ලාගල ජල සැපයුම් ව්යාපෘතිය පවුල් 6,500කගේ ජීවිත වෙනස් කිරීමට සූදානම්
ලාගල ප්රදේශයේ දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි ජල සැපයුම් ව්යාපෘතිය සම්පූර්ණ කිරීමේ අවසන් අදියර කරා ළඟා වෙමින් පවතින අතර, පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා ගැනීමේ දුෂ්කරතා දිගු කලක් විඳදරාගත් දහස් ගණනක් පවුල්වලට එමගින් සහනයක් ලැබීමට නියමිතය.
දහස් ගණනකට ප්රතිලාභ
ව්යාපෘතිය සම්පූර්ණයෙන් ක්රියාත්මක වූ පසු, ප්රදේශයේ පවුල් 6,500කට අධික සංඛ්යාවකට ආරක්ෂිත හා විශ්වාසදායක පානීය ජලය සැපයීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එය ශ්රී ලංකාව පුරා ග්රාමීය යටිතල පහසුකම් නඟා සිටුවීමේ ප්රයත්නයේ සැලකිය යුතු이정표වකි.
වසර ගණනාවක් පුරා සැලකිය යුතු ප්රමාදයන්ට ලක් වූ මෙම ව්යාපෘතිය, නිවැසියන් හා ප්රාදේශීය බලධාරීන් විසින් දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ලැබ ඇති අතර, ලාගල ප්රදේශයේ බොහෝ පවුල් පිරිසිදු ජල සැපයුමකට නිරන්තර ප්රවේශයක් නොමැතිව පරම්පරා ගණනාවක් පුරා දුෂ්කරතා විඳ ඇත.
දිගු කලක් බලා සිටි ජයග්රහණයක්
ව්යාපෘතියේ දිගු වූ කාල රාමුව ප්රාදේශීය ජනතාවට කලකිරීමේ මූලාශ්රයක් වී තිබූ අතර, ඔවුන්ට අතුරු කාලය තුළ විකල්ප හා බොහෝ විට අනාරක්ෂිත ජල මූලාශ්ර මත රඳා සිටීමට සිදු විය. ව්යාපෘතිය සම්පූර්ණ කිරීම එම දුෂ්කරතාවලට අවසානයක් ගෙනෙමින්, ප්රදේශයේ මහජන සෞඛ්යය හා දෛනික ජීවන මට්ටම් දිගු කාලීනව ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
පුළුල් යටිතල පහසුකම් අරමුණු
ලාගල ජල ව්යාපෘතිය, දිවයිනේ පුරා සේවා සුලභතාවෙන් පසුවී ඇති ප්රජාවන් වෙත අත්යවශ්ය සේවා ව්යාප්ත කිරීම සඳහා ගනු ලබන පුළුල් රජයේ ප්රයත්නයන්ගේ කොටසක් ලෙස සැලකේ. පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා ගැනීම කිහිපයක් ග්රාමීය දිස්ත්රික්කවල තවමත් ඉතා වැදගත් අවශ්යතාවයක් ව පවතින අතර, නාගරික හා ග්රාමීය ජනතාව අතර සේවා සැපයීමේ අසමානතාවය අඩු කිරීමට මෙවැනි ව්යාපෘති අත්යාවශ්ය ලෙස සැලකේ.
ප්රදේශයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු දෘශ්යමාන ලෙස තීව්ර වෙමින් පවතින බැවින්, ප්යාදේශීය නිවැසියන් ප්රවේශමෙන් යුත් ශුභවාදී ආකල්පයක් ප්රකාශ කරමින් සිටින අතර, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ ව්යාපෘතිය තවදුරටත් ප්රමාදයකින් තොරව ක්රියාත්මක වනු ඇතැයි බොහෝ දෙනා බලාපොරොත්තු වෙති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.