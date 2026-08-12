ශ්රී ලංකාවේ මරණ දඬුවම් ක්රියාත්මක කරන්නන්: ඉණිමඟ සහ ජීවිතය අතර
මෑත කාලීන අරමුණක් නොමැති භූමිකාවක්
ශ්රී ලංකාව දශක ගණනාවක් තිස්සේ処刑 ක්රියාත්මක කිරීම් අත්හිටුවා ඇතත්, රට තවමත් නිල මරණ දඬුවම් ක්රියාත්මක කරන්නන් සේවයේ තබාගෙන සිටී — වසර 40කට අධික කාලයක් තිස්සේ කිසිදා ඉල්ලා නොසිටි රාජකාරියකට සූදානමින් සිටින රාජ්ය පත්කළ පුද්ගලයන්. කිසිදු處刑 ක්රියාවලියක් නියමිත නොවන විට මෙම පුද්ගලයන් තම කාලය ගත කරන ආකාරය, ශ්රී ලංකාවේ අපරාධ යුක්ති ක්රමයේ සිත්ගන්නා සහ අල්පව දන්නා පැතිකඩක් හෙළිකරයි.
处刑 ක්රියාත්මක නොකළ දශක ගණනාවක්
ශ්රී ලංකාව අවසන්වරට사법 执行 ක්රියාත්මක කළේ 1976 වර්ෂයේදීය. මත්ද්රව්ය ජාවාරම සහ මිනීමැරුම ඇතුළු නির්දිෂ්ට බරපතල වැරදිවලට නීතිමය දඬුවමක් ලෙස මරණ දඬුවම ව්යවස්ථාමය වශයෙන් පවත්නා නමුත්, අනුප්රාප්තික රජයන්处刑 වාරන්තු අත්සන් කිරීමෙන් වැළකී, අවසාන දඬුවම අනන්ත කාල සීමාවක් සඳහා අත්හිටුවා ඇති ස්ථාවරයක් ගෙන ඇත.
එනමුදු, මරණ දඬුවම් ක්රියාත්මක කරන්නාගේ තනතුර කිසිදා අහෝසි කර නොමැත. ඒ භූමිකාව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ විධිමත් ව්යුහය තුළ පවතින අතර, ඒ සඳහා පත්කළ පුද්ගලයන් තම නිල සුවිශේෂාධිකාර ලබාගනිමින් සිටිති.
සාමාන්ය බන්ධනාගාර රාජකාරිවලින් හිස් අවකාශය පිරවේ
කිසිදු处刑 ක්රියාවලියක් නියමිත නොවන විට, ශ්රී ලංකාවේ处刑 ක්රියාත්මක කරන්නන් නිවැරදිකරණ සේවා කාර්ය මණ්ඩලයේ ඕනෑම සාමාජිකයෙකු මෙන් ක්රියා කරමින්, සාමාන්ය බන්ධනාගාර රාජකාරිවලට යොදවනු ලැබේ. ඔවුහු බන්ධනාගාර පහසුකම් තුළ දෛනික පරිපාලන හා මෙහෙයුම් කාර්යයන් ඉටු කරමින්, ආයතනයේ පුළුල් කාර්ය බලකාය තුළ ඒකාග්ර වෙති.
මෙම විධිවිධානය අනුව, රාජ්ය සේවයේ ඉතාම ගැම්භීරී ශීර්ෂයන්ගෙන් එකක් දරන නමුත්, මෙම පුද්ගලයන් තම වෘත්තීය ජීවිතයේ අධිකාංශය ගත කරන්නේ ඔවුන්ගේ නාමකරණය ගම්ය කරන දරුණු වගකීමෙන් ඈත් වූ, සම්පූර්ණයෙන්ම සාමාන්ය කාර්යයන් ඉටු කරමිනි.
රහසිගත බවින් වැසුණු තනතුරක්
ඒ භූමිකාවට පත්කළ අයගේ අනන්යතාවය දැඩි ලෙස රාකා තබනු ලැබේ. ශ්රී ලාංකීය සමාජයේ ඒ තනතුරට ගැළපිය හැකි සමාජීය අවලාදය හේතුවෙන්, processing ආයතනය ඓතිහාසිකව누가 处刑 ක්රියාත්මක කරන්නා ලෙස සේවය කරන්නේදැයි යන්න පිළිබඳ දැඩි රහස්යභාවයක් පවත්වා ගෙන ඇත. ඒ භූමිකාව සඳහා බඳවා ගැනීම නිහඬව සිදු කෙරෙන අතර, පත්කළ පුද්ගලයන් ප්රසිද්ධියේ හඳුනා ගනු නොලැබේ.
処刑 ක්රියාත්මක කරන්නාගේ තනතුර නිල රාජ්ය රාජකාරියක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, ඒ තනතුර දරන්නන් රජයේ වැටුපකට සහ බන්ධනාගාර සේවා සේවකයන්ට ලැබෙන අනෙකුත් සම්මත ප්රතිලාභවලට හිමිකම් ලබති.
ක්රියාත්මක වන මරණ දඬුවම් විවාදය
ශ්රී ලංකාවේ处刑 ක්රියාත්මක කරන්නන්ගේ අඛණ්ඩ පැවැත්ම, රට处刑 ක්රියාත්මක කිරීම් නැවත ආරම්භ කළ යුතුද, නැතහොත් ස්ථිර අහෝසිකිරීම කරා ගමන් කළ යුතුද යන්න පිළිබඳ පුළුල් ජාතික විවාදයේ කේන්ද්රස්ථානයේ පිහිටයි.
මෑත වර්ෂවලදී, හිටපු ජනාධිපති මෛත්රීපාල සිරිසේන ඇතුළු දේශපාලන නායකයන් ශ්රී ලංකාවේ උත්සන්නවන මත්ද්රව්ය අර්බුදයට ප්රතිචාරයක් ලෙස处刑 ක්රියාත්මක කිරීම් නැවත ආරම්භ කිරීමට ප්රසිද්ධියේ පෙනී සිටියහ. කෙසේ වෙතත්, මෙම ඉල්ලීම්වලට මරණ දඬුවම වැළැක්වීම්කාරකයක් ලෙස අකාර්යක්ෂම බවත්, සදාචාරාත්මකව අසාධාරණ බවත් තර්ක කරන මානව හිමිකම් සංවිධාන, නීති විශේෂඥයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම්වලින් තදබල විරෝධය එල්ල විය.
ත්රිශංකු තත්ත්වයේ ක්රමයක්
ශ්රී ලංකාවේ处刑 ක්රියාත්මක කරන්නන් වටා ඇති තත්ත්වය, රටේ මරණ දඬුවම් ස්ථාවරය පිළිබඳ පුළුල් අවිනිශ්චිතතාවය පිළිබිඹු කරයි — නීතිමය වශයෙන් ආරක්ෂිත නමු
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.