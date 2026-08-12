Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙමින් — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 91,000 ට ආසන්න වෙයි

12 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙමින් — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 91,000 ට ආසන්න වෙයි

දිවයිනේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව බියකරු ලෙස ඉහළ යෑම

2026 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු රෝග වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, අගෝස්තු මැද භාගය වන විට වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 91,000 ට ආසන්න වී ඇත. නිල වශයෙන් තහවුරු කළ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 90,695 ක් දක්වා ළඟා වී ඇති අතර, රට පුරා ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින ඉහළ සම්ප්‍රේෂණ මට්ටම සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කරමින් සිටිති.

අඛණ්ඩ තර්ජනය පිළිබඳ සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ අනතුරු ඇඟවීම

වෛද්‍ය නිලධාරීන් අවධාරණය කරන්නේ, රෝග වසංගතය ක්‍ෂණිකව මන්දගාමී වීමේ කිසිදු ලකුණක් නොමැති බැවින් තත්ත්වය තවමත් අවදානම් සහගත බවය. බොහෝ ප්‍රදේශවල වාර්තා වන ඉහළ සම්ප්‍රේෂණ වේගය ඉන්දිකා කරන්නේ, මෙම මදුරු ආශ්‍රිත රෝගය නාගරික මෙන්ම ග්‍රාමීය ප්‍රජාවන් ද ඇතුළුව දිවයිනේ සෑම තැනකම ශක්තිමත් ලෙස ව්‍යාප්ත වී ඇති බවය.

ජාතික මහජන සෞඛ්‍ය ගැටලුවක්

Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා පැතිරෙන ඩෙංගු උණ, ශ්‍රී ලංකාවට දිගු කලක් තිස්සේ නැවත නැවත ඇති වන මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගයක් ව පැවතී ඇත. කෙසේ වෙතත්, මෙ වසරේ රෝග වසංගතයේ පරිමාණය රටේ සෞඛ්‍ය සේවා ක්‍රමය සහ රෝග නිරීක්ෂණ ජාල මත දැඩි පීඩනයක් ඇති කරමින් තිබේ.

පහත සඳහන් වැළැක්වීමේ පියවර බැරෑරුම් ලෙස ගැනීමට ජනතාව දිරිමත් කිරීමට බලධාරීන් ඉල්ලීමක් කරමින් සිටිති:

  • නිවාස සහ කාර්යාල අවට මදුරුවන් බිහි වන සේ고인 ජලය රැඳෙන ස්ථාන ඉවත් කිරීම
  • විශේෂයෙන් මදුරු ක්‍රියාකාරිත්වය ඉහළ ඇති වේලාවන්හිදී මදුරු විකර්ෂකයන් සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
  • දරුණු උණ, දැඩි හිසරදය හෝ ශරීර වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ දක්නට ලැබුණහොත් ක්ෂණිකව වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම
  • නේවාසික ප්‍රදේශවල පරීක්ෂණ පවත්වන දෛශික පාලන කණ්ඩායම් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම

ප්‍රජා ක්‍රියාමාර්ගය සඳහා ආයාචනය

ඩෙංගු වසංගතයට එරෙහිව සටන් කිරීම රජයේ පමණක් වගකීමක් නොවන බව සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් අවධාරණය කරමින්, සම්ප්‍රේෂණ වේගය පාලනය කර ගැනීම සඳහා ප්‍රජා සහභාගිත්වය සහ ගෘහස්ථ මට්ටමේ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග අත්‍යවශ්‍ය බව පෙන්වා දී ඇත.

රෝගීන් සංඛ්‍යාව 91,000 සීමාවට ළඟා වෙමින් සහ සම්ප්‍රේෂණ ප්‍රවණතාව සමනය වීමේ කිසිදු ලකුණක් නොපෙනෙමින් පවතින මෙම අවස්ථාවේ, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ බලධාරීන් සහ පුරවැසියන් සමඟින් සම්බන්ධීකෘත ක්‍රියාමාර්ගයක් ඉල්ලා සිටින හදිසි මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගයකට ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙමින් සිටී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ Sinhala

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ

මාරාන්තික පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු පරිවාස නියෝගයකට යටත් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඔහුගේ වයස හා තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිකරණය රැඳවුම්…

12 Aug 2026 Discuss
හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති Sinhala

හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය නෛතික සටනකට මුහුණ දෙයි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) සංගමයට සහ එහි…

12 Aug 2026 Discuss
වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි Sinhala

වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 2027 සිට 2031 දක්වා වන වසර පහක කාලය තුළ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා රුපියල් මිලියන 42,000කට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කිරීමේ ඉලක්කාකාරී සැලැස්මක් අනාවරණය…

12 Aug 2026 Discuss