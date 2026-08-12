Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඔමාන් බොක්කේ ඉරාන වරාය අවහිරය බිඳ දැමීමට තැත් කළ නෞකාවකට එරෙහිව එක්සත් ජනපද හමුදාව වෙඩි තබයි

12 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

ඔමාන් බොක්කේ ඉරාන වරායවලට එරෙහිව පනවා ඇති අවහිරය බිඳ දැමීමට උත්සාහ කළ බවට කියන මෙරකල් නෞකාවකට එක්සත් ජනපද හමුදාව වෙඩි තබා ඇති අතර, එක්සත් ජනපදය සහ ඊශ්‍රායලය ඉරානය සමඟ ගෙන යන ගැටුමේ සාපේක්ෂව සන්සුන් අදියරක් අතරතුර මෙය සැලකිය යුතු සිදුවීමක් ලෙස සලකනු ලබයි.

අඟහරුවාදා සිදු වූ සිදුවීම

මෙම ප්‍රහාරය අඟහරුවාදා සිදු වූ අතර, ඉරාන වරායවලට එරෙහිව පනවා ඇති එක්සත් ජනපද නාවික අවහිරය බිඳ දැමීමට කටයුතු කළ බවට ප්‍රකාශ වූ නෞකාව ඉලක්ක කරගෙන එක්සත් ජනපද හමුදා ක්‍රියා කළේය. උපාය මාර්ගික වශයෙන් ඉතා වැදගත් මෙම ජලමාර්ගයේ දැනට ක්‍රියාත්මක අවහිර බලාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුමට නෞකාව සෘජු අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කළ බව නිලධාරීහු සඳහන් කළහ.

සාපේක්ෂ සන්සුන් භාවය බිඳ වැටීම

එක්සත් ජනපදය, ඊශ්‍රායලය සහ ඉරානය සම්බන්ධ පුළුල් ගැටුමේ සටන් තීව්‍රතාව අඩු වී ඇති පසුබිමක මෙම සිදුවීම ඇති විය. ජූලි මාසයේ දිනා 13ක තීව්‍ර උද්ඝෝෂණයකින් පසු, දෙපාර්ශ්වයම සැලකිය යුතු ප්‍රහාර හුවමාරු කර ගෙන අසහනකාරී විරාමයකට එළඹීමත් සමඟ හමුදා ගැටුම් බොහෙදුරට නතර වී තිබිණි.

අඟහරුවාදා මෙරකල් නෞකාවට එල්ල වූ ප්‍රහාරය පෙන්නුම් කරන්නේ, විශාල පරිමාණ හමුදා ගැටුම් අඩු වී ඇතත්, ඔමාන් බොක්කේ බලාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරීව පවතින අතර කලාපයේ උද්වේගය සම්පූර්ණයෙන් සංසිඳී නොමැති බවයි.

උපාය මාර්ගික වැදගත්කම

ඔමාන් බොක්කේ, අරාබි මුහුදේ සිට හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය දක්වා විහිදෙන ප්‍රධාන නාවික මාර්ගයක් ලෙස සේවය කරන අතර, ලෝකයේ තෙල් සැපයුමෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් එය හරහා ගමන් කරයි. මෙම ජලමාර්ගයේ ඕනෑම නිරන්තර හමුදා ක්‍රියාකාරකමක් ගෝලීය නාවික ප්‍රවාහනය සහ බලශක්ති වෙළඳපොළ සඳහා සැලකිය යුතු ප්‍රතිවිපාක ඇති කරයි.

වාර්තා කිරීමේ අවස්ථාව වන විට නෞකාවේ ජාතිය, හානිය හෝ ප්‍රහාරයෙන් සිදු වූ හානිය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොතිබිණි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ Sinhala

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ

මාරාන්තික පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු පරිවාස නියෝගයකට යටත් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඔහුගේ වයස හා තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිකරණය රැඳවුම්…

12 Aug 2026 Discuss
හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති Sinhala

හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය නෛතික සටනකට මුහුණ දෙයි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) සංගමයට සහ එහි…

12 Aug 2026 Discuss
වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි Sinhala

වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 2027 සිට 2031 දක්වා වන වසර පහක කාලය තුළ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා රුපියල් මිලියන 42,000කට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කිරීමේ ඉලක්කාකාරී සැලැස්මක් අනාවරණය…

12 Aug 2026 Discuss