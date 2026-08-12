හිටපු ක්රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්රමෝද්ය වික්රමසිංහ SLC සහ පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නඩු පැවරීමට යති
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් සංගමය නෛතික සටනකට මුහුණ දෙයි
හිටපු ශ්රී ලංකා ක්රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්රමෝද්ය වික්රමසිංහ, ශ්රී ලංකා ක්රිකට් (SLC) සංගමයට සහ එහි පරිවර්තන කමිටුවට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට අදහස් කරන බව ප්රකාශ කර ඇත. මෙම තීරණය රටේ ප්රමුඛ ක්රිකට් ආයතනය වටා පවතින කැළඹිල්ල තව දුරටත් උත්සන්න කරනු ඇතැයි අනුමාන කෙරේ.
මතභේදයකින් උපන් තීරණයක්
ජාතික ක්රිකට් තේරීම් මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපතිවරයා වන වික්රමසිංහ, පරිපාලනය විසින් ප්රකාශ කළ නොහැකි ලෙස සලකනු ලැබූ බව පවසමින් තම පැමිණිලි අධිකරණය වෙත යොමු කිරීමට තීරණය කළ බව තහවුරු කළේය. ඔහුගේ නිශ්චිත පැමිණිලිවල සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති වුවද, මෙම ප්රකාශය හිටපු නිලධාරීන් සහ වර්තමාන SLC නායකත්ව ව්යුහය අතර 緊張 සම්බන්ධතා සැලකිය යුතු ලෙස උත්සන්න වී ඇති බව පෙන්නුම් කරයි.
පරිවර්තන කමිටුව ඉලක්කයට
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් සංගමය තුළ ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා පිහිටුවන ලද පරිවර්තන කමිටුව, SLC සමඟ ඉදිරි නෛතික අභියෝගයේ ඉලක්කයක් ලෙස නම් කර ඇත. කමිටුව මෙම නඩු පැමිණිල්ලට ඇතුළත් කිරීම, ආයතනය තුළ පුද්ගල හා පරිපාලන තීරණ සම්බන්ධයෙන් එය තම බලය භාවිත කළ ආකාරය පිළිබඳ බරපතළ ප්රශ්න මතු කරයි.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් සංගමය තුළ වර්ධනය වන නොසන්සුන්තාවය
මෙම නවතම වර්ධනය, තේරීම්, පරිපාලනය සහ පාලනය සම්බන්ධ ආරවුල් නිතරම මහජන අවකාශයට කාන්දු වෙමින් මෑත කාලයේ ශ්රී ලංකා ක්රිකට් සංගමයට පීඩා කළ ආන්දෝලන දිගු ලැයිස්තුවට එකතු වේ. ආයතනය තුළ විනිවිදභාවය හා වගවීම නොමැතිකම ගැටුම් සඳහා සරු පරිසරයක් නිර්මාණය කර ඇතැයි විවේචකයෝ දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත.
වික්රමසිංහගේ නෛතික හිමිකම්වල ස්වභාවය සහ විෂය පථය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල හෙළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එය ශ්රී ලංකාවේ ක්රිකට් ප්රජාව හා පුළුල් ක්රීඩා රසිකයන් අතර සැලකිය යුතු අවධානයක් ඇද ගනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.