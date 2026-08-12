බහුජන සමාජවාදී පක්ෂයේ පුබුදු ජගොඩ රජය විරුද්ධව දැඩි ප්රහාරයක් — සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට බදු බර පටවමින් මහා ව්යාපාර ආරක්ෂා කරනවා යැයි චෝදනා
සංගම් හා සමාගම් වලට වාසිදෙමින් රජය හැසිරෙන බවට බසප චෝදනා
බහුජන සමාජවාදී පක්ෂයේ (බසප) නායක පුබුදු ජගොඩ, රජයේ බදු ප්රතිපත්තිය කෙරෙහි දැඩි විවේචනයක් එල්ල කරමින්, විශාල සමාගම් හා ධනවත් පුද්ගලයන්ට වරප්රසාද ලබාදෙන අතරතුර සාමාන්ය ශ්රී ලාංකික පවුල්වලට ක්රමයෙන් වැඩිවෙන මූල්ය බරක් දරන්නට සිදුවෙමින් ඇතැයි චෝදනා කළේය.
බලවතුන්ට වාසිදෙන ක්රමයක් ක්රියාත්මකව ඇතැයි බසප කියයි
ජගොඩ තර්ක කළේ, දැනට ක්රියාත්මක බදු ව්යුහය විශාල ව්යාපාරවලට අසාධාරණ ලෙස ප්රයෝජනවත් වන බවත්, බලගතු වාණිජ කොටස්වලට නිදහස් සහන හා සහනාධාර ලබාදෙන අතරේ කම්කරු හා මධ්යම ආදායම්ලාභී පවුල් ජීවන වියදමේ බරෙන් කිරිමින් සිටින බවත්ය.
බසප දේශපාලනඥයා තර්ක කළේ, එවැනි ප්රතිපත්ති මූලික අසාධාරණයක් නියෝජනය කරන බවත්, ශ්රී ලංකාවේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු දිවිගෙවීමට අරගල කරන පුළුල් ජනතාව නොව, ඉහළ ධනවත් ස්ථරයේ අවශ්යතා රජයේ ආර්ථික න්යාය පත්රය සේවය කරන බවත්ය.
සාධාරණ බදු ව්යුහයක් සඳහා ඉල්ලීම්
බසප පක්ෂයේ විවේචනය ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික අසමානතාව පිළිබඳ පුළුල් ජනතා කලකිරීම පිළිබිඹු කරයි. වසර ගණනාවක් පුරා ක්රියාත්මකවූ මූල්ය කළමනාකරණයේ අඩුපාඩු හා අසාමාන්ය ණය අර්බුදයක් හේතුවෙන් සාමාන්ය ජනතාවට වේදනාකාරී මිතවිය ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්මක කිරීමට සිදුවී ඇත. සමාගම් හා ඉහළ ශුද්ධ වත්කම් සහිත පුද්ගලයන් ජාතික ප්රකෘතිය සඳහා සාධාරණ දායකත්වයක් ලබාදෙන, වඩාත් ප්රගතිශීලී හා සමානාත්මක බදු ප්රතිපත්තියක් සඳහා විපක්ෂ කොටස්වලින් ඉහළ යන ඉල්ලීම් ජගොඩගේ ප්රකාශ ඉස්මතු කරයි.
බදු ක්රමය ජනතාවට සේවය කළ යුතුය; දරාගත නොහැකි අයගේ වියදමෙන් බලවතුන්ගේ ලාභ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නොවේ.
ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ අධීක්ෂණය යටතේ ආර්ථික ප්රකෘතිය කරා ඉදිරියට යන අතර, මූල්ය ගැලපීමේ ඉහළම බර කවුරුන් දරන්නේ ද යන්න පිළිබඳ විවාද තීව්ර වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, රටේ ආදායම් එකතු කිරීමේ ප්රතිපත්තිවලට ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලා වාමාංශික කොටස් ශබ්ද නඟමින් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.