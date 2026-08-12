වෘත්තීය අධ්යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි
ශ්රී ලංකා රජය 2027 සිට 2031 දක්වා වන වසර පහක කාලය තුළ වෘත්තීය අධ්යාපනය සඳහා රුපියල් මිලියන 42,000කට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කිරීමේ ඉලක්කාකාරී සැලැස්මක් අනාවරණය කර ඇති බව අගමැතිවරයා ප්රකාශ කළ අතර, එය රටේ තාක්ෂණික කුසලතා ක්ෂේත්රය පරිවර්තනය කිරීමේ ඓතිහාසික කැපවීමක් ලෙස සැලකේ.
කුසලතා සංවර්ධනය සඳහා උපායමාර්ගික ප්රවේශයක්
මෙම විශාල ආයෝජනය, හොඳින් පුහුණු වූ, තාක්ෂණික කුසලතාවලින් සමන්විත ශ්රම බලකායක් ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමට සහ දිගුකාලීන වර්ධනයට අත්යවශ්ය බව රජය පිළිගැනීමේ ප්රකාශනයකි. ජාතික අධ්යාපන රාමුව තුළ දිගු කලක් අවතක්සේරු කොට, ප්රමාණවත් අරමුදල් නොලැබුණු වෘත්තීය හා තාක්ෂණික අධ්යාපනය, දැන් රටේ සංවර්ධන න්යාය පත්රයේ කේන්ද්රස්ථානයට ගෙන ඒමට කටයුතු කෙරේ.
මෙම බහු-බිලියන රුපියල් ආයෝජනය හරහා පුහුණු ආයතන නවීකරණය කිරීමට, පාඨමාලා පිරිනැමීම් පුළුල් කිරීමට, සහ දිවයිනේ සෑම තරුණ ශ්රී ලාංකිකයෙකුටම ලබා ගත හැකි වෘත්තීය වැඩසටහන්වල සමස්ත ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
වෘත්තීය අධ්යාපනය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ශ්රී ලංකාව වසර ගණනාවක් තිස්සේ උපාධිධාරීන් සතු කුසලතාවල හා දේශීය හා ගෝලීය රැකියා වෙළඳපොළේ ඉල්ලුම් අතර පරතරය සමඟ පොර බදමින් සිටී. ප්රතිපත්ති立案 කරන්නන් සහ කර්මාන්ත නායකයන් යොවුන් රැකියා විරහිතභාවය අඩු කිරීමට සහ ප්රධාන ක්ෂේත්රවල ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීමේ මාර්ගයක් ලෙස ප්රායෝගික, වෘත්තීය-පාදක අධ්යාපනය කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමට නිරන්තරයෙන් 촉구 කර ඇත.
- දිවයිනේ සෑම තැනකම වැඩිදියුණු කළ තාක්ෂණික පුහුණු පහසුකම්
- ග්රාමීය ප්රජාවන් සඳහා වෘත්තීය වැඩසටහන් සඳහා ප්රවේශය පුළුල් කිරීම
- පුහුණු විෂය නිර්දේශ සහ කර්මාන්ත අවශ්යතා අතර ශක්තිමත් සම්බන්ධීකරණයක්
- විදේශ රැකියා අපේක්ෂා කරන ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන් සඳහා වැඩිදියුණු කළ අවස්ථා
රජයේ දිගුකාලීන දැක්ම
වෘත්තීය අධ්යාපනය සඳහා වන ආයෝජනය හුදෙක් වියදමක් පමණක් නොව — එය ශ්රී ලංකාවේ미래 ශ්රම බලකාය ගොඩනඟනු ලබන පදනම වේ.
පළාත් සියල්ලෙහිම ආයතන යාවත්කාලීන සම්පත් සහ සුදුසුකම් ලත් උපදේශකයන්ගෙන් ප්රයෝජන ලබා ගැනීම සහතික කරමින්, අරමුදල් අදියර ගතව යොමු කෙරෙන බව නිලධාරීහු පෙන්වා දී ඇත. මෙම වැඩසටහන, විදේශයන්හි දක්ෂ රැකියා අවස්ථා සොයන ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා ශක්තිමත් මාර්ග නිර්මාණය කිරීමටද අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එය ජාතික ආර්ථිකයේ වැදගත් කුළුනක් වන විදේශ ප්රේෂණ ලැබීම් වලට ද හිතකර ලෙස දායක වනු ඇත.
මෙම නිවේදනය අධ්යාපන සොයා ගෙන යන්නවුන් සහ ව්යාපාරික කුටි විසින් පුළුල් ලෙස ඇගයීමට ලක් කර ඇති අතර, ඉතා ශීඝ්රයෙන් විකාශනය වෙමින් පවතින ගෝලීය ආර්ථිකයේ අභියෝගවලට මුහුණ දිය හැකි ශ්රම බලකායක් ගොඩනෑමේ ධනාත්මකව ප්රමාද නොවී ගනු ලැබූ පියවරක් ලෙස ඔවුහු සළකති.
ආයෝජනයෙන් ප්රයෝජන ලැබීමට නියමිත ක්රියාත්මක කිරීමේ මාර්ග සිතියම සහ ආයතන පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.