Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මැලේසියාවෙන් සොයාගත් ඉන්ටර්පෝල් රතු නෝටිස් පලාගිය සැකකරු ශ්‍රී ලංකාවට භාරදෙයි

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මැලේසියාවෙන් සොයාගත් ඉන්ටර්පෝල් රතු නෝටිස් පලාගිය සැකකරු ශ්‍රී ලංකාවට භාරදෙයි

ඉන්ටර්පෝල් රතු නෝටිස් නිකුත් වී සිටි සැකකරුවෙකු මැලේසියාවේදී සොයාගෙන අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාවට සාර්ථකව 送返 කර ඇතැයි අධිකාරීන් තහවුරු කළහ.

විදේශගතව සිටි පලාගිය සැකකරු හඹා යයි

ඉන්ටර්පෝල් හරහා නිකුත් කරන ලද ජාත්‍යන්තර අත්අඩංගු නෝටිස් නිකුත් වී සිටි එම පුද්ගලයා මැලේසියාවේදී සොයාගෙන නීතියට මුහුණ දීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන එන ලදී. ජාත්‍යන්තර පොලිස් සංවිධානය භාවිතා කරන බරපතලම අනතුරු ඇඟවීමේ යාන්ත්‍රණයක් වන රතු නෝටිස්, නිශ්චිත පුද්ගලයෙකු නඩු විභාගයකට ලක් කිරීම හෝ දඬුවම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අපේක්ෂිත බව සාමාජික රටවලට දැනුම් දේ.

ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාවය ඵලදායී ප්‍රතිඵල ලබාදේ

මෙම සාර්ථක ප්‍රත්‍යාවර්තනය, ශ්‍රී ලංකාව සහ අනෙකුත් ඉන්ටර්පෝල් සාමාජික රාජ්‍යයන් අතර දේශසීමා හරහා ක්‍රියාත්මක වන නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සහයෝගීතාවයේ වර්ධනය වන ඵලදායිතාවය අවධාරණය කරයි. සැකකරු නැවත දිවයිනට ගෙන ඒමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා මැලේසියානු බලධාරීන් ශ්‍රී ලංකා සගයන් සමඟ සම්බන්ධීකරණයෙන් කටයුතු කළහ.

නීතිමය කටයුතුවලින් ගැලවීමට රටින් පලාගිය පුද්ගලයන් සොයා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන ඉන්ටර්පෝල්ගේ ගෝලීය ජාලය මත වැඩි වැඩියෙන් රඳා පවතී. රතු නෝටිස් ප්‍රායෝගිකව ජාත්‍යන්තර අධිකරිත පුද්ගල අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස ක්‍රියා කරන අතර, සාමාජික රාජ්‍යයන්ට ඔවුන්ගේ සීමා තුළ හඳුනාගත් ලකුණු කළ පුද්ගලයන් හඳුනාගෙන රඳවා ගැනීමේ හැකියාව ලබා දේ.

නීතිමය කටයුතු ඇරඹීමට අපේක්ෂිතයි

ප්‍රත්‍යාවර්තනය කරන ලද සැකකරු ශ්‍රී ලංකාවට නැවත පැමිණීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා නීති පද්ධතිය හරහා කටයුතු සිදු කිරීමට අපේක්ෂිත වේ. එම පුද්ගලයාට එරෙහිව ඇති නිශ්චිත චෝදනා සහ විමර්ශනයේ කාල රාමුව සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු අදාළ බලධාරීන් විසින් තවම මහජනයාට හෙළිදරව් කර නොමැත.

මෙම නවතම 展開 , නීතියෙන් ගැලවීම සඳහා විදේශ රටවල රැකවරණය ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන පුද්ගලයන් හඹා යාමට ශ්‍රී ලංකාව කැපවී ඇති බවට, ඔවුන් සොයාගනු ලබන අධිකරණ බල ප්‍රදේශය කුමක් වුවද, ශක්තිමත් පණිවිඩයක් යැවීමට ඉඩ ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න Sinhala

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෘශ්‍යමාන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් හෙට රාත්‍රී අහසේ ග්‍රහලෝක හයක් එකම රේඛාවකට පෙළගැසෙන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් සිදුවීමට…

11 Aug 2026 Discuss
IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට…

11 Aug 2026 Discuss
විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි…

11 Aug 2026 Discuss