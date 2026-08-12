Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ යුරෝපීය සංගමය කොළඹදී ඉහළ මට්ටමේ ආයෝජන සංවාදයක් පවත්වයි

12 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

ශ්‍රී ලංකාව සහ යුරෝපීය සංගමය කොළඹදී ඉහළ මට්ටමේ ආයෝජන සංවාදයක් සඳහා එක්ව සිටින අතර, එය ද්වීපයේ ජාතිය සහ ලෝකයේ විශාලතම වෙළෙඳ සමූහයන්ගෙන් එකක් අතර ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමේ වැදගත් පියවරක් සනිටුහන් කරයි.

ආර්ථික සහභාගීත්වය සඳහා වේදිකාවක්

මෙම සංවාදය ශ්‍රී ලංකාවේ සහ යුරෝපීය සංගමයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සහ මූලික පාර්ශ්වකරුවන් එක් රැස් කළ අතර, ආයෝජන අවස්ථා ගවේෂණය කිරීමට සහ ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික සහයෝගීතාව ගැඹුරු කිරීමට කැපවූ වේදිකාවක් ලබා දුනි. මෑත වසරවල මූල්‍ය අර්බුදයෙන් සෙමින් යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ගමන් මාර්ගය කෙරෙහි යළි අලුත් වූ විශ්වාසයක් මෙම රැස්වීම ඉස්මතු කරයි.

වෙළෙඳ හා ආයෝජන සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම

යුරෝපීය සංගමය ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වැදගත් වෙළෙඳ හවුල්කරුවන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතින අතර, මෙම සහභාගීත්වයේ ඉහළ මට්ටම සාමාන්‍ය වෙළෙඳාමෙන් ඔබ්බට පුළුල් ආයෝජන රාමු දක්වා එම සම්බන්ධතාව විස්තාරණය කිරීම සඳහා දෙපාර්ශ්වයේම ඇති අන්‍යෝන්‍ය උනන්දුව අවධාරණය කරයි. ශ්‍රී ලංකා වෙළෙඳපොළේ යුරෝපීය ආයෝජනය සඳහා විභවය ඇති අංශ රැසක් ආවරණය කරමින් සාකච්ඡා පවත්වන ලද බව වාර්තා වේ.

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, විදේශ ප්‍රත්‍යක්ෂ ආයෝජන誘 誘誘誘誘誘誘 誘誘誘誘 誘 誘誘誘誘 誘誘 誘誘誘誘誘誘 誘誘誘誘 誘誘ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, විදේශ ප්‍රත්‍යක්ෂ ආයෝජන誘 誘誘 誘誘誘誘誘 誘誘誘誘 誘誘 誘誘誘誘 誘誘誘誘 誘誘誘 誘誘誘 誘誘ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, විදේශ ප්‍රත්‍යක්ෂ ආයෝජනශ්‍රී ලංකාව සඳහා, විදේශ ප්‍රත්‍යක්ෂ ආයෝජන誘誘誘誘誘誘誘誘ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, විදේශ ප්‍රත්‍යක්ෂ ආයෝජන誘誘誘 誘誘誘誘 誘誘誘誘誘 誘誘 誘誘 誘誘誘誘诶誘 诶誘誘诶诶诶诶诶诶诶ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, විදේශ ප්‍රත්‍යක්ෂ ආයෝජන誘誘誘诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ Sinhala

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ

මාරාන්තික පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු පරිවාස නියෝගයකට යටත් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඔහුගේ වයස හා තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිකරණය රැඳවුම්…

12 Aug 2026 Discuss
හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති Sinhala

හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය නෛතික සටනකට මුහුණ දෙයි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) සංගමයට සහ එහි…

12 Aug 2026 Discuss
වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි Sinhala

වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 2027 සිට 2031 දක්වා වන වසර පහක කාලය තුළ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා රුපියල් මිලියන 42,000කට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කිරීමේ ඉලක්කාකාරී සැලැස්මක් අනාවරණය…

12 Aug 2026 Discuss