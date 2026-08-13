Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු පාර්ලිමේන්තු නියෝජ්‍ය ලේකම් චමින්ද කුලරත්න අල්ලස් කොමිසම ඉදිරියට කැඳවේ

13 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු පාර්ලිමේන්තු නියෝජ්‍ය ලේකම් චමින්ද කුලරත්න අල්ලස් කොමිසම ඉදිරියට කැඳවේ

හිටපු පාර්ලිමේන්තු නියෝජ්‍ය මහ ලේකම් චමින්ද කුලරත්න, ඉහළ පෙළේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් පිළිබඳ පරීක්ෂණ අඛණ්ඩව සිදු කරනු ලබන අතරතුර, අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව ඉදිරියේ අඟහරුවාදා පෙනී සිටියේය.

ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියා වගවීමට කැඳවේ

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව තුළ ඉහළම පරිපාලන තනතුරු අතර එකක් කලින් දරාසිටි කුලරත්න, පවත්වාගෙන යනු ලබන විමර්ශනයක කොටසක් ලෙස දූෂණ විරෝධී ආයතනය ඉදිරියේ පෙනී සිටියේය. රාජ්‍ය අංශය තුළ දූෂණ සිදුවීම් විමර්ශනය කිරීමේ ස්වාධීන ආයතනයක් ලෙස කටයුතු කරන අල්ලස් කොමිෂන් සභාව, එහි බලය යටතේ ඇති චෝදනා සම්බන්ධයෙන් හිටපු නිලධාරියා කැඳවා ඇත.

රටේ ව්‍යවස්ථාදායක පරිපාලනය තුළ කුලරත්න කලක් දරාසිටි තනතුරේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ස්වභාවය හේතුවෙන්, කොමිෂන් සභාව ඉදිරියේ ඔහු පෙනී සිටීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.

රාජ්‍ය අංශයේ වගවීම සම්බන්ධයෙන් කොමිෂන් සභාවේ අඛණ්ඩ අවධානය

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව, රාජ්‍ය යන්ත්‍රණයේ සෑම මට්ටමකම දූෂණය විසඳීම සඳහා රජය සහ සිවිල් සමාජය යන දෙඅංශයෙන්ම වැඩෙන පීඩනයට ප්‍රතිචාර දක්වමින්, වත්මන් හා හිටපු රාජ්‍ය නිලධාරීන් වගකිව යුතු කර ගැනීමේ උත්සාහයන් මෑත මාසවලදී තීව්‍ර කර ඇත.

කුලරත්නට එල්ල වී ඇති චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වභාවය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර මෙම අවස්ථාවේදී නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත. කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යන විට කොමිෂන් සභාව වැඩිදුර තොරතුරු ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව ආයතනික වගවීම තහවුරු කිරීමට සහ රාජ්‍ය ආයතන කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමට දරන උත්සාහයන් අඛණ්ඩව ගෙන යනු ලබන බැවින්, මෙම නඩුව විනිවිදභාවය පිළිබඳ උපදේශකයන් සහ මහජනතාව යන දෙඅංශය විසින්ම සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට Sinhala

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට

සැකකරු සමාජ මාධ්‍ය හරහා පීඩිතයන් රවටා ගනී සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදු කරන ලද සංකීර්ණ නිවාස ඉදිකිරීමේ වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් මගින් අහිංසක පොදු ජනතාවගෙන් රුපියල් මිලියන…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි

ෆීජී ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළේ වාර්තා බිඳ දැමූ වර්ෂයක් ෆීජීයේ කොටස් වෙළෙඳපොළ වසර දහයකට වැඩි කාලයක් තුළ ශක්තිමත්ම ව්‍යාපාරික කාර්යසාධනයක් ලබා දී ඇති අතර, වර්ෂය මේ…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ

අත්හිටුවූ ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් රටේ ප්‍රධානතම මූල්‍ය බරක් ලෙස සැලකෙන මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ භාරගැනීමට හෝ සංවර්ධනය කිරීමට කැමැත්ත පළ…

13 Aug 2026 Discuss