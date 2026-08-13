ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමය ඉහළ මට්ටමේ නීතිමය සංවාදයක් සඳහා ජනාධිපතිවරයා හා අධිකරණ අමාත්යවරයා හමුවෙයි
ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ (BASL) ඉහළ පෙළේ නියෝජිත පිරිසක් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සහ අධිකරණ අමාත්ය හර්ෂන නානායක්කාර මහතා සමඟ වැදගත් හමුවක් පැවැත්වූ බව සංගමය තහවුරු කරමින්, එහිදී සිදු වූ සාකච්ඡාවල විස්තර නිකුත් කර ඇත.
නීතිමය හා විධායක මනස එක් තැනකට
ශ්රී ලංකාවේ නීති වෘත්තිය නියෝජනය කරන ශීර්ෂ සංවිධානය ලෙස ක්රියාත්මක වන ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමය, අධිකරණ ක්ෂේත්රයට, නීතියේ ආධිපත්යට සහ රාජ්යය පාලනය කරන පුළුල් නීතිමය රාමුවට අදාළ කරුණු සම්බන්ධයෙන් රටේ ඉහළ නායකත්වය සමඟ අඛණ්ඩව සාකච්ඡා කිරීමේ උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස මෙම හමුව ආරම්භ කළේය.
නීති ප්රජාව දරන ප්රධාන අදහස් හා ස්ථාවරයන් ඉදිරිපත් කළ නියෝජිත පිරිස, ශ්රී ලංකාවේ නීතිමය ප්රජාවට සහ ඔවුන් සේවය කරන මහජනතාවට ඉතාමත් වැදගත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් විධායකය හා අධිකරණ අමාත්යාංශය යන දෙඅංශය සමඟ සාකච්ඡා ගෙන ගියේය.
මෙම හමුවේ වැදගත්කම
නීතිඥ සංගමය හා ජ්යෙෂ්ඨ රජයේ නිලධාරීන් අතර පැවැත්වෙන හමු, නීති ක්රමයේ ස්වාධීනත්වය හා අඛණ්ඩතාව රැකගැනීමේ අත්යවශ්ය යාන්ත්රණයක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ. අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණ සඳහා පෙනී සිටීමේදී, නීති වෘත්තිකයන් ආරක්ෂා කිරීමේදී සහ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාවේ මූලධර්ම උසුලා ගැනීමේදී BASL තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කරයි.
BASL විසින් විස්තර නිකුත් කිරීම, රජය සමඟ ඇති සබඳතා සම්බන්ධයෙන් පාරදෘශ්යතාවයට සංගමය දක්වන කැපවීම පිළිබිඹු කරමින්, ඉහළම නීතිමය-විධායක සාකච්ඡා මට්ටමේ ප්රගතිය පිළිබඳව සිය සාමාජිකයන් හා පුළුල් මහජනතාව දැනුවත් ව සිටීම සහතික කරයි.
හමුවේ නිශ්චිත න්යාය පත්ර කරුණු හා ප්රතිඵල පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර නොබෝ කලකින් BASL සාමාජිකයන්ට සහ මහජනතාවට දන්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.