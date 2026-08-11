මැලේසියාවෙන් සොයාගත් ඉන්ටර්පෝල් රතු නෝටිස් පලාගිය සැකකරු ශ්රී ලංකාවට භාරදෙයි
ඉන්ටර්පෝල් රතු නෝටිස් නිකුත් වී සිටි සැකකරුවෙකු මැලේසියාවේදී සොයාගෙන අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව ශ්රී ලංකාවට සාර්ථකව 送返 කර ඇතැයි අධිකාරීන් තහවුරු කළහ.
විදේශගතව සිටි පලාගිය සැකකරු හඹා යයි
ඉන්ටර්පෝල් හරහා නිකුත් කරන ලද ජාත්යන්තර අත්අඩංගු නෝටිස් නිකුත් වී සිටි එම පුද්ගලයා මැලේසියාවේදී සොයාගෙන නීතියට මුහුණ දීම සඳහා ශ්රී ලංකාවට ගෙන එන ලදී. ජාත්යන්තර පොලිස් සංවිධානය භාවිතා කරන බරපතලම අනතුරු ඇඟවීමේ යාන්ත්රණයක් වන රතු නෝටිස්, නිශ්චිත පුද්ගලයෙකු නඩු විභාගයකට ලක් කිරීම හෝ දඬුවම් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අපේක්ෂිත බව සාමාජික රටවලට දැනුම් දේ.
ජාත්යන්තර සහයෝගීතාවය ඵලදායී ප්රතිඵල ලබාදේ
මෙම සාර්ථක ප්රත්යාවර්තනය, ශ්රී ලංකාව සහ අනෙකුත් ඉන්ටර්පෝල් සාමාජික රාජ්යයන් අතර දේශසීමා හරහා ක්රියාත්මක වන නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ සහයෝගීතාවයේ වර්ධනය වන ඵලදායිතාවය අවධාරණය කරයි. සැකකරු නැවත දිවයිනට ගෙන ඒමේ ක්රියාවලිය සඳහා මැලේසියානු බලධාරීන් ශ්රී ලංකා සගයන් සමඟ සම්බන්ධීකරණයෙන් කටයුතු කළහ.
නීතිමය කටයුතුවලින් ගැලවීමට රටින් පලාගිය පුද්ගලයන් සොයා ගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන ඉන්ටර්පෝල්ගේ ගෝලීය ජාලය මත වැඩි වැඩියෙන් රඳා පවතී. රතු නෝටිස් ප්රායෝගිකව ජාත්යන්තර අධිකරිත පුද්ගල අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස ක්රියා කරන අතර, සාමාජික රාජ්යයන්ට ඔවුන්ගේ සීමා තුළ හඳුනාගත් ලකුණු කළ පුද්ගලයන් හඳුනාගෙන රඳවා ගැනීමේ හැකියාව ලබා දේ.
නීතිමය කටයුතු ඇරඹීමට අපේක්ෂිතයි
ප්රත්යාවර්තනය කරන ලද සැකකරු ශ්රී ලංකාවට නැවත පැමිණීමෙන් අනතුරුව ශ්රී ලංකා නීති පද්ධතිය හරහා කටයුතු සිදු කිරීමට අපේක්ෂිත වේ. එම පුද්ගලයාට එරෙහිව ඇති නිශ්චිත චෝදනා සහ විමර්ශනයේ කාල රාමුව සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු අදාළ බලධාරීන් විසින් තවම මහජනයාට හෙළිදරව් කර නොමැත.
මෙම නවතම 展開 , නීතියෙන් ගැලවීම සඳහා විදේශ රටවල රැකවරණය ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන පුද්ගලයන් හඹා යාමට ශ්රී ලංකාව කැපවී ඇති බවට, ඔවුන් සොයාගනු ලබන අධිකරණ බල ප්රදේශය කුමක් වුවද, ශක්තිමත් පණිවිඩයක් යැවීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.