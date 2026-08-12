Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති

12 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය නෛතික සටනකට මුහුණ දෙයි

හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) සංගමයට සහ එහි පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට අදහස් කරන බව ප්‍රකාශ කර ඇත. මෙම තීරණය රටේ ප්‍රමුඛ ක්‍රිකට් ආයතනය වටා පවතින කැළඹිල්ල තව දුරටත් උත්සන්න කරනු ඇතැයි අනුමාන කෙරේ.

මතභේදයකින් උපන් තීරණයක්

ජාතික ක්‍රිකට් තේරීම් මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපතිවරයා වන වික්‍රමසිංහ, පරිපාලනය විසින් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි ලෙස සලකනු ලැබූ බව පවසමින් තම පැමිණිලි අධිකරණය වෙත යොමු කිරීමට තීරණය කළ බව තහවුරු කළේය. ඔහුගේ නිශ්චිත පැමිණිලිවල සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති වුවද, මෙම ප්‍රකාශය හිටපු නිලධාරීන් සහ වර්තමාන SLC නායකත්ව ව්‍යුහය අතර 緊張 සම්බන්ධතා සැලකිය යුතු ලෙස උත්සන්න වී ඇති බව පෙන්නුම් කරයි.

පරිවර්තන කමිටුව ඉලක්කයට

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය තුළ ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා පිහිටුවන ලද පරිවර්තන කමිටුව, SLC සමඟ ඉදිරි නෛතික අභියෝගයේ ඉලක්කයක් ලෙස නම් කර ඇත. කමිටුව මෙම නඩු පැමිණිල්ලට ඇතුළත් කිරීම, ආයතනය තුළ පුද්ගල හා පරිපාලන තීරණ සම්බන්ධයෙන් එය තම බලය භාවිත කළ ආකාරය පිළිබඳ බරපතළ ප්‍රශ්න මතු කරයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමය තුළ වර්ධනය වන නොසන්සුන්තාවය

මෙම නවතම වර්ධනය, තේරීම්, පරිපාලනය සහ පාලනය සම්බන්ධ ආරවුල් නිතරම මහජන අවකාශයට කාන්දු වෙමින් මෑත කාලයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමයට පීඩා කළ ආන්දෝලන දිගු ලැයිස්තුවට එකතු වේ. ආයතනය තුළ විනිවිදභාවය හා වගවීම නොමැතිකම ගැටුම් සඳහා සරු පරිසරයක් නිර්මාණය කර ඇතැයි විවේචකයෝ දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත.

වික්‍රමසිංහගේ නෛතික හිමිකම්වල ස්වභාවය සහ විෂය පථය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල හෙළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ප්‍රජාව හා පුළුල් ක්‍රීඩා රසිකයන් අතර සැලකිය යුතු අවධානයක් ඇද ගනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ Sinhala

මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ

මාරාන්තික පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් යෞවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු පරිවාස නියෝගයකට යටත් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඔහුගේ වයස හා තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිකරණය රැඳවුම්…

12 Aug 2026 Discuss
වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි Sinhala

වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට රුපියල් බිලියන 42ක් — ශ්‍රී ලංකාව විශාල කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 2027 සිට 2031 දක්වා වන වසර පහක කාලය තුළ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා රුපියල් මිලියන 42,000කට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කිරීමේ ඉලක්කාකාරී සැලැස්මක් අනාවරණය…

12 Aug 2026 Discuss
උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල සංවර්ධනය වේගවත් කිරීමට ඩොලර් මිලියන 100ක ලෝක බැංකු ණයට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය Sinhala

උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල සංවර්ධනය වේගවත් කිරීමට ඩොලර් මිලියන 100ක ලෝක බැංකු ණයට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය

උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල කලාපීය සංවර්ධනය තීව්‍ර කිරීම අරමුණු කරගනිමින් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 100ක ණය මුදලක් ලබාගැනීම සඳහා ලෝක බැංකු සංවිධානයේ ජාත්‍යන්තර…

12 Aug 2026 Discuss