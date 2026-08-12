ශ්රී ලංකාව ගොවිජන මණ්ඩලය සතු මෙට්රික් ටොන් 30,000ක් වී සහල් බවට පත් කර වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමට සැලසුම් කරයි
ගොවිජන අලෙවි මණ්ඩලය (PMB) සතු ගබඩාවල දැනට රඳවා ඇති මෙට්රික් ටොන් 30,000ක් වූ වී, කුඹල් සහල් බවට සකසා විවෘත වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමට ශ්රී ලංකා රජය සැලසුම් ප්රකාශ කර ඇත.
සහල් සැපයුම ස්ථාවර කිරීමේ උපාය මාර්ගික පියවර
ආහාර සුරක්ෂිතතාව සාමාන්ය ශ්රී ලාංකික පවුල් සඳහා ප්රධාන කාරණාවක් ව පවතින මෙවැනි අවස්ථාවක, දේශීය සහල් ලබා ගැනීමේ පීඩනය සමනය කිරීමට සහ මිල ගණන් ස්ථාවර කිරීමට දායක වීමට බලධාරීන් ගන්නා හිතාමතා උත්සාහයක් ලෙස මෙම මුලපිරීම සලකනු ලැබේ.
දේශීය ගොවීන්ගෙන් වී මිලදී ගෙන ගබඩා කිරීම සඳහා වගකිව යුතු රාජ්ය ආයතනය වන ගොවිජන අලෙවි මණ්ඩලය, සැලකිය යුතු ප්රමාණයේ තොග සමුච්චය කර ඇති අතර, රජය දැන් ඒවා පරිභෝජනය කළ හැකි සහල් බවට පරිවර්තනය කර වෙළඳපොළ හරහා සැපයීමට අදහස් කරයි.
ජීවන වියදම් පිළිබඳ පීඩනයට මුහුණ දීම
සහල් ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන ආහාරය ව පවතින අතර, එහි මිල හා ලබා ගැනීමේ ඇති වන උච්චාවචනයන් දූපත පුරා ජීවත් වන මිලියන සංඛ්යාත පවුල්වල ජීවන වියදමට සෘජු බලපෑමක් ඇති කරයි. රාජ්ය තොගවලින් සකස් කළ සහල් නිකුත් කිරීම මඟින්, මෑත වසරවලදී ආහාර මිල ඉහළ යාමට මුහුණ දුන් පාරිභෝගිකයන්ගේ බර අඩු කිරීමට සහ සැපයුම වැඩි කිරීමට බලධාරීන් අපේක්ෂා කරයි.
- මෙට්රික් ටොන් 30,000ක් වූ වී සහල් බවට කුඹල් කිරීම
- දැනට ගොවිජන අලෙවි මණ්ඩලය සතු ගබඩාවල රඳවා ඇති තොග
- සකස් කළ සහල් සෘජුවම වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීම
වෙළඳපොළ මැදිහත්වීමේදී රජයේ භූමිකාව
මෙම පියවර, පාරිභෝගිකයන් ආරක්ෂා කිරීමට සහ ප්රමාණවත් ආහාර සැපයුමක් සහතික කිරීමට කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩ වෙළඳපොළවලට මැදිහත් වීමට රජය දක්වන අඛණ්ඩ කැමැත්ත පිළිඹිඹු කරයි. ගොවිජන අලෙවි මණ්ඩලය ඓතිහාසිකව ගොවීන්ගෙන් සහතික මිලකට වී මිලදී ගැනීම සහ උපාය මාර්ගික සංචිත රඳවා ගැනීම සිදු කරන බෆර් ආයතනයක් ලෙස කටයුතු කර ඇත.
මෙම තොග සැකසීම හා බෙදා හැරීම සංවිධානාත්මක ආකාරයෙන් සිදු කෙරෙන බවත්, ඒ මඟින් සහල් පාරිභෝගිකයන් වෙත ඵලදායී ලෙස ලැබෙන බවත්, දැනටමත් වෙළඳපොළේ ක්රියාත්මක වන පෞද්ගලික අංශයේ වෙළෙන්දන්ට අනවශ්ය කාරිත ඇති නොවන බවත් නිලධාරීහු පෙන්වා දී ඇත.
සැකසීමේ කාල නිර්ණය සහ භාවිත කෙරෙන නිශ්චිත බෙදා හැරීමේ නාලිකා සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල අදාළ බලධාරීන් විසින් ප්රකාශ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.