චීනයේ නව තානාපති වේ හුආෂියාං ශ්රී ලංකාවට පැමිණේ — ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට පොරොන්දු වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ චීනයේ නව තානාපතිවරයා ලෙස පත් වූ වේ හුආෂියාං මහතා දිවයිනට පැමිණ ඇති අතර, ඒ සමඟ දෙරට අතර දීර්ඝකාලීන රාජ්යතාන්ත්රික සබඳතාවල නව පරිච්ඡේදයක ආරම්භය සනිටුහන් වේ. ශ්රී ලංකාවට පැමිණි ජ්යෙෂ්ඨ රාජ්යතාන්ත්රිකයා, දෙරට අතර සබඳතා ගාඩ කිරීමට සහ පොදු අවශ්යතා රාශියක් හරහා සහයෝගිතාව ඉදිරියට ගෙන යාමට දෘඩ කැපවීමක් ප්රකාශ කළේය.
චීන-ශ්රී ලංකා සබඳතාවල නව පරිච්ඡේදයක්
තානාපති වේ හුආෂියාං මහතා තම අභිප්රායන් ප්රකාශ කිරීමට කාලය නාස්ති නොකළ අතර, චීනය හා ශ්රී ලංකාව අතර දශක ගණනාවක් තිස්සේ පැවත එන මිත්රත්වය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අධිෂ්ඨානශීලීව කටයුතු කිරීමට ඔහු ප්රතිඥා දුන්නේය. කොළඹ හා බේජිං අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා දෙරටටම ප්රධාන උපායමාර්ගික හා ආර්ථික වැදගත්කමක් දිගටම දරන මේ අවස්ථාවේ ඔහු ශ්රී ලංකාවට පැමිණේ.
නව තානාපතිවරයා, ඔහුගේ පූර්වගාමීන් ගොඩනගා ගත් පදනම් මත ඉදිකරමින්, දශක ගණනාවක් තිස්සේ දෙරට සබඳතා නිර්වචනය කළ අන්යෝන්ය ප්රයෝජනදායී හවුල්කාරිත්වය ඉදිරියට ගෙන යමින්, ප්රධාන ක්ෂේත්ර රාශියක සහයෝගිතාව මෙහෙයවීමේ කේන්ද්රීය කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශක්තිමත් ඓතිහාසික සබඳතා
චීනය හා ශ්රී ලංකාව අතර පරම්පරා ගණනාවක් දිවෙන ගැඹුරු සබඳතාවක් පවතින අතර, වෙළඳාම, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, මානවීය සහාය සහ සංස්කෘතික හුවමාරුව ඇතුළු ක්ෂේත්ර රාශියක් හරහා සහයෝගිතාව ව්යාප්ත වේ. චීනය, ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛතම සංවර්ධන හවුල්කරුවන් අතර ස්ථානයක් ගනිමින්, ඒ සබඳතාවේ ශක්තිය සනාථ කරන සුවිශේෂ ව්යාපෘති රාශියක් රටපුරා ක්රියාත්මක කර ඇත.
ශ්රී ලංකාව, මෑතකාලීන මූල්ය අභියෝගවලින් පසු ආර්ථික සකසුවා සහ දිගු කාලීන සංවර්ධනය කරා ගමන් කරන අවස්ථාවේ, චීනය තවදුරටත් ප්රධාන හවුල්කරුවෙකු ලෙස සලකයි.
ඉදිරි අපේක්ෂාවන්
කොළඹ හි රාජ්යතාන්ත්රික නිරීක්ෂකයන් හා රජයේ නිලධාරීන් ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නව තානාපතිවරයා සමඟ සමීපව සම්බන්ධ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ද්විපාර්ශ්වික න්යාය පත්රයේ ප්රධාන ස්ථානයක් ගනු ඇතැයි සිතිය හැකි ක්ෂේත්ර අතර:
- දෙරට අතර වෙළඳ හා ආයෝජන ප්රවර්ධනය
- ක්රියාත්මක හා අනාගත යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන මුලපිරීම්
- සංචාරක හා ජනතා අතර හුවමාරු
- අධ්යාපන හා සංස්කෘතික වැඩසටහන් සහයෝගිතාව
තානාපති වේ හුආෂියාං මහතාගේ පත්වීම, ශ්රී ලංකාවේ විදේශ ප්රතිපත්ති භූමිකාවේ කේන්ද්රීය ස්ථානයක් ගනිමින් පවතින ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවට නව ප්රාණශක්තියක් ලබා දෙන අවස්ථාවක් ලෙස බහුලව සලකනු ලැබේ. ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ගාඩ කිරීමේ ඔහුගේ ප්රතිඥාව, ඔහුගේ ධූර කාලය ඉදිරියට යද්දී, කොළඹ හා බේජිං යන දෙරටේම හිතවතුන් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.