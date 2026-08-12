ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්ර වෙයි — රෝගී සංඛ්යාව 90,000 ඉක්මවයි
දිවයින පුරා පැතිරෙන රෝගය ජනාරෝග්ය ක්ෂේත්රයේ බරපතළ සැලකිල්ලට ලක්වෙයි
ශ්රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු රෝග වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, දිවයින පුරා වාර්තා වූ සමස්ත රෝගී සංඛ්යාව 90,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති බව හෙළිදරව් වී, සෞඛ්ය බලධාරීන් මෙන්ම සාමාන්ය ජනතාව අතරද හදිසි සැලකිල්ල ජනිත කර ඇත.
මෙම කම්පාසහගත සංඛ්යාව, මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය දිවයිනේ ව්යාප්ත වී ඇති පරිමාණය ඉස්මතු කරන අතර, සෞඛ්ය සේවා පහසුකම් මත දැඩි බරක් පැටවෙමින්, ප්රජා මට්ටමෙන් මෙන්ම රජය මට්ටමෙන්ද ක්ෂණික හා ස්ථිරසාර ක්රියාමාර්ග ගෙන ඒමට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වෙමින් ඇත.
ජනාරෝග්ය ක්ෂේත්රයට නිරන්තර තර්ජනයක්
Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය මගින් බෝවන ඩෙංගු උණ, ශ්රී ලංකාවේ දීර්ඝකාලීන ජනාරෝග්ය ප්රශ්නයක් ලෙස නැවත නැවත මතුවී ඇත. කෙසේ වෙතත්, මෙම වසරේ රෝගී සංඛ්යාව ඉතා ඉක්මණින් ඉහළ යෑම, කනස්සල්ලට කරුණු සපයන ශීඝ්ර ව්යාප්ති වේගයක් සහිත, විශේෂයෙන් දරුණු සම්ප්රේෂණ සෘතුවක් බව පෙන්නුම් කරයි.
ප්රවෛෂ්ඨ ටයර, මල් පාත්ති, වහළ රෑනල්ල සහ ඉදිකිරීම් ස්ථාන ආදියෙහි ඇති සිරවූ ජල සමුච්චය, වෛරසය පැතිරවීමට හේතුවන මදුරුවන්ගේ ප්රජනනය සඳහා ප්රධාන භූමිය සෑදෙන බව සෞඛ්ය නිලධාරීන් නිරන්තරයෙන් අනතුරු අඟවා ඇත.
ජනතාවට ගත හැකි ක්රියාමාර්ග
ඩෙංගු රෝගය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා ක්රියාශීලී පියවර ගන්නා ලෙස බලධාරීන් විසින් ජනතාවට අඛණ්ඩව ඉල්ලීම් කෙරේ. ප්රධාන නිවාරණ ක්රියාමාර්ග අතර:
- නිවාස හා සේවා ස්ථාන අවට සිරවූ ජලය ඉවත් කිරීම
- මදුරු විකර්ෂක සහ ආරක්ෂාකාරී ඇඳුම් භාවිත කිරීම
- ජලය රැස්වන අපද්රව්ය නිසි ලෙස බැහැර කිරීම
- ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ දිස්වූ විට ක්ෂණිකව වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
සම්බන්ධීකරණ ප්රතිචාරයක් සඳහා ඉල්ලීම
රෝගී සංඛ්යාව 90,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති මෙම මොහොතේ, සෞඛ්ය අමාත්යාංශය සහ අදාළ ප්රාදේශීය බලධාරීන් මත, සියලු දිස්ත්රික්ක හරහා දුම් දැමීමේ මෙහෙයුම්, ජනතා දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර සහ දෛශික පාලන වැඩසටහන් තීව්ර කරන ලෙස ඉල්ලීම් ප්රබල වෙමින් ඇත.
ඩෙංගු රෝගය හේතුවෙන් සිදුවන මරණ හා සංකූලතා අවම කර ගැනීම සඳහා, රෝගය කල්තියා හඳුනා ගැනීම සහ නිවැරදි කාලයේ වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් බව ශ්රී ලාංකිකයන්ට මතක් කෙරේ. හදිසි දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය, සන්ධි වේදනාව සහ සමේ කැසීම් වැනි රෝග ලක්ෂණ කිසිසේත් නොසලකා හැරිය නොයුතු බව සෞඛ්ය වෘත්තිකයෝ අවධාරණය කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.