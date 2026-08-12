Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල සංවර්ධනය වේගවත් කිරීමට ඩොලර් මිලියන 100ක ලෝක බැංකු ණයට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය

12 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල කලාපීය සංවර්ධනය තීව්‍ර කිරීම අරමුණු කරගනිමින් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 100ක ණය මුදලක් ලබාගැනීම සඳහා ලෝක බැංකු සංවිධානයේ ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමය (IDA) සමඟ මූල්‍ය ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

නොසලකා හරිනු ලැබූ කලාප සඳහා වැදගත් ආධාරයක්

යුද්ධෝත්තර ප්‍රතිසංස්කරණය හා ආර්ථික නංවාලීම සඳහා දිගු කලක් තිස්සේ ප්‍රමුඛතාවක් හිමි ලෙස හඳුනාගෙන ඇති මෙම පළාත් දෙකෙහි ප්‍රගතිය සඳහා මෙය ඉතාමත් වැදගත් පියවරක් ලෙස සැලකේ. සංවර්ධනශීලී රාජ්‍යයන්ට සහන මූල්‍යකරණය ලබාදෙන ලෝක බැංකු කණ්ඩායමේ අංශය වන IDA සමඟ අවශ්‍ය අරමුදල් ගිවිසුම් විධිමත් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය මඟින් රජයට බලය ලබාදී ඇත.

ඩොලර් මිලියන 100ක මෙම පහසුකම, දශක ගණනාවක් පුරා පැවැති ගැටුම් හා ආයෝජන හිඟකමෙහි දිගු ඇදෙන ප්‍රතිඵල තවමත් අත්විඳිමින් සිටින ප්‍රදේශවල යටිතල පහසුකම්, ජීවනෝපාය සහ රාජ්‍ය සේවා ඉලක්ක කරගත් පුළුල් සංවර්ධන රාමුවක කොටසක් ලෙස හඳුන්වාදෙනු ඇතැයි අවබෝධ වේ.

මෙම අරමුදලෙන් අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල

උතුරු හා නැගෙනහිර ප්‍රජාවන් සඳහා ලෝක බැංකු අරමුදල් ලැබීම, දේශීය ආර්ථිකයන් රූපාන්තරණය කිරීමට හා ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමට හැකියාව ගෙනදෙයි. IDA මූල්‍යකරණය ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන් සාමාන්‍යයෙන් අවධානය යොමු කරන ක්ෂේත්‍ර අතර:

  • මාර්ග හා ප්‍රවාහන යටිතල පහසුකම් ප්‍රතිසංස්කරණය
  • කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනශීලිත්වය හා ග්‍රාමීය ජීවනෝපාය
  • පිරිසිදු ජලය හා සනීපාරක්ෂාව සඳහා ප්‍රවේශය
  • අධ්‍යාපන හා සෞඛ්‍ය සේවා සැපයීම

මෙම ණය මුදල සමඟ බැඳුණු නිශ්චිත ව්‍යාපෘති සංරචක අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයේ තවමත් සම්පූර්ණයෙන් විස්තර කර නොමැති නමුත්, අරමුදලේ පරිමාණය මෙම පළාත් හා රටේ අනෙකුත් ප්‍රදේශ අතර පවතින සංවර්ධන පරතරය පියවීමට ශක්තිමත් කැපවීමක් ඇති බව සංඥා කරයි.

කලාපීය සංවර්ධනය පිළිබඳ රජයේ ස්ථාවරය

අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය, ඓතිහාසික වශයෙන් පිටස්තර කොට තැබූ කලාප ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ උත්සාහයෙන් ප්‍රතිලාභ ලබන බව සහතික කිරීමට අවධාරණය කරමින් සමාවේශී ජාතික සංවර්ධනයට ඇති කැපවීම වත්මන් රජය ප්‍රකාශ කර ඇති ආකාරය පිළිබිඹු කරයි. 2022 ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමේ මාර්ගය ඔස්සේ රට ගමන් කරන අතරතුර ලෝක බැංකුව වැනි බහු-පාර්ශ්වීය ආයතන හරහා සහන මූල්‍යකරණය ලබා ගැනීම රජයේ උපාය මාර්ගයේ ප්‍රධාන කුළුණක් වේ.

ස්ථානීය හා ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් දෙපාර්ශ්වය විසින්ම සහාය ලැබෙන උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වෙනත් සංවර්ධන වැඩමුළු සමඟ මෙම ණය පහසුකම අනුපූරකව ක්‍රියා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ලෝක බැංකුව සමඟ විධිමත් ගිවිසුම් සම්පාදනය කිරීමෙන් අනතුරුව ව්‍යාපෘති විෂය පථය, ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාල රාමු සහ අරමුදල් අධීක්ෂණය සඳහා වගකිව යුතු අමාත්‍යාංශ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ Sinhala

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ

මාරාන්තික පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු පරිවාස නියෝගයකට යටත් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඔහුගේ වයස හා තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිකරණය රැඳවුම්…

12 Aug 2026 Discuss
හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති Sinhala

හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය නෛතික සටනකට මුහුණ දෙයි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) සංගමයට සහ එහි…

12 Aug 2026 Discuss
වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි Sinhala

වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 2027 සිට 2031 දක්වා වන වසර පහක කාලය තුළ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා රුපියල් මිලියන 42,000කට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කිරීමේ ඉලක්කාකාරී සැලැස්මක් අනාවරණය…

12 Aug 2026 Discuss