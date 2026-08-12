Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චීනයේ නව තානාපතිවරයා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ශක්තිමත් ආර්ථික සබඳතා ගොඩනැගීමට පොරොන්දු වෙයි

12 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

කොළඹ සහ බෙයිජිං අතර නව රාජතාන්ත්‍රික පරිච්ඡේදයක් ආරම්භ වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ නව චීන තානාපතිවරයා, දෙරට අතර ආර්ථික සහයෝගීතාව ගැඹුරු කිරීම සඳහා අලුත් වූ කැපවීමක් පිළිබඳ සංඥා ලබා දී ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව සිය ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට හා ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට දරන ප්‍රයත්නයන් මධ්‍යයේ මෙය ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවල වැදගත් අවස්ථාවක් ලෙස නිරීක්ෂකයෝ සලකති.

හවුල්කාරිත්වයේ පණිවිඩයක්

නව චීන තානාපතිවරයා ධුරයට පත් වූ ආරම්භයේ සිටම, බෙයිජිං සහ කොළඹ අතර ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම සිය ධුර කාලයේ මූලික ප්‍රමුඛතාවයක් බව පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළේය. තානාපතිවරයාගේ මුල් ප්‍රකාශවලින් හවුල්කාරිත්වයේ ස්වරයක් ඉස්මතු වූ අතර, චීනය ශ්‍රී ලංකාව කලාපයේ වැදගත් හවුල්කරුවෙකු ලෙස සලකන බවත්, ආර්ථික ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක් හරහා ඵලදායී ලෙස සම්බන්ධ වීමට සූදානම් බවත් ඉඟි කෙරිණි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිය සඳහා වැදගත්කම

මෙම සංඥාවල කාලය ඉමහත් වැදගත්කමක් දරයි. දශක ගණනාවක් තිස්සේ අත්විඳි දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් තවමත් මිදී නොගත් ශ්‍රී ලංකාව, ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන්ගෙන් ආයෝජන, සංවර්ධන සහාය සහ හිතකර වෙළඳ ගිවිසුම් ක්‍රියාශීලීව ලබා ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටී. දූපත් රාජ්‍යයේ ඉතාමත් විශාල ද්විපාර්ශ්වික ණය හිමිකරුවන් සහ වෙළඳ හවුල්කරුවන් අතරෙහිලා සිටින චීනය සමඟ ශක්තිමත් කරන ලද සබඳතාවක් රටේ ප්‍රකෘතිලාභී ගමනට අර්ථවත් ආකාරයෙන් දායකවිය හැකිය.

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව දිගු හා මිත්‍රශීලී සහයෝගීතාවයේ ඉතිහාසයක් හිමිකර ගනී; ආර්ථිකමය වශයෙන් එම සබඳතාව පුළුල් කිරීමට නව තානාපතිවරයා දක්වන කැපවීම රාජතාන්ත්‍රික කවයන්හි සාදරයෙන් පිළිගැනේ.

හවුල්කාරිත්වයේ අනාගත ක්ෂේත්‍ර

යෝජිත මුලපිරීම්වල සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සම්පූර්ණයෙන් ඉදිරිපත් නොවුවද, තානාපතිවරයාගේ සංඥාවලින් ඉඟිවන්නේ ප්‍රධාන අංශ කිහිපයක් ආවරණය කරන පුළුල් සහයෝගීතාවයක් දෙසට ගමන් කරන බව ය. ඒවා අතර:

  • යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ සම්බන්ධිතතා ව්‍යාපෘති
  • වෙළඳ ව්‍යාප්තිය සහ ආයෝජන සහලනය
  • සංචාරක හා ජනතාවෙන් ජනතාවට හුවමාරු
  • තාක්ෂණ හා කාර්මික සහයෝගීතාව

සමීපව නැරඹිය යුතු සබඳතාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සහ චීනයේ සබඳතාව දිගු කාලයක් තිස්සේ සංවර්ධන මූල්‍ය, වෙළඳාම සහ උපාය මාර්ගික සලකා බැලීම් මිශ්‍ර කරගත් බහුකාර්ය ස්වභාවයකින් යුක්ත විය. චීනයේ කොළඹ දූත මිශ්‍රණයේ සේවය ඉටු කිරීමට නව තානාපතිවරයෙකු පත්ව සිටීත් සමඟ, ඉදිරි මාස හා වසරවල ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරිකයන්ට, කම්කරුවන්ට සහ ප්‍රජාවන්ට ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි නව සහයෝගීතා මාර්ග ගවේෂණය කිරීමට රජයන් දෙකම සූදානම් බව පෙනේ.

ඉදිරි සති කිහිපය තුළ මෙම අලුත් කරන ලද සහයෝගීතාවයේ ස්වභාවය හා විෂය පථය වඩාත් පැහැදිලි වන විට, දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ මෙන්ම ව්‍යාපාරික නායකයෝ ද එය ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ Sinhala

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ

මාරාන්තික පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු පරිවාස නියෝගයකට යටත් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඔහුගේ වයස හා තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිකරණය රැඳවුම්…

12 Aug 2026 Discuss
හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති Sinhala

හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය නෛතික සටනකට මුහුණ දෙයි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) සංගමයට සහ එහි…

12 Aug 2026 Discuss
වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි Sinhala

වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 2027 සිට 2031 දක්වා වන වසර පහක කාලය තුළ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා රුපියල් මිලියන 42,000කට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කිරීමේ ඉලක්කාකාරී සැලැස්මක් අනාවරණය…

12 Aug 2026 Discuss