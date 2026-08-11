ශ්රී ලංකාව ප්රතිෂ්ඨාපිතජාත්යන්තර කුර්ආන් පාරායණ තරඟාවලියට තරඟකරුවන් හතර දෙනෙකු යවයි
මෙletí වර්ෂයේ ජාත්යන්තර කුර්ආන් පාරායණ තරඟාවලියකට දූපතේ දක්ෂතම පාරායකයන් හතර දෙනෙකු සහභාගී වීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාව ගෝලීය වේදිකාව මත නියෝජනය වන අතර, එය රටේ ජීවනශක්තියෙන් පිරි මුස්ලිම් ප්රජාව සහ ඉස්ලාමීය විද්වත්කමට ඇති ගැඹුරු භක්තිය ලෝකය ඉදිරිපිට විදහා දක්වයි.
ලෝක වේදිකාවේ ශ්රී ලාංකික දක්ෂතාව
ශ්රී ලාංකික තරඟකරුවන් හතර දෙනා ලොව පුරා රටවල් විශාල සංඛ්යාවකින් පැමිණෙන සහභාගිවන්නන් අතර තම ස්ථාන දිනාගෙන ඇති අතර, එය රට තුළ ලබාගත හැකි කුර්ආන් අධ්යාපනයේ සහ පාරායණ පුහුණුවේ ඉහළ මට්ටම පිළිබිඹු කරයි. ඔවුන්ගේ සහභාගීත්වය ශ්රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ප්රජාව සඳහා ආඩම්බරජනක මොහොතක් වන අතර, එම ප්රජාව බොහෝ කලක් තිස්සේ කුර්ආන් පාරායණ කලාව ආගමික හා සාංස්කෘතික ජීවිතයේ ශිලා පාදකයක් ලෙස ඉහළින් සලකා ආරක්ෂා කර ගෙන ඇත.
මෙවැනි ජාත්යන්තර කුර්ආන් තරඟාවලිවලට දෙස් විදෙස් රාශියකින් සහභාගිවන්නන් ළං වන අතර, ඔවුන් ඇගැයීමට ලක් කරනු ලබන්නේ ඔවුන්ගේ පාරායණ නිරවද්යතාව, නිවැරදි කුර්ආනික උච්චාරණය පාලනය කරන නීති රීති සමූහය වන තජ්වීද් ප්රගුණ කිරීම සහ විශිෂ්ට විනිශ්චකාර මණ්ඩලයක් ඉදිරිපිට ඔවුන්ගේ ඉදිරිපත් කිරීමේ සමස්ත ගුණාත්මකභාවය මත ය.
විශිෂ්ටත්වයේ වර්ධනය වන සම්ප්රදායක්
ගෝලීය කුර්ආන් තරඟාවලිවල ශ්රී ලංකාවේ සහභාගීත්වය, දිවයින පුරා ක්රියාත්මක මදරාසා, ඉස්ලාමීය පාසල් සහ කැපවූ පාරායණ වැඩසටහන් හරහා තරුණ මුස්ලිම් දක්ෂතාව පෝෂණය කිරීමේ පුළුල් සම්ප්රදායක කොටසකි. මෙම ආයතන ඉහළම ජාත්යන්තර මට්ටමින් තරඟ කිරීමට සමත් පාරායකයන් අඛණ්ඩව බිහි කර ඇත.
රටේ ජනගහනයෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් නියෝජනය කරන ශ්රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ප්රජාව, නියෝජිතයන් හතර දෙනා කෙරෙහි ආඩම්බරය ප්රකාශ කරමින්, ජාත්යන්තර වේදිකාවේ ඔවුන්ගේ පෙනී සිටීම ආගමික ගෞරවයක් මෙන්ම ජාතික ජයග්රහණයක් ලෙසද සලකයි.
ජාතික අභිමානය සහ ප්රජා සහායය
ශ්රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ප්රජාව පුරා සුහදශීලීහු තරඟකරුවන් හතර දෙනා පිටුපස ඒකරාශී වී ඇති අතර, ආගමික නායකයන්, ප්රජා සංවිධාන සහ පවුල් තරඟාවලිය ක්රියාත්මක වන විට ප්රාර්ථනා හා දිරිගැන්වීම ලබා දෙයි. ඔවුන්ගේ සහභාගීත්වය පුද්ගලිකව විශිෂ්ටත්වයට පත් වීමට පමණක් නොව, ගෝලීය මුස්ලිම් ප්රජාව තුළ ශ්රී ලංකාවේ පිළිගැනීම ඉහළ නැංවීමට ද ලැබෙන අවස්ථාවක් ලෙස සැලකේ.
මෙම තරඟාවලිය ශ්රී ලාංකික මුස්ලිම් ගෘහස්ථවල කුර්ආන් අධ්යාපනයේ අඛණ්ඩ වැදගත්කම සහ අනාගත පරම්පරාවන් සඳහා ශුද්ධ පාරායණ කලාව ආරක්ෂා කිරීමට හා ප්රවර්ධනය කිරීමට ඇති සාමූහික කැපවීම සිහිපත් කරවීමකි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.