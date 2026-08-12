ඔමාන් බොක්කේ ඉරාන වරාය අවහිරය බිඳ දැමීමට තැත් කළ නෞකාවකට එරෙහිව එක්සත් ජනපද හමුදාව වෙඩි තබයි
ඔමාන් බොක්කේ ඉරාන වරායවලට එරෙහිව පනවා ඇති අවහිරය බිඳ දැමීමට උත්සාහ කළ බවට කියන මෙරකල් නෞකාවකට එක්සත් ජනපද හමුදාව වෙඩි තබා ඇති අතර, එක්සත් ජනපදය සහ ඊශ්රායලය ඉරානය සමඟ ගෙන යන ගැටුමේ සාපේක්ෂව සන්සුන් අදියරක් අතරතුර මෙය සැලකිය යුතු සිදුවීමක් ලෙස සලකනු ලබයි.
අඟහරුවාදා සිදු වූ සිදුවීම
මෙම ප්රහාරය අඟහරුවාදා සිදු වූ අතර, ඉරාන වරායවලට එරෙහිව පනවා ඇති එක්සත් ජනපද නාවික අවහිරය බිඳ දැමීමට කටයුතු කළ බවට ප්රකාශ වූ නෞකාව ඉලක්ක කරගෙන එක්සත් ජනපද හමුදා ක්රියා කළේය. උපාය මාර්ගික වශයෙන් ඉතා වැදගත් මෙම ජලමාර්ගයේ දැනට ක්රියාත්මක අවහිර බලාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුමට නෞකාව සෘජු අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කළ බව නිලධාරීහු සඳහන් කළහ.
සාපේක්ෂ සන්සුන් භාවය බිඳ වැටීම
එක්සත් ජනපදය, ඊශ්රායලය සහ ඉරානය සම්බන්ධ පුළුල් ගැටුමේ සටන් තීව්රතාව අඩු වී ඇති පසුබිමක මෙම සිදුවීම ඇති විය. ජූලි මාසයේ දිනා 13ක තීව්ර උද්ඝෝෂණයකින් පසු, දෙපාර්ශ්වයම සැලකිය යුතු ප්රහාර හුවමාරු කර ගෙන අසහනකාරී විරාමයකට එළඹීමත් සමඟ හමුදා ගැටුම් බොහෙදුරට නතර වී තිබිණි.
අඟහරුවාදා මෙරකල් නෞකාවට එල්ල වූ ප්රහාරය පෙන්නුම් කරන්නේ, විශාල පරිමාණ හමුදා ගැටුම් අඩු වී ඇතත්, ඔමාන් බොක්කේ බලාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුම් ක්රියාකාරීව පවතින අතර කලාපයේ උද්වේගය සම්පූර්ණයෙන් සංසිඳී නොමැති බවයි.
උපාය මාර්ගික වැදගත්කම
ඔමාන් බොක්කේ, අරාබි මුහුදේ සිට හෝමුස් සමුද්ර සන්ධිය දක්වා විහිදෙන ප්රධාන නාවික මාර්ගයක් ලෙස සේවය කරන අතර, ලෝකයේ තෙල් සැපයුමෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් එය හරහා ගමන් කරයි. මෙම ජලමාර්ගයේ ඕනෑම නිරන්තර හමුදා ක්රියාකාරකමක් ගෝලීය නාවික ප්රවාහනය සහ බලශක්ති වෙළඳපොළ සඳහා සැලකිය යුතු ප්රතිවිපාක ඇති කරයි.
වාර්තා කිරීමේ අවස්ථාව වන විට නෞකාවේ ජාතිය, හානිය හෝ ප්රහාරයෙන් සිදු වූ හානිය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොතිබිණි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.