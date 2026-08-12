Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියාවට එරෙහි පළමු ටෙස්ට් සඳහා ශ්‍රී ලංකා 16 දෙනෙකුගේ දළ කණ්ඩායම නම් කෙරේ, ඩිக්වෙල්ල නැවත කණ්ඩායමට

12 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියාවට එරෙහි පළමු ටෙස්ට් සඳහා ශ්‍රී ලංකා 16 දෙනෙකුගේ දළ කණ්ඩායම නම් කෙරේ, ඩිக්වෙල්ල නැවත කණ්ඩායමට

ඉන්දියාවට එරෙහි පළමු ටෙස්ට් තරඟය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සාමාජිකයන් 16 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් නිවේදනය කර ඇති අතර, වඩාත් කැපී පෙනෙන සිදුවීම ලෙස පළපුරුදු වික්කට් රකිනු ලබන පිතිකරු නිරෝෂාන් ඩික්වෙල්ල ජාතික කණ්ඩායමට නැවත ගෙන්වා ගැනීම සැලකිය හැකිය.

ඩික්වෙල්ලාගේ ප්‍රත්‍යාවර්තනය

වික්කට් පිටුපස දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙකු වන අතරම පහළ මැද පෙළේ ආක්‍රමණශීලී පිතිකරුවෙකු ලෙස ද හඳුනාගත් ඩික්වෙල්ල, ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් වලින් ඈත්ව සිටි කාලයකට පසු ටෙස්ට් කණ්ඩායමට නැවත කැඳවා ඇත. ලෝක ක්‍රිකට්හි දුෂ්කරතම අභියෝගයන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකෙන ඉන්දියාවට එරෙහිව ගෙදර සිරිතේ ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායමකට ඔහුගේ ජවය හා අත්දැකීම් ගෙනදීමට ශ්‍රේෂ්ඨ නිරාකරණ සභාව විශ්වාස කරන බව මෙමගින් පැහැදිලි වේ.

ඉදිරියේ දී ඉතා තීරණාත්මක ටෙස්ට් තරඟයක්

ඉන්දියාවට එරෙහිව ආරම්භ වන ටෙස්ට් තරඟය ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ වැදගත් අවස්ථාවක් නියෝජනය කරන අතර, ක්‍රීඩාවේ බලවත්ම කණ්ඩායමක් සත්කාරය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙයි. රටපුරා ක්‍රිකට් රසිකයන්ගේ මෙන්ම ලෝක ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රය පුරා ද මෙම තරග මාලාව සම්බන්ධව අතිවිශාල උනන්දුවක් දැක්වෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

සාම්ප්‍රදායිකව ස්පින් පිතිකරුවන්ට හිතකර කොන්දේසි සලසාලන ගෙදර පිටියේ දී, හොඳින් හික්මුණු සංචාරක කණ්ඩායම් පවා කැළඹීමට ලක් කිරීමේ අවස්ථාව භාවිත කරමින් ශ්‍රී ලංකාව ශක්තිමත් දක්ෂතාවයක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අපේක්ෂා කරයි.

කණ්ඩායම් සංයුතිය

ජාතික නිරාකරණ සභාව විසින් තෝරාගත් සාමාජිකයන් 16 දෙනාගෙන් යුත් කණ්ඩායම, ටෙස්ට් ක්‍රිකට්හි ගැඹුරු බව හා ස්ථිරසාරභාවය ගොඩනගා ගැනීමේ අරමුණින් කණ්ඩායම් කළමනාකාරිත්වය යටතේ, පළපුරුදු ක්‍රීඩකයන් හා නව ප්‍රතිභා දරුවන් ඒකාබද්ධ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් රසිකයන් හා විශේෂඥයන් පළමු ටෙස්ට් තරඟයට ප්‍රථම කණ්ඩායම හැඩගැසෙන ආකාරය කෙරෙහි සමීප අවධානයක් යොමු කරනු ඇති අතර, කණ්ඩායම් තේරීම සහ අවසාන ක්‍රීඩා කණ්ඩායම ඉදිරි දිනවල ද්‍රෝවල සාකච්ඡාවකට ලක්වනු නියතය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ Sinhala

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ

මාරාන්තික පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු පරිවාස නියෝගයකට යටත් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඔහුගේ වයස හා තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිකරණය රැඳවුම්…

12 Aug 2026 Discuss
හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති Sinhala

හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය නෛතික සටනකට මුහුණ දෙයි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) සංගමයට සහ එහි…

12 Aug 2026 Discuss
වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි Sinhala

වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 2027 සිට 2031 දක්වා වන වසර පහක කාලය තුළ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා රුපියල් මිලියන 42,000කට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කිරීමේ ඉලක්කාකාරී සැලැස්මක් අනාවරණය…

12 Aug 2026 Discuss