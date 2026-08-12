Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බදාදා මධ්‍යාහ්නයේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ඉහළට — ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ අංශය වෙළඳාම් කටයුතු මෙහෙයවයි

12 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

බදාදා මධ්‍යාහ්න වෙළඳාම් සැසිය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ කොටස් හුවමාරුව සුළු ලාභ ලබා ගනිමින් ප්‍රධාන වෙළඳපොළ දර්ශක දෙකම ධනාත්මක ප්‍රදේශයට ගමන් කළ බව CSE දත්ත අනුව හෙළිවේ.

මධ්‍යාහ්න වෙළඳාම් සැසිය තුළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය (ASPI) ලකුණු 28.67කින් හෙවත් සියයට 0.13කින් ඉහළ ගොස් 21,431.47 දක්වා ළඟා විය. වඩාත් ද්‍රවශීල S&P SL20 දර්ශකය ද ඉහළ ගමනක් වාර්තා කරමින් ලකුණු 11.67කින්, එනම් සියයට 0.20ක වැඩිවීමක් ලබා ගත්තේය.

ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ අංශය මඟ පෙන්වයි

සැසිය තුළ හුවමාරුවේ මුළු වෙළඳ පිරිවැටුම මෙහෙයවීමේ ප්‍රධාන බලකාය ලෙස ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ අංශය මතු වූ අතර, දිනයේ වෙළඳාම් කටයුතු මධ්‍යයේ ආයෝජකයන්ගේ අවධානය එම අංශය කෙරෙහි යොමු වී ඇති බව එයින් පිළිබිඹු වේ.

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තු ගත වූ වඩාත්ම ක්‍රියාශීලී හා ද්‍රවශීල කොටස්වල කාර්ය සාධනය නිරීක්ෂණය කරන S&P SL20 දර්ශකය, සියයට ගණනය කිරීම් අනුව පුළුල් ASPI දර්ශකයට වඩා ඉහළ ගිය අතර, සැසිය තුළ ශක්තිමත් ලෙස ක්‍රියාත්මක වූ ඒවා අතර විශාල ප්‍රාග්ධනීකරණ කොටස් ද ඇතුළත් බව ඉඟිකෙරේ.

වෙළඳපොළ හැඟීම ප්‍රවේශමෙන් ධනාත්මකව පවතී

බදාදා මධ්‍යාහ්නයේ කාර්ය සාධනය කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ක්‍රමික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ප්‍රවණතාවක් ඉදිරියට ගෙන ගිය අතර, දේශීය ආයෝජකයන් අතර පවතින මැනිය හැකි ශුභවාදී මනෝභාවය වෙළඳපොළ හරහා පිළිඹිඹු විය. දර්ශක දෙකම හරහා ලැබුණු ක්‍රමික ලාභ, ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළඳපොළේ නාටකාකාර නොවූවත් ස්ථාවර ක්‍රය ආශාවක් පවතින බව පෙන්නුම් කරයි.

වෙළඳාම් නිරීක්ෂකයෝ, ඉතිරි වෙළඳාම් සැසිය පුරාවට මධ්‍යාහ්නයේ ගතිකත්වය පවත්වාගත හැකිද යන්න තක්සේරු කිරීම සඳහා වසන් වීමේ සංඛ්‍යා දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ Sinhala

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ

මාරාන්තික පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු පරිවාස නියෝගයකට යටත් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඔහුගේ වයස හා තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිකරණය රැඳවුම්…

12 Aug 2026 Discuss
හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති Sinhala

හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය නෛතික සටනකට මුහුණ දෙයි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) සංගමයට සහ එහි…

12 Aug 2026 Discuss
වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි Sinhala

වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 2027 සිට 2031 දක්වා වන වසර පහක කාලය තුළ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා රුපියල් මිලියන 42,000කට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කිරීමේ ඉලක්කාකාරී සැලැස්මක් අනාවරණය…

12 Aug 2026 Discuss