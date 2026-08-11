Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මහනායක හිමිවරු 22වන සංශෝධනයට විරුද්ධව ජනාධිපතිට ලිපියක් යොමු කර ඇති බව එක්සත් විපක්ෂය පවසයි

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මහනායක හිමිවරු 22වන සංශෝධනයට විරුද්ධව ජනාධිපතිට ලිපියක් යොමු කර ඇති බව එක්සත් විපක්ෂය පවසයි

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ විවාදයට බෞද්ධ පූජකත්වයේ මැදිහත්වීම

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන බෞද්ධ නිකාය හතරම නියෝජනය කරන — මල්වතු, අස්ගිරි, අමරපුර සහ රාමඤ්ඤ — මහනායක හිමිවරු, රජය යෝජිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට තමන්ගේ විරෝධය සටහන් කරමින් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාට විධිමත් ලෙස ලිපියක් යොමු කර ඇති බව එක්සත් විපක්ෂය නැවත තහවුරු කර ඇත.

අඟහරුවාදා එක්සත් විපක්ෂය විසින් නැවත ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද මෙම ප්‍රකාශය, වත්මන් පාලනය තම පුළුල් පාලන ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රයේ කොටසක් ලෙස ඉදිරියට ගෙනයන 22වන සංශෝධනයට බලගතු ආගමික පාර්ශ්ව වෙතින් ඇතිවෙමින් පවතින විරෝධය තීව්‍ර වෙමින් ඇති බව ඉස්මතු කරයි.

විශාල අධිකරණ මඩුල්ලක් පිහිටුවන ලෙස විපක්ෂය ඉල්ලයි

මහනායක හිමිවරුන්ගේ තීරණය තහවුරු කිරීමට සමගාමීව, යෝජිත සංශෝධනයට එරෙහිව ගොනු කරන ලද නීතිමය අභියෝගයන් සම්බන්ධයෙන් ද එක්සත් විපක්ෂය ක්‍රියා පටිපාටිමය කනස්සල්ල ඉදිරිපත් කළේය. පෙත්සම් විභාග කිරීම සඳහා විනිශ්චයකාරවරුන් 12 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත ත්‍රිපුර මඩුල්ලක් පිහිටුවිය යුතු බව එම කණ්ඩායම තර්ක කළ අතර, මෙම කාරණයේ වැදගත්කම සහ සංකීර්ණ බව සාමාන්‍යයෙන් කැඳවන ලද ප්‍රමාණයට වඩා විශාල මඩුල්ලක් සුදුසු කරවන බව ද ඔවුහු සඳහන් කළෝය.

ආගමික අධිකාරිය සැලකිය යුතු බලයක් දරයි

බෞද්ධ පූජකත්වය ඓතිහාසිකව මහජන ප්‍රවාදය හා රජයේ ප්‍රතිපත්තිය හැඩගැස්වීමේ බලගතු භූමිකාවක් ඉටු කර ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ, දේශපාලන හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කරුණුවලට මහනායක හිමිවරුන්ගේ සම්බන්ධ වීම සැලකිය යුතු සදාචාරාත්මක අධිකාරිය රැගෙන යයි.

ප්‍රධාන බෞද්ධ නිකාය හතරම එකමුතුව ජනාධිපතිට සෘජුව තම විරෝධය දන්වා ඇති බව, යෝජිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා වෙනස්කම්වලට එරෙහිව ඒකාබද්ධ ආගමික හැඟීමක් ඇති බව කැපී පෙනෙන ලෙස සංඥා කරයි.

මහනායක හිමිවරුන්ගේ ලිපිය සම්බන්ධයෙන් රජය තවමත් නිල මහජන ප්‍රතිචාරයක් නිකුත් කර නොමැත. ඉදිරි දිනවලදී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන ක්‍රියාවලිය අධිකරණය තුළ මෙන්ම පුළුල් මහජන වේදිකාවේ ද වැඩි සූක්ෂ්මතාවකට ලක්වනු ඇතැයි දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ අපේක්ෂා කරති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න Sinhala

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෘශ්‍යමාන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් හෙට රාත්‍රී අහසේ ග්‍රහලෝක හයක් එකම රේඛාවකට පෙළගැසෙන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් සිදුවීමට…

11 Aug 2026 Discuss
IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට…

11 Aug 2026 Discuss
විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි…

11 Aug 2026 Discuss