‍යාවකි. සිය ගණනක් රැඳවියන් සඳහා ඉදිකරන ලද මෙම පහසුකම්වල නියමිත ධාරිතාවට සාපේක්ෂව කිහිප ගුණයක සිරකරුවන් සිටින බවට වාර්තා වන අතර, එය භයානක හා අමානුෂික ජීවන තත්ත්වයන්ට මග පාදා ඇත. ආහාර, පිරිසිදු ජලය, සනීපාරක්ෂාව සහ ප්‍රමාණවත් වෛද්‍ය සේවා ඇතුළු මූලික අවශ්‍යතාවයන්ගේ දැඩි හිඟයකට සිරකරුවන් මුහුණ දෙමින් සිටිති.

දෙමළ භාෂා කතා කරන සිරකරු පිරිස විශේෂයෙන් අවදානමට ලක් වූ කණ්ඩායමක් ලෙස ඉස්මතු කර ඇති අතර, නීතිමය නියෝජනයට සහ බන්ධනාගාර සේවාවලට ඔවුන්ගේ ප්‍රවේශය සීමා කරන භාෂා බාධක පිළිබඳව සහ පද්ධතිය තුළ අසමාන සැලකිලිමත් බව පිළිබඳ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරු කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර ඇත.

රිමාන්ඩ් රැඳවියන් සහ නීතිමය ප්‍රමාදයන්

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ජනගහනයෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් සමන්විත වන්නේ රිමාන්ඩ් රැඳවියන්ගෙනි — එනම් කිසිදු වරදකට තවමත් වරදකරුවන් කර නොමැති නමුත් නඩු විභාගය අපේක්ෂාවෙන් රඳවා ගෙන සිටින පුද්ගලයන්ගෙනි. නීතිඥයන් මෙම ගැටළුවේ මූලික හේතුව ලෙස අධිකරණ පද්ධතියේ නිදන්ගත ප්‍රමාදයන් ඇඟිල්ල දිශා කරන අතර, බොහෝ රැඳවියන් ඔවුන්ගේ නඩු විභාගය ආරම්භ වීමට පෙර මාස ගණනක් හෝ වසර ගණනක් රඳවා ගෙන සිටිති.

  • දිගු කාලීන අධිකරණ නඩු රාශිය දහස් ගණනක් රැඳවියන්ට යුක්තිය ලැබීම ප්‍රමාද කරයි
  • රිමාන්ඩ් රැඳවියන් බොහෝ දෙනෙකුට ප්‍රමාණවත් නීතිමය නියෝජනයක් නොමැත
  • භාෂාමය හා වාර්ගික සුළුතරයන්ට නීතිමය පද්ධතිය තුළ ගමන් කිරීමේ දී අතිරේක බාධාවන්ට මුහුණ දීමට සිදු වේ
  • පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් ප්‍රමාණවත් අරමුදල් නොමැතිව ගෙන යන අතර රැඳවියන් බොහෝ දෙනෙකුට ඒවා ළඟා ගත නොහැක

මානව හිමිකම් කනස්සල්ල

මානව හිමිකම් සංවිධාන ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අඩු බව නිතරම ප්‍රශ්න කර ඇත. දුර්වල වාතාශ්‍රය, ප්‍රමාණවත් නොවන සෞඛ්‍ය සේවා සහ නීතිමය උපදේශනයට සීමිත ප්‍රවේශය පිළිබඳ වාර්තාවලින් රටේ සංශෝධනාගාර පහසුකම් තුළ ජීවිතයේ කරදරකාරී චිත්‍රයක් ඉදිරිපත් වේ. බොහෝ බන්ධනාගාරවල රැඳවියන්ට ලබා දෙන මානසික සෞඛ්‍ය සහාය පාහේ නොපවතින තත්ත්වයකට ළඟා ව ඇති බව විස්තර කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර තුළ පවතින තත්ත්වයන් ආණ්ඩුවට තවදුරටත් නොසලකා හැරිය නොහැකි බරපතල මානව හිමිකම් ගැටළුවක් නියෝජනය කරන අතර, සියලු රැඳවියන්ගේ සම්භාවිතාව සහ නීතිමය අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා හදිසි ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ අත්‍යවශ්‍ය වේ.

පද්ධතිමය ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්

පෙරමුණේ ක්‍රියාකාරීන් සහ නීතිමය වෘත්තිකයන් බන්ධනාගාර අර්බුදයේ මූල හේතු ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් තීරණාත්මක ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටිති. ප්‍රස්තාවිත පියවරවලට අධිකරණ කටයුතු ත්වරණය කිරීම, රිමාන්ඩ් නො

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට Sinhala

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට

සැකකරු සමාජ මාධ්‍ය හරහා පීඩිතයන් රවටා ගනී සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදු කරන ලද සංකීර්ණ නිවාස ඉදිකිරීමේ වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් මගින් අහිංසක පොදු ජනතාවගෙන් රුපියල් මිලියන…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි

ෆීජී ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළේ වාර්තා බිඳ දැමූ වර්ෂයක් ෆීජීයේ කොටස් වෙළෙඳපොළ වසර දහයකට වැඩි කාලයක් තුළ ශක්තිමත්ම ව්‍යාපාරික කාර්යසාධනයක් ලබා දී ඇති අතර, වර්ෂය මේ…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ

අත්හිටුවූ ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් රටේ ප්‍රධානතම මූල්‍ය බරක් ලෙස සැලකෙන මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ භාරගැනීමට හෝ සංවර්ධනය කිරීමට කැමැත්ත පළ…

13 Aug 2026 Discuss