හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභයගේ පෞද්ගලික ලේකම් සුගීශ්වර බණ්ඩාර අගෝස්තු 25 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයේ
හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයා ලෙස සේවය කළ සුගීශ්වර බණ්ඩාර, කොළඹ අධිකරණය විසින් අගෝස්තු 25 දක්වා තවදුරටත් රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කර ඇත.
ඔහුට එරෙහිව පවතින නඩු කටයුතු සඳහා ඔහු රක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ රඳවා තබා ගත යුතු බව අධිකරණය විසින් නිශ්චය කිරීමෙන් අනතුරුව, අදාළ විභාගයේදී එම නියෝගය නිකුත් කරන ලදී.
2022 වර්ෂයේ ව්යාප්ත ජනරෝෂය සහ රටේ ඉතිහාසයේ නොදුටු ආර්ථික අර්බුදයක් හමුවේ හදිසියේ අවසාන ගත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පාලන සමයේ සේවය කළ නිලධාරීන්ට එරෙහිව පුළුල් නෛතික විමර්ශන ක්රියාත්මක වන මධ්යයේ බණ්ඩාරගේ රිමාන්ඩ් නියෝගය ද ලැබී ඇත.
හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයා ලෙස, බණ්ඩාර ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය තුළ ඉතා බලගතු තනතුරක් හෙබවූ අතර, එම කාලය තුළ ගනු ලැබූ ප්රධාන පරිපාලන තීරණවල කේන්ද්රස්ථානයේ ඔහු පිහිටා සිටියේය.
පෙර පාලන සමයේ ගත් ක්රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් වගවීම ස්ථාපිත කිරීමට ශ්රී ලංකා බලධාරීන් දිගටම කටයුතු කරන අතර, මෙම නඩුව මහජනතාව සහ නෛතික නිරීක්ෂකයන් අතර දැඩි අවධානයට ලක්ව ඇත.
නිශ්චිත චෝදනා සහ නඩු කටයුතුවල ගමන් මගට අදාළ වැඩිදුර විස්තර, අගෝස්තු 25 වැනිදා කොළඹ අධිකරණය ඉදිරියේ එම කාරණය යළිත් විභාගයට ගැනෙන අවස්ථාවේදී ප්රකාශයට පත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.