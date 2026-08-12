Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභයගේ පෞද්ගලික ලේකම් සුගීශ්වර බණ්ඩාර අගෝස්තු 25 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයේ

12 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභයගේ පෞද්ගලික ලේකම් සුගීශ්වර බණ්ඩාර අගෝස්තු 25 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයේ

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයා ලෙස සේවය කළ සුගීශ්වර බණ්ඩාර, කොළඹ අධිකරණය විසින් අගෝස්තු 25 දක්වා තවදුරටත් රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කර ඇත.

ඔහුට එරෙහිව පවතින නඩු කටයුතු සඳහා ඔහු රක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ රඳවා තබා ගත යුතු බව අධිකරණය විසින් නිශ්චය කිරීමෙන් අනතුරුව, අදාළ විභාගයේදී එම නියෝගය නිකුත් කරන ලදී.

2022 වර්ෂයේ ව්‍යාප්ත ජනරෝෂය සහ රටේ ඉතිහාසයේ නොදුටු ආර්ථික අර්බුදයක් හමුවේ හදිසියේ අවසාන ගත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පාලන සමයේ සේවය කළ නිලධාරීන්ට එරෙහිව පුළුල් නෛතික විමර්ශන ක්‍රියාත්මක වන මධ්‍යයේ බණ්ඩාරගේ රිමාන්ඩ් නියෝගය ද ලැබී ඇත.

හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයා ලෙස, බණ්ඩාර ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය තුළ ඉතා බලගතු තනතුරක් හෙබවූ අතර, එම කාලය තුළ ගනු ලැබූ ප්‍රධාන පරිපාලන තීරණවල කේන්ද්‍රස්ථානයේ ඔහු පිහිටා සිටියේය.

පෙර පාලන සමයේ ගත් ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් වගවීම ස්ථාපිත කිරීමට ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් දිගටම කටයුතු කරන අතර, මෙම නඩුව මහජනතාව සහ නෛතික නිරීක්ෂකයන් අතර දැඩි අවධානයට ලක්ව ඇත.

නිශ්චිත චෝදනා සහ නඩු කටයුතුවල ගමන් මගට අදාළ වැඩිදුර විස්තර, අගෝස්තු 25 වැනිදා කොළඹ අධිකරණය ඉදිරියේ එම කාරණය යළිත් විභාගයට ගැනෙන අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශයට පත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ Sinhala

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ

මාරාන්තික පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු පරිවාස නියෝගයකට යටත් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඔහුගේ වයස හා තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිකරණය රැඳවුම්…

12 Aug 2026 Discuss
හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති Sinhala

හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය නෛතික සටනකට මුහුණ දෙයි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) සංගමයට සහ එහි…

12 Aug 2026 Discuss
වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි Sinhala

වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 2027 සිට 2031 දක්වා වන වසර පහක කාලය තුළ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා රුපියල් මිලියන 42,000කට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කිරීමේ ඉලක්කාකාරී සැලැස්මක් අනාවරණය…

12 Aug 2026 Discuss