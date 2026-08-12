Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ වරාය නගර සංවර්ධනය ත්වරණය කිරීමේ අරමුණින් ජනාධිපති දිසානායක චීන ඉදිකිරීම් විශාල සමාගමක් වන CCCC සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි

12 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹ වරාය නගර සංවර්ධනය ත්වරණය කිරීමේ අරමුණින් ජනාධිපති දිසානායක චීන ඉදිකිරීම් විශාල සමාගමක් වන CCCC සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි

ශ්‍රී ලංකාව කොළඹ වරාය නගරයට සහ දිවයිනේ අනෙකුත් ප්‍රධාන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවලට විශාල ආයෝජන誘致 කිරීමේ උත්සාහය තීව්‍ර කරන අතරතුර, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක, චයිනා කොමියුනිකේෂන්ස් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කම්පැනි ලිමිටඩ් (CCCC) ආයතනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජිත පිරිසක් සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වා ඇත.

ජ්‍යෙෂ්ඨ චීන නියෝජිත පිරිස ජනාධිපතිවරයා හමුවෙයි

CCCC ආයතනයේ ෂැං බිංනාන් විසින් නායකත්වය දෙන ලද එම නියෝජිත පිරිස, ශ්‍රී ලංකාව සහ චීනයේ ප්‍රමුඛතම රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලත් ඉදිකිරීම් හා යටිතල පහසුකම් සංකීර්ණ ව්‍යාපාර ආයතනයක් අතර ආර්ථික සබඳතා ගැඹුරු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් ජනාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡාවල නිරත විය. CCCC ආයතනය ආසියාව සහ ඉන් ඔබ්බෙහි විශාල පරිමාණ වරාය, මාර්ග හා නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රධාන සහභාගිකරුවකු ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනී ඇත.

සාකච්ඡාවල කේන්ද්‍රස්ථානයේ වරාය නගරය

අගනුවරේ හදවතට යාබදව පිහිටි සුවිශේෂී ගොඩකිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් වන කොළඹ වරාය නගරය, සාකච්ඡාවල ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගත්තේය. මූල්‍ය, වාණිජ සහ නේවාසික සංරචක සහිත විශේෂ ආර්ථික කලාපයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වීමට සැලසුම් කරන ලද මෙම අභිලාෂකාමී සංවර්ධනය, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය සහ දිගුකාලීන වර්ධන උපාය මාර්ගයේ ශීලාශ්ම ස්ථම්භයක් ලෙස දිගු කලක් තිස්සේ ස්ථානගත කර ඇත.

ජනාධිපති දිසානායකගේ රජය, වරාය නගරයේ ප්‍රගතිය ත්වරණය කිරීමේ පැහැදිලි අභිප්‍රාය ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, එහි සම්පූර්ණ විභවය ඉහළ නංවා ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා ගෙනදෙන රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කිරීමට සැලකිය යුතු විදේශ ප්‍රත්‍යක්ෂ ආයෝජන අත්‍යාවශ්‍ය බව ද දක්වා ඇත.

පුළුල් ආයෝජන අවස්ථා සාකච්ඡා මේසයේ

වරාය නගරයෙන් ඔබ්බට ගොස්, වර්ෂ ගණනාවක ආර්ථික කැළඹීම් අනුගමනය කරමින් ශ්‍රී ලංකාව තම ආර්ථිකය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට ගන්නා පුළුල් ප්‍රයත්නය පිළිබිඹු කරමින්, විභව ආයෝජන අවකාශ පිළිබඳ පුළුල් පරාසයක් ගවේෂණය කිරීමට සාකච්ඡාවලදී අවස්ථාව ලැබී ඇති බව වටහාගත හැකිය. CCCC ආයතනයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයේ විශාල ව්‍යාපෘති සංග්‍රහය, ප්‍රධාන අංශ නවීකරණය කිරීමට ලක්දිව ජාතිය සෙවීමේ දී, ඒ ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවට ඉමහත් වැදගත්කමක් සහිත හවුල්කරුවකු කිරීමට ඉඩ සලසයි.

ශ්‍රී ලංකාව නිරන්තර ආර්ථික යථා තත්ත්වයකට මාවත සකස් කරගන්නා මෙම අවස්ථාවේ, ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර ආයෝජකයන් සමඟ සක්‍රිය ලෙස සම්බන්ධ වීමේ දිසානායක පරිපාලනයේ ක්‍රියාශීලී ප්‍රවේශය මෙම හමුව අවධාරණය කරයි.

ශ්‍රී ලංකා-චීන ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම

යටිතල පහසුකම් හා ආයෝජන ක්ෂේත්‍රයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් තීරණාත්මක ද්විපාර්ශ්වික හවුල්කරුවකු ලෙස චීනය තවමත් ස්ථානගත වේ. CCCC සමඟ ගනුදෙනු කිරීම, වත්මන් පරිපාලනය ඒ සබඳතාව රකිනු ලබා ඉදිරියටත් ගොඩනගා ගැනීමට කාර්යශූර බවත්, ශ්‍රී ලාංකික ආර්ථිකයට හා ජනතාවට ස්පෘශ්‍ය ප්‍රතිලාභ ලබාදෙන ව්‍යාපෘතිවලට චීන ප්‍රාග්ධනය යොමු කිරීමට කැමැති බවත් සංඥා කරයි.

සාකච්ඡාවෙන් ඇතිවිය හැකි ගිවිසුම් හෝ අවබෝධතා සංදේශ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු, නිසි කලෙකදී නිළ රජයේ නාලිකා හරහා ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ Sinhala

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ

මාරාන්තික පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු පරිවාස නියෝගයකට යටත් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඔහුගේ වයස හා තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිකරණය රැඳවුම්…

12 Aug 2026 Discuss
හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති Sinhala

හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය නෛතික සටනකට මුහුණ දෙයි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) සංගමයට සහ එහි…

12 Aug 2026 Discuss
වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි Sinhala

වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 2027 සිට 2031 දක්වා වන වසර පහක කාලය තුළ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා රුපියල් මිලියන 42,000කට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කිරීමේ ඉලක්කාකාරී සැලැස්මක් අනාවරණය…

12 Aug 2026 Discuss