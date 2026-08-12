Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එරාන්ගේ ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපෘතිය ප්‍රශංසාවට ලක්වේ — එහෙත් තේරීම් ක්‍රියාවලිය දුර්වල පැතිකඩක් ලෙස රැඳේ

12 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

පළපුරුදු දේශපාලනඥයෙකු සහ ප්‍රතිසංස්කරණවාදියෙකු වන එරාන් වික්‍රමරත්නගේ නායකත්වයෙන් පිහිටුවන ලද ක්‍රිකට් පරිවර්තන කමිටුව (CTC), මෙම වසරේ මුල් භාගයේ පාලනය භාරගත් දා සිට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්හි පරිපාලන කටයුතු විනයගරුක හා මූලධර්මාත්මක ආකාරයකින් මෙහෙයවීම සම්බන්ධයෙන් පුළුල් ප්‍රශංසාවට ලක්ව ඇත. ක්‍රීඩාවේ පාලන ව්‍යුහයන්ට විනිවිදභාවය සහ වගවීම ගෙන ඒමේදී ලබාගත් සියලු ධනාත්මක ප්‍රගතිය මධ්‍යයේ, එක් නොනිමි ගැටලුවක් කෙසේ වෙතත් කමිටුව හොල්මන් කරමින් පවතී — ජාතික තේරීම් ක්‍රියාවලිය.

බොහෝ දේ නිවැරදිව සිදුකළ කමිටුවක්

පිහිටුවීමේ සිටම, ක්‍රිකට් පරිවර්තන කමිටුව, වසර ගණනාවක් තිස්සේ දේශපාලන මැදිහත්වීම්, මූල්‍ය අවභාවිතය සහ පැහැදිලි දිශානතියක් නොමැතිකම යන ගැටලු වලින් පෙළුනු ආයතනයට බොහෝ කලකින් අවශ්‍ය වූ සාමයක් හා විවෘත භාවයක් ගෙනඒම ගෞරවයට ලක්ව ඇත. පොදු වගවීම පිළිබඳ ස්වකීය පසුබිම ඇසුරු කරගත් වික්‍රමරත්න, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ස්වකීය කටයුතු පවත්වාගෙන යන ආකාරයේ නව ප්‍රමිතියක් තැනීම සම්බන්ධයෙන් පුළුල් ලෙස ප්‍රශංසාවට ලක්ව ඇත.

CTC හි සහාය කරුවෝ, දිවයිනේ විවිධ මට්ටම්වල ක්‍රීඩාවේ පාලනය ප්‍රතිසංස්කරණය, මූල්‍ය අධීක්‍ෂණය සහ පුළුල් ව්‍යුහාත්මක සංවිධානය වැනි ක්ෂේත්‍රවල අර්ථවත් ප්‍රගතියක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරති.

තේරීම් ගැටලුව රැඳී පවතී

කෙසේ වෙතත්, මෙම ජයග්‍රහණ හමුවේ පවා, ජාතික කණ්ඩායම් තේරීම සම්බන්ධ කමිටුවේ ප්‍රවේශය ඉතාමත් වැදගත් දුර්වලතාවක් ලෙස මතුව ඇති අතර, ව්‍යාපකව සිදුවන ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපෘතියේ විශ්වාසනීයත්වය ඛාදනය කිරීමේ අවදානමක් සහිත සැබෑ ඇකිලීස් විලුඹක් බවට පත්ව ඇත.

විවේචකයෝ තර්ක කරන්නේ, CTC ක්‍රිකට් පරිපාලනයේ අනෙකුත් ක්ෂේත්‍රවලට යෙදූ දැඩිභාවය හා විනිවිදභාවය, තේරීම් ක්‍රියාවලියේ දක්නට නොලැබෙන බවයි. ක්‍රීඩකයන් තේරීමේදී භාවිත කරන නිර්ණායක, තීරණ ගැනීමේ අනුකූලතාව, සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්හි සැබෑ හොඳම අවශ්‍යතාවන් සේවය කරන තේරීම් සිදු කිරීමට, තේරීම්කරුවන් ප්‍රමාණවත් ස්වාධීනත්වයකින් හා ප්‍රවීණත්වයෙන් ක්‍රියා කරන්නේ ද යන්න පිළිබඳව සැකයන් මතුව ඇත.

වගවීම තේරීම් ක්ෂේත්‍රයටද අදාළ විය යුතුය

බොහෝ ක්‍රිකට් නිරීක්‍ෂකයන් සහ හිටපු ක්‍රීඩකයන් සඳහා පණිවිඩය සරළය — ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රයක් ශක්තිමත් වන්නේ ඒවායේ දුර්වලතම ගිලුණු ලක්ෂ්‍යය තරමටය. CTC ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉහළ සිට පහළ දක්වා පරිවර්තනය කිරීම ගැන බැරෑරුම් නම්, පරිපාලනයේදී ඉදිරිපත් කළ වගවීම හා ගුණාත්මකභාවය යන ඒ මූලධර්ම, තේරීම් මේසයටද සමාන ලෙස හා නොසැලෙන ලෙස යෙදිය යුතුය.

ශ්‍රී ලංකාව තරඟකාරී ජාත්‍යන්තර දිනදර්ශනයක් ගෙවා යන්නේ නම්, නිවැරදි දක්ෂතාවය අඛණ්ඩව හඳුනාගෙන ඒ කෙරෙහි ආශ්‍රය කිරීමට තේරීම්කරුවන් මත ඇති පීඩනය කිසිදා මෙතරම් විශාල වී නොතිබිණි. CTC, කමිටුව ලෙස සමස්තයක් ලෙස ඇතිවිය හැකි පුළුල් විශ්වාසනීයතා අර්බුදයකට පෙර, මෙම හිඩැස ආමන්ත්‍රණය කිරීම සිදු කළ යුතු ය.

වික්‍රමරත්නගේ නායකත්වය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වඩාත් ධනාත්මක දිශාවකට ගෙනගොස් ඇති බව නිසැකය. එහෙත් පරිවර්තනය සම්පූර්ණ හා දිගුකාලීන ලෙස සිදුවිය යුතු නම්, කමිටුවේ ප්‍රකාශිත වටිනාකම්වලට අනුකූලව තේරීම් ක්‍රියාවලිය ස්ථිරව සකස් කිරීම හදිසි හා නොවැළැක්විය හැකි කාර්යයක් ලෙස රැඳී පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ Sinhala

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ

මාරාන්තික පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු පරිවාස නියෝගයකට යටත් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඔහුගේ වයස හා තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිකරණය රැඳවුම්…

12 Aug 2026 Discuss
හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති Sinhala

හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය නෛතික සටනකට මුහුණ දෙයි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) සංගමයට සහ එහි…

12 Aug 2026 Discuss
වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි Sinhala

වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 2027 සිට 2031 දක්වා වන වසර පහක කාලය තුළ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා රුපියල් මිලියන 42,000කට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කිරීමේ ඉලක්කාකාරී සැලැස්මක් අනාවරණය…

12 Aug 2026 Discuss