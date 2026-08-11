මහනායක හිමිවරු 22වන සංශෝධනයට විරුද්ධව ජනාධිපතිට ලිපියක් යොමු කර ඇති බව එක්සත් විපක්ෂය පවසයි
ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා ප්රතිසංස්කරණ විවාදයට බෞද්ධ පූජකත්වයේ මැදිහත්වීම
ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන බෞද්ධ නිකාය හතරම නියෝජනය කරන — මල්වතු, අස්ගිරි, අමරපුර සහ රාමඤ්ඤ — මහනායක හිමිවරු, රජය යෝජිත ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධනයට තමන්ගේ විරෝධය සටහන් කරමින් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාට විධිමත් ලෙස ලිපියක් යොමු කර ඇති බව එක්සත් විපක්ෂය නැවත තහවුරු කර ඇත.
අඟහරුවාදා එක්සත් විපක්ෂය විසින් නැවත ප්රකාශයට පත් කරන ලද මෙම ප්රකාශය, වත්මන් පාලනය තම පුළුල් පාලන ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රයේ කොටසක් ලෙස ඉදිරියට ගෙනයන 22වන සංශෝධනයට බලගතු ආගමික පාර්ශ්ව වෙතින් ඇතිවෙමින් පවතින විරෝධය තීව්ර වෙමින් ඇති බව ඉස්මතු කරයි.
විශාල අධිකරණ මඩුල්ලක් පිහිටුවන ලෙස විපක්ෂය ඉල්ලයි
මහනායක හිමිවරුන්ගේ තීරණය තහවුරු කිරීමට සමගාමීව, යෝජිත සංශෝධනයට එරෙහිව ගොනු කරන ලද නීතිමය අභියෝගයන් සම්බන්ධයෙන් ද එක්සත් විපක්ෂය ක්රියා පටිපාටිමය කනස්සල්ල ඉදිරිපත් කළේය. පෙත්සම් විභාග කිරීම සඳහා විනිශ්චයකාරවරුන් 12 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත ත්රිපුර මඩුල්ලක් පිහිටුවිය යුතු බව එම කණ්ඩායම තර්ක කළ අතර, මෙම කාරණයේ වැදගත්කම සහ සංකීර්ණ බව සාමාන්යයෙන් කැඳවන ලද ප්රමාණයට වඩා විශාල මඩුල්ලක් සුදුසු කරවන බව ද ඔවුහු සඳහන් කළෝය.
ආගමික අධිකාරිය සැලකිය යුතු බලයක් දරයි
බෞද්ධ පූජකත්වය ඓතිහාසිකව මහජන ප්රවාදය හා රජයේ ප්රතිපත්තිය හැඩගැස්වීමේ බලගතු භූමිකාවක් ඉටු කර ඇති ශ්රී ලංකාවේ, දේශපාලන හා ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා කරුණුවලට මහනායක හිමිවරුන්ගේ සම්බන්ධ වීම සැලකිය යුතු සදාචාරාත්මක අධිකාරිය රැගෙන යයි.
ප්රධාන බෞද්ධ නිකාය හතරම එකමුතුව ජනාධිපතිට සෘජුව තම විරෝධය දන්වා ඇති බව, යෝජිත ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා වෙනස්කම්වලට එරෙහිව ඒකාබද්ධ ආගමික හැඟීමක් ඇති බව කැපී පෙනෙන ලෙස සංඥා කරයි.
මහනායක හිමිවරුන්ගේ ලිපිය සම්බන්ධයෙන් රජය තවමත් නිල මහජන ප්රතිචාරයක් නිකුත් කර නොමැත. ඉදිරි දිනවලදී ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධන ක්රියාවලිය අධිකරණය තුළ මෙන්ම පුළුල් මහජන වේදිකාවේ ද වැඩි සූක්ෂ්මතාවකට ලක්වනු ඇතැයි දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ අපේක්ෂා කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.