එරාන්ගේ ප්රතිසංස්කරණ ව්යාපෘතිය ප්රශංසාවට ලක්වේ — එහෙත් තේරීම් ක්රියාවලිය දුර්වල පැතිකඩක් ලෙස රැඳේ
පළපුරුදු දේශපාලනඥයෙකු සහ ප්රතිසංස්කරණවාදියෙකු වන එරාන් වික්රමරත්නගේ නායකත්වයෙන් පිහිටුවන ලද ක්රිකට් පරිවර්තන කමිටුව (CTC), මෙම වසරේ මුල් භාගයේ පාලනය භාරගත් දා සිට ශ්රී ලංකා ක්රිකට්හි පරිපාලන කටයුතු විනයගරුක හා මූලධර්මාත්මක ආකාරයකින් මෙහෙයවීම සම්බන්ධයෙන් පුළුල් ප්රශංසාවට ලක්ව ඇත. ක්රීඩාවේ පාලන ව්යුහයන්ට විනිවිදභාවය සහ වගවීම ගෙන ඒමේදී ලබාගත් සියලු ධනාත්මක ප්රගතිය මධ්යයේ, එක් නොනිමි ගැටලුවක් කෙසේ වෙතත් කමිටුව හොල්මන් කරමින් පවතී — ජාතික තේරීම් ක්රියාවලිය.
බොහෝ දේ නිවැරදිව සිදුකළ කමිටුවක්
පිහිටුවීමේ සිටම, ක්රිකට් පරිවර්තන කමිටුව, වසර ගණනාවක් තිස්සේ දේශපාලන මැදිහත්වීම්, මූල්ය අවභාවිතය සහ පැහැදිලි දිශානතියක් නොමැතිකම යන ගැටලු වලින් පෙළුනු ආයතනයට බොහෝ කලකින් අවශ්ය වූ සාමයක් හා විවෘත භාවයක් ගෙනඒම ගෞරවයට ලක්ව ඇත. පොදු වගවීම පිළිබඳ ස්වකීය පසුබිම ඇසුරු කරගත් වික්රමරත්න, ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ස්වකීය කටයුතු පවත්වාගෙන යන ආකාරයේ නව ප්රමිතියක් තැනීම සම්බන්ධයෙන් පුළුල් ලෙස ප්රශංසාවට ලක්ව ඇත.
CTC හි සහාය කරුවෝ, දිවයිනේ විවිධ මට්ටම්වල ක්රීඩාවේ පාලනය ප්රතිසංස්කරණය, මූල්ය අධීක්ෂණය සහ පුළුල් ව්යුහාත්මක සංවිධානය වැනි ක්ෂේත්රවල අර්ථවත් ප්රගතියක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරති.
තේරීම් ගැටලුව රැඳී පවතී
කෙසේ වෙතත්, මෙම ජයග්රහණ හමුවේ පවා, ජාතික කණ්ඩායම් තේරීම සම්බන්ධ කමිටුවේ ප්රවේශය ඉතාමත් වැදගත් දුර්වලතාවක් ලෙස මතුව ඇති අතර, ව්යාපකව සිදුවන ප්රතිසංස්කරණ ව්යාපෘතියේ විශ්වාසනීයත්වය ඛාදනය කිරීමේ අවදානමක් සහිත සැබෑ ඇකිලීස් විලුඹක් බවට පත්ව ඇත.
විවේචකයෝ තර්ක කරන්නේ, CTC ක්රිකට් පරිපාලනයේ අනෙකුත් ක්ෂේත්රවලට යෙදූ දැඩිභාවය හා විනිවිදභාවය, තේරීම් ක්රියාවලියේ දක්නට නොලැබෙන බවයි. ක්රීඩකයන් තේරීමේදී භාවිත කරන නිර්ණායක, තීරණ ගැනීමේ අනුකූලතාව, සහ ශ්රී ලංකා ක්රිකට්හි සැබෑ හොඳම අවශ්යතාවන් සේවය කරන තේරීම් සිදු කිරීමට, තේරීම්කරුවන් ප්රමාණවත් ස්වාධීනත්වයකින් හා ප්රවීණත්වයෙන් ක්රියා කරන්නේ ද යන්න පිළිබඳව සැකයන් මතුව ඇත.
වගවීම තේරීම් ක්ෂේත්රයටද අදාළ විය යුතුය
බොහෝ ක්රිකට් නිරීක්ෂකයන් සහ හිටපු ක්රීඩකයන් සඳහා පණිවිඩය සරළය — ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රයක් ශක්තිමත් වන්නේ ඒවායේ දුර්වලතම ගිලුණු ලක්ෂ්යය තරමටය. CTC ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ඉහළ සිට පහළ දක්වා පරිවර්තනය කිරීම ගැන බැරෑරුම් නම්, පරිපාලනයේදී ඉදිරිපත් කළ වගවීම හා ගුණාත්මකභාවය යන ඒ මූලධර්ම, තේරීම් මේසයටද සමාන ලෙස හා නොසැලෙන ලෙස යෙදිය යුතුය.
ශ්රී ලංකාව තරඟකාරී ජාත්යන්තර දිනදර්ශනයක් ගෙවා යන්නේ නම්, නිවැරදි දක්ෂතාවය අඛණ්ඩව හඳුනාගෙන ඒ කෙරෙහි ආශ්රය කිරීමට තේරීම්කරුවන් මත ඇති පීඩනය කිසිදා මෙතරම් විශාල වී නොතිබිණි. CTC, කමිටුව ලෙස සමස්තයක් ලෙස ඇතිවිය හැකි පුළුල් විශ්වාසනීයතා අර්බුදයකට පෙර, මෙම හිඩැස ආමන්ත්රණය කිරීම සිදු කළ යුතු ය.
වික්රමරත්නගේ නායකත්වය ශ්රී ලංකා ක්රිකට් වඩාත් ධනාත්මක දිශාවකට ගෙනගොස් ඇති බව නිසැකය. එහෙත් පරිවර්තනය සම්පූර්ණ හා දිගුකාලීන ලෙස සිදුවිය යුතු නම්, කමිටුවේ ප්රකාශිත වටිනාකම්වලට අනුකූලව තේරීම් ක්රියාවලිය ස්ථිරව සකස් කිරීම හදිසි හා නොවැළැක්විය හැකි කාර්යයක් ලෙස රැඳී පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.