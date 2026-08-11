දරුවෙකු ආසන පටිය බැඳගැනීම ප්රතික්ෂේප කිරීම නිසා ටොරොන්ටෝ බලා යන ගුවන් යානය අවලංගු කෙරේ
කැනඩාවේ ටොරොන්ටෝ බලා යාමට නියමිතව තිබූ පෝටර් එයාලයින්ස් ගුවන් යානයක් බ්රහස්පතින්දා සවස අවලංගු කරන ලදී. මෙය සිදු වූයේ යානයේ ගමන් කළ කුඩා දරුවෙකු අනිවාර්ය ආසන පටිය පැළඳීමේ නියමයට එකඟ වීම ප්රතික්ෂේප කළ නිසා වන අතර, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස සියලු මගීන්ට දැඩි අපහසුතාවට මුහුණ දීමට සිදු විය.
සිදු වූයේ කුමක්ද?
ගුවන් යානය පිටත් වීමට පෙර ඇති වූ මෙම සිදුවීමේ කේන්ද්රය වූයේ, වයස කොතරම් වුවත් සෑම මගියෙකුටම අදාළ වන මූලික ගුවන් ගමන් ආරක්ෂණ අවශ්යතාවක් වන ආසන පටිය බැඳගැනීම අඛණ්ඩව ප්රතික්ෂේප කළ කුඩා දරුවෙකි. කාර්යය මණ්ඩලය තත්ත්වය නිරාකරණය කිරීමට ගත් උත්සාහයන් නිෂ්ඵල වූ අතර, දරුවාගේ අකීකරු භාවය හේතුවෙන් ගුවන් සේවා නිලධාරීන්ට ගුවන් ගමන සම්පූර්ණයෙන්ම අවලංගු කිරීමේ තීරණය ගැනීමට සිදු විය.
මෙම අවලංගු කිරීමෙන් යානයේ සිටි සියලු මගීන්ට බලපෑ අතර, ඔවුන්ට විකල්ප ගමන් සංවිධාන කර ගැනීමට සිදු විය.
ගුවන් ගමන් ආරක්ෂණ නීති සම්බන්ධයෙන් කිසිදු සම්මුතියකට ඉඩක් නැත
ජාත්යන්තර ගුවන් ගමන් ආරක්ෂණ රෙගුලාසි යටතේ, ගුවන් යානය පිටත් වීමේ හා ගොඩ බැසීමේ අවස්ථාවලදී මෙන්ම ගුවන් ගමනේදී ආසන පටිය ලකුණ දැල්වෙන ඕනෑම අවස්ථාවකදී සෑම මගියෙකුම ආසන පටිය බැඳ සිටිය යුතුය. ගුවන් සේවා ආයතනවලට නීතිමය වගකීමක් පවරා ඇත්තේ, යානය පිටත් වීමට අවසරය ලබා ගැනීමට පෙර මෙම නීතිවලට අනුකූලතාව සහතික කිරීමයි.
කිසියම් මගියෙකු — ළමයෙකු වුවද — මෙම නීතිවලට අනුකූල වීම ප්රතික්ෂේප කළ විට, කාර්යය මණ්ඩලයට සීමිත විකල්ප ගණනක් ඉතිරි වන අතර, ඉතා දරුණු අවස්ථාවලදී ගුවන් ගමන අවලංගු කිරීම හෝ අකීකරු මගියා යානයෙන් ඉවත් කිරීම අවශ්ය වේ.
සෙසු මගීන්ට සිදු වූ පුළුල් බාධාව
මෙම සිදුවීම නිසා අනෙකුත් මගීන් අතර දැඩි කෝපයක් ඇති වූ අතර, ඔවුන් අතර බොහෝ දෙනෙකුට ටොරොන්ටෝ සඳහා නියමිත ගමන් සැලසුම්, සම්බන්ධිත ගුවන් ගමන් සහ නවාතැන් සංවිධාන තිබිණ. එක් මගියෙකුගේ ආරක්ෂණ රෙගුලාසිවලට අකීකරු වීම, සම්පූර්ණ යානා පිරිසකගේ අපහසුතාවට හේතු විය.
- ගුවන් ගමන පවත්වාගෙන ගියේ කැනේඩියානු කලාපීය ගුවන් සේවා සමාගමක් වන පෝටර් එයාලයින්ස් සමාගම විසිනි
- අවලංගු කිරීම සිදු වූයේ බ්රහස්පතින්දා සවසකදීය
- ගුවන් යානය කැනඩාවේ ටොරොන්ටෝ බලා යාමට නියමිතව තිබිණ
- ගුවන් ගමන අවලංගු වීමට හේතු වූයේ දරුවෙකු ආසන පටිය පැළඳීම ප්රතික්ෂේප කිරීමයි
මෙම සිදුවීම, ගුවන් සේවා ආයතන යානා තුළ ආරක්ෂණ රෙගුලාසිවලට අනුකූලතාව කෙතරම් බැරෑරුම් ලෙස සලකන්නේද යන්නත්, කුඩාම මගියෙකුගෙන් වුවද, අකීකරු වීම සම්පූර්ණ ගුවන් ගමන් මෙහෙයුමකට ඇති කළ හැකි දරුණු ප්රතිවිපාකත් පිළිබඳ දැඩි සිහිකැඳවීමක් ලෙස කටයුතු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.