මාරාන්තික පහරදීමකින් පසු යෞවන ක්රිකට් ක්රීඩකයා රක්ෂාවෙන් බේරෙයි, පරිවාස නියෝගයකට යටත් කෙරේ
මාරාන්තික පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් යෞවන ක්රිකට් ක්රීඩකයෙකු පරිවාස නියෝගයකට යටත් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඔහුගේ වයස හා තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිකරණය රැඳවුම් දඬුවමක් පැනවීමෙන් වැළකී සිටියේය.
අධිකරණය රඳවා තබා ගැනීම වෙනුවට පුනරුත්ථාපනය තෝරා ගනී
ක්රියාකාරී ක්රිකට් ක්රීඩකයෙකු වන එම නාবාලිවරයා, අවසානයේ දී වින්දිතයාගේ මරණයට හේතු වූ පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය ඉදිරියට ගෙනෙන ලදී. රැඳවුම් නියෝගයක් නිකුත් කිරීම වෙනුවට, විභාගාධිපති විනිසුරු නාබාලිවරයා පරිවාස ව්යවස්ථාවකට යටත් කිරීමට තීරණය කළේ, අපරාධකරුගේ යෞවනභාවය සහ පුනරුත්ථාපනය සඳහා ඇති හැකියාව අධිකරණය සැලකිල්ලට ගත් බව පිළිබිඹු කරන තීරණයකිනි.
එවැනි නඩුවල පරිවාස නියෝග සාමාන්යයෙන් ශ්රී ලාංකේය නීතිය නාබාලි අපරාධකරුවන් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීමේදී බොහෝ විට ක්රියාත්මක කෙරෙන අතර, එම නියෝගවලට අනුව සම්බන්ධිත පුද්ගලයා නිතිපතා පරිවාස නිලධාරියෙකු වෙත වාර්තා කිරීම, යහපත් හැසිරීම පවත්වා ගැනීම සහ තවදුරටත් නීති විරෝධී ක්රියාවලින් වැළකී සිටීම ඇතුළු කොන්දේසිවලට යටත් විය යුතු වේ. තත්ත්වයන් ඉඩ දෙන විට සිරගත කිරීම වෙනුවට ප්රතිසංස්කරණයට ප්රමුඛතාවය ලබා දෙමිනි.
මාරාන්තික ප්රතිඵලය බරපතළ ප්රශ්න මතු කරයි
පහරදීම මරණයකට හේතු වූ බැවින් නඩුව සෙමෙහි ස්ව ජනතාවගේ අවධානයට ලක් වී ඇති අතර, දඬුවම ප්රතිඵලයේ බරපතළකම ප්රමාණවත් ලෙස පිළිබිඹු කරන්නේ දැයි බොහෝ දෙනා ප්රශ්න කරයි. විවේචකයන් තර්ක කරන්නේ, නාබාලි අපරාධකරුවන් සම්බන්ධ නඩු වලදී පවා, මිනිස් ජීවිතයක අහිමි වීම වඩාත් දැඩි අධිකරණ ප්රතිචාරයක් ඉල්ලා සිටින බවයි.
කෙසේ වෙතත්, නීති නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ ශ්රී ලාංකේය නීතිය නාබාලිවරුන්ට දඬුවම් නිකුත් කිරීමේදී අධිකරණවලට සැලකිය යුතු බලය ලබා දෙන අතර, ළමයාගේ හොඳම යහපත සහ පුනරුත්ථාපනයේ ඉදිරිදර්ශනය අධිකරණ සලකා බැලීම්වල ප්රබල බලපෑමක් ඇති කරන බවයි.
සිදුවීමේ පසුබිම
ක්රිකට් ක්රීඩකයෙකු ලෙස හඳුනාගත් එම යෞවනයා, මාරාන්තික ප්රතිඵලයකට හේතු වූ ශාරීරික පහරදීමකට සම්බන්ධ කරන ලදී. ආරවුලේ ස්වභාවය සහ වින්දිතයාගේ අනන්යතාව ඇතුළු ප්රහාරයේ තත්ත්වයන් පිළිබඳ නිශ්චිත තොරතුරු මේ දක්වා ප්රසිද්ධ කරන ලද කටයුතුවල සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් වී නොමැත.
කෙසේ වෙතත්, නඩුව ශ්රී ලංකාවේ නාබාලි අපරාධ, තරුණ ක්රීඩකයන් කෙරෙහි සම කණ්ඩාය පරිසරයන්ගේ බලපෑම සහ ක්රීඩා ආයතනවල ක්රීඩා පිටියේ ද ඉන් පිටතදීද ක්රීඩකයන්ගේ හැසිරීම නිරීක්ෂණය කිරීමේ හා මෙහෙයවීමේ වගකීම පිළිබඳ පුළුල් සංවාදයන් ඇති කර ඇත.
යෞවන ක්රීඩාවේ වැඩි අධීක්ෂණයක් සඳහා ඉල්ලීම්
ළමා සුභසාධන ආධිපතිවරුන් සහ මහජනතාව තරුණ ක්රීඩකයන් අතර විනය හා ගැටුම් නිරාකරණ කුසලතා ඇති කිරීමෙහිලා ක්රීඩා ආයතන හා පාසල් පරිපාලනයන් වඩාත් ක්රියාශීලී භූමිකාවක් ඉටු කරන ලෙස බලකර ඇත. ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් ප්රිය ක්රීඩාවන්ගෙන් එකක් වන ක්රිකට්, විශේෂයෙන් විශාල යෞවන පිරිසක් ඇද ගන්නා බැවින්, එහි ජූනියර් සහභාගිවන්නන්ගේ යහපැවැත්ම ජාතික ප්රශ්නයක් බවට පත් වී ඇත.
නඩුව පරිවාස කාලය ඉදිරියට ගෙන යාම සමඟ අධිකරණ අධීක්ෂණය යටතේ පැවතීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, බලධාරීහු යෞවනයාගේ හැසිරීම සහ අධිකරණය විසින් පනවන ලද කොන්දේසිවලට අනුකූලතාව නිරීක්ෂණය කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.