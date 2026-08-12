බදාදා මධ්යාහ්නයේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ඉහළට — ප්රාග්ධන භාණ්ඩ අංශය වෙළඳාම් කටයුතු මෙහෙයවයි
බදාදා මධ්යාහ්න වෙළඳාම් සැසිය තුළ ශ්රී ලංකාවේ කොළඹ කොටස් හුවමාරුව සුළු ලාභ ලබා ගනිමින් ප්රධාන වෙළඳපොළ දර්ශක දෙකම ධනාත්මක ප්රදේශයට ගමන් කළ බව CSE දත්ත අනුව හෙළිවේ.
මධ්යාහ්න වෙළඳාම් සැසිය තුළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය (ASPI) ලකුණු 28.67කින් හෙවත් සියයට 0.13කින් ඉහළ ගොස් 21,431.47 දක්වා ළඟා විය. වඩාත් ද්රවශීල S&P SL20 දර්ශකය ද ඉහළ ගමනක් වාර්තා කරමින් ලකුණු 11.67කින්, එනම් සියයට 0.20ක වැඩිවීමක් ලබා ගත්තේය.
ප්රාග්ධන භාණ්ඩ අංශය මඟ පෙන්වයි
සැසිය තුළ හුවමාරුවේ මුළු වෙළඳ පිරිවැටුම මෙහෙයවීමේ ප්රධාන බලකාය ලෙස ප්රාග්ධන භාණ්ඩ අංශය මතු වූ අතර, දිනයේ වෙළඳාම් කටයුතු මධ්යයේ ආයෝජකයන්ගේ අවධානය එම අංශය කෙරෙහි යොමු වී ඇති බව එයින් පිළිබිඹු වේ.
කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තු ගත වූ වඩාත්ම ක්රියාශීලී හා ද්රවශීල කොටස්වල කාර්ය සාධනය නිරීක්ෂණය කරන S&P SL20 දර්ශකය, සියයට ගණනය කිරීම් අනුව පුළුල් ASPI දර්ශකයට වඩා ඉහළ ගිය අතර, සැසිය තුළ ශක්තිමත් ලෙස ක්රියාත්මක වූ ඒවා අතර විශාල ප්රාග්ධනීකරණ කොටස් ද ඇතුළත් බව ඉඟිකෙරේ.
වෙළඳපොළ හැඟීම ප්රවේශමෙන් ධනාත්මකව පවතී
බදාදා මධ්යාහ්නයේ කාර්ය සාධනය කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ක්රමික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ප්රවණතාවක් ඉදිරියට ගෙන ගිය අතර, දේශීය ආයෝජකයන් අතර පවතින මැනිය හැකි ශුභවාදී මනෝභාවය වෙළඳපොළ හරහා පිළිඹිඹු විය. දර්ශක දෙකම හරහා ලැබුණු ක්රමික ලාභ, ශ්රී ලංකාවේ කොටස් වෙළඳපොළේ නාටකාකාර නොවූවත් ස්ථාවර ක්රය ආශාවක් පවතින බව පෙන්නුම් කරයි.
වෙළඳාම් නිරීක්ෂකයෝ, ඉතිරි වෙළඳාම් සැසිය පුරාවට මධ්යාහ්නයේ ගතිකත්වය පවත්වාගත හැකිද යන්න තක්සේරු කිරීම සඳහා වසන් වීමේ සංඛ්යා දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.