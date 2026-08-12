චීන සංස්ථා සමූහයක් හරිත ශක්තිය, සැපයුම් සේවා සහ තාක්ෂණය යන අංශවල නව ආයෝජන සමඟ ශ්රී ලංකාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි
ප්රමුඛ චීන සංස්ථා සමූහයක් ශ්රී ලංකාවේ නව ආයෝජන අවස්ථා සොයා බලමින් සිටින අතර, එහි අවධානය නවීකරණීය ශක්තිය, සැපයුම් සේවා සහ ඩිජිටල් සේවා යන උපාය මාර්ගික අංශ තුන කෙරෙහි කේන්ද්රගත වී ඇත. මෙය, ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු සකස් වීමේ ගමන් මාර්ගයේ ඉදිරියට යන දූපත් රාජ්යය කෙරෙහි වැඩෙන චීන වාණිජ උනන්දුවේ සංඥාවක් ලෙස සැලකේ.
උපාය මාර්ගික අංශ අවධානයේ කේන්ද්රයේ
චීන සමාගමේ උනන්දුව ශ්රී ලංකාවේ ජාතික සංවර්ධන ප්රමුඛතාවන් සමඟ සමීපව සමපාත වේ. විශේෂයෙන් පිරිසිදු බලශක්ති ප්රභවයන් කෙරෙහි රටේ ඇති නැඹුරුව සහ සැපයුම් හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් නවීකරණය කිරීමේ දිශාව එහිදී ඉස්මතු වේ. ශ්රී ලංකා ආර්ථිකයට ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය නැවත ළඟා වෙමින් ඇති ශුභ ලක්ෂණයක් ලෙස බලධාරීන් සහ ව්යාපාරික නිරීක්ෂකයන් මෙම උනන්දු ප්රකාශනයන් සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත.
ඉදිරි වසරවලදී ජාතික විදුලිබල සංයිතය තුළ පිරිසිදු ශක්තියේ කොටස සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැංවීමට රජය ආශාවන්ත ඉලක්ක නිර්ණය කර ඇති හෙයින්, නවීකරණීය ශක්තිය විදේශ ආයෝජනය සඳහා ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් ආකර්ශනීය අංශයක් ලෙස මතු වී ඇත. සූර්ය හා සුළං තාක්ෂණය ක්ෂේත්රයේ දැනටමත් ගෝලීය ආධිපත්යය දරන චීන සමාගම්, මෙම සංක්රාන්තියට අර්ථවත් දායකත්වයක් සැලසීමට සුදුසු ස්ථාවරයේ සිටී.
සැපයුම් සේවා හා ඩිජිටල් ක්ෂේත්රයේ වර්ධනය
නවීකරණීය ශක්තියට ඔබ්බෙන්, සංස්ථා සමූහයේ සැපයුම් සේවා කෙරෙහි ඇති උනන්දුව ශ්රී ලංකාවේ භූගෝලීය වාසිය පිළිබිඹු කරයි. ඉන්දියන් සාගරයේ ප්රධාන නාවික මාර්ගවල හරස් ලක්ෂ්යයේ පිහිටා ඇති මෙරට වරාය-සම්බන්ධ යටිතල පහසුකම් සහ සැපයුම් දාම සේවා සඳහා ආයෝජනය, දිගුකාලීනව වෙළෙඳ සම්බන්ධිතතාවයේ ප්රයෝජන ගෙන දිය හැකිය.
ඒ අතරම, ඩිජිටල් සේවා අංශය තවත් ක්ෂේත්රයක් නියෝජනය කරයි. දේශීය තාක්ෂණ ධාරිතාව සංවර්ධනය කිරීමටත්, ඉදිරි ව්යාපාර ක්රියාකාරකම් හා නව්යකරණ-පදනම් ව්යාපාර රටට ආකර්ශනය කිරීමටත් රජය ක්රියාශීලීව විදේශ සහභාගිත්වය ලුහු බඳිමින් සිටින ශ්රී ලංකාවේ, ඩිජිටල් සේවා ක්ෂේත්රය නව ඉදිරිමුහුණතක් ලෙස සැලකේ.
පුළුල් ආයෝජන පරිසරය
කැපී පෙනෙන චීන ආයෝජකයෙකු දක්වන මෙම උනන්දු ප්රකාශනය මතු වන්නේ, මෑත වසරවලදී දරුණු ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දුන් ශ්රී ලංකාව, ව්යවසාය ආයෝජනය සඳහා ශක්ය ගමනාන්තයක් ලෙස සිය කීර්තිය නැවත ගොඩ නංවා ගැනීමට කටයුතු කරන අවස්ථාවකය. ව්යාප්ත ප්රතිසාධන හා වර්ධන න්යාය පත්රයේ කොටසක් ලෙස රටවල් රාශියක් සමඟ ශ්රී ලංකාව සාකච්ඡා පවත්වමින් සිටී.
විධිමත් ගිවිසුම් හෝ මූල්ය කැපවීම් තවමත් නිවේදනය කර නොමැති වුවද, මූලික සාකච්ඡා දිරිගන්වන ලද පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ. රැකියා නිර්මාණය, තාක්ෂණ මාරු සහ රටේ ආර්ථික නැවත නැගීසිටීමට දායකත්වයක් සළසන සංයුක්ත ව්යාපෘති බවට මෙම සාකච්ඡා පරිවර්තනය වනු ඇතැයි ශ්රී ලංකා නිලධාරීන් හා ක්ෂේත්ර කොටස්කරුවන් බලාපොරොත්තු වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.