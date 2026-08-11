විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස සම්බන්ධ මහනායක හිමිවරුන්ගේ ලිපිය ලැබුණු බව රජය තහවුරු කරයි
විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස සම්බන්ධයෙන් යෝජිත වෙනස්කම් පිළිබඳව මහනායක හිමිවරුන් විසින් යොමු කරන ලද ලිපිය ලැබී ඇති බව රජය තහවුරු කළ බව කැබිනට් ප්රකාශක නාලින්ද ජයතිස්ස මහතා බදාදා දින හෙළි කළේය.
අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණය පිළිබඳ රජයේ ස්ථාවරය
ජයතිස්ස මහතා පැහැදිලි කළේ, රටේ ප්රධාන බෞද්ධ නිකායන්හි මහනායක හිමිවරුන්ට අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහන පිළිබඳව විස්තර කිරීමට රජය දැනටමත් පියවර ගෙන ඇති බවත්, ජාතික වශයෙන් වැදගත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් ආගමික නායකයින් සමඟ විවෘත සංවාදයක් පවත්වාගෙන යාමට රජය කැපවී සිටින බවත්ය.
මහනායක හිමිවරුන් විසින් යොමු කරන ලද ලිපිය, විශේෂයෙන් සේවයේ නියුතු විනිසුරුවන්ට අදාළ අනිවාර්ය විශ්රාම වයස සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට බලපෑ හැකි යෝජිත නීති වෙනස්කම් පිළිබඳව ශ්රී ලංකාවේ ජ්යෙෂ්ඨ බෞද්ධ පූජකත්වය තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින අවධානය පිළිබිඹු කරයි.
පූජකත්වයේ සම්බන්ධීකරණයේ වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාවේ මහනායක හිමිවරුන් සැලකිය යුතු සදාචාරාත්මක හා සාමාජීය අධිකාරයක් දරන අතර, ව්යවස්ථාමය හා නීතිමය කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ මැදිහත්වීම ඓතිහාසිකව රජය සහ පොදු ජනතාව අතර සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කර ඇත. රජයට විධිමත් ලිපියක් යොමු කිරීමට ඔවුන් ගත් තීරණය, යෝජිත අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණවල දිශාව පිළිබඳව ආගමික කව තුළ පවතින සැලකිල්ලේ මට්ටමක් පිළිබිඹු කරයි.
කැබිනට් ප්රකාශක ජයතිස්ස මහතා සඳහන් කළේ, මහනායක හිමිවරුන් සමඟ අඛණ්ඩ සංවාදයකට රජය විවෘතව සිටින බවත්, අධිකරණ ස්වාධීනත්වය හා ප්රතිසංස්කරණය පිළිබඳ පුළුල් ජාතික සාකච්ඡාවේ වැදගත් අංගයක් ලෙස ඔවුන්ගේ උපදෙස් රජය සලකා බලන බවත්ය.
පුළුල් පසුබිම
විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස පිළිබඳ ප්රශ්නය ශ්රී ලංකාවේ අඛණ්ඩ විවාදයකට ලක්ව ඇති අතර, ප්රතිසංස්කරණ සඳහා පෙනී සිටින්නන් අධිකරණය නවීකරණය කිරීම සඳහා පවතින වයස් සීමාවන් නැවත සලකා බැලිය යුතු බව තර්ක කරන අතර, විවේචකයන් අධිකරණ අඛණ්ඩතාව හා ස්වාධීනත්වය කෙරෙහි ඇති විය හැකි බලපෑම පිළිබඳ සැලකිල්ල පළ කර ඇත.
ආගමික නායකයින් හා රජය අතර සාකච්ඡා අඛණ්ඩව ගෙන යෑමත් සමඟ, මහනායක හිමිවරුන්ගේ ලිපියේ නිශ්චිත අන්තර්ගතය සහ රජයේ විධිමත් ප්රතිචාරය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල හෙළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.