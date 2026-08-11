මැලේසියාවේ දී අත්අඩංගුවට ගත් සංවිධානාත්මක අපරාධ සැකකරුගේ විස්තර ශ්රී ලංකා පොලිසිය හෙළිකරයි
ඉන්ටර්පෝල් රතු නෝටිසියක් යටතේ සෙවනු ලැබූ, මැලේසියාවේ දී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති සංවිධානාත්මක අපරාධ සැකකරුවකු සම්බන්ධ විස්තර ශ්රී ලංකා පොලිසිය අනාවරණය කර ඇත.
ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ගෙන් පලා ගොස් සිටි මෙම සැකකරු, ශ්රී ලංකාවට සම්බන්ධ සංවිධානාත්මක අපරාධ මර්දනයේ ලා ජාත්යන්තර සහයෝගීතාවය ශක්තිමත් වෙමින් පවතින බව කැපී පෙනෙන ව්යුහගත මෙහෙයුමක් තුළ මැලේසියානු නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ බලධාරීන් විසින් සොයා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
රතු නෝටිසිය සහ ජාත්යන්තර හඹා යෑම
සැකකරුට එරෙහිව ඉන්ටර්පෝල් රතු නෝටිසියක් නිකුත් කර තිබූ අතර, එය අපේක්ෂිත පුද්ගලයකු සොයා ගෙන නේවාසිකව අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා ලොව පුරා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතනවලට ඉල්ලා සිටින ජාත්යන්තර අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස සේවය කරයි. සීමා හරහා පලා ගිය සැකකරුවන් නීතිය ඉදිරියට ගෙනඒමට උත්සාහ කරන පොලිස් බලකායන්ට ලබා ගත හැකි ප්රබලතම මෙවලම් අතරට එවැනි නෝටිසි ගැනේ.
ශ්රී ලංකා පොලිසිය තහවුරු කළේ, මෙම නෝටිසිය සක්රිය කිරීමෙන් අනතුරුව මැලේසියානු බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කළ බවත්, ශ්රී ලංකාව හා සම්බන්ධ සංවිධානාත්මක අපරාධ කටයුතුවල නිරතව සිටින බව කියැවෙන පුද්ගලයන් හඹා යෑමේ දී මෙය සැලකිය යුතු ප්රගතියක් බවත්ය.
සංවිධානාත්මක අපරාධ ජාලවල වර්ධනය වන තර්ජනය
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාව හා සම්බන්ධ සංවිධානාත්මක අපරාධ කණ්ඩායම්වල ක්රමයෙන් වැඩෙන ජාත්යන්තර ස්වභාවය ඉස්මතු කරයි; ඒ අතරින් බොහොමයක් දේශීය නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමෙන් බේරී සිටීමට ජාත්යන්තර සීමා ප්රයෝජනයට ගෙන ඇත. මෑත වසරවලදී බලධාරීන් විදේශ සගයන් සහ ජාත්යන්තර පොලිස් ආයතන සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරමින් එවැනි ජාල විනාශ කිරීමේ ප්රයත්නයන් තීව්ර කර ඇත.
සැකකරු ශ්රී ලංකාවේ චෝදනාවලට මුහුණ දීමට ආපසු ගෙන්වා ගැනීම පහසු කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා පොලිසිය නීතිමය කටයුතු ගෙන යාමට අපේක්ෂා කෙරේ. නීතිමය ක්රියාවලීන් ඉදිරියට ගෙන යන විට නිශ්චිත චෝදනා සහ අදාළ පුද්ගලයාගේ අනන්යතාව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරියේ දී පොලිසිය විසින් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සීමා හරහා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ සහයෝගීතාවයේ කැපී පෙනෙන සාර්ථකත්වයක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, සැකකරුවන් රැකවරණය සොයන ස්ථානය කුමක් වේවා, ඔවුන් හඹා යෑමේ ශ්රී ලංකාවේ අඛණ්ඩ කැපවීම සංඥා කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.