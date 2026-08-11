Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මෑතකාලීන බන්ධනාගාර කලබලයන් පිටුපස මූල හේතු කැබිනට් මණ්ඩලය හඳුනාගනී, ප්‍රතිකාරමාර්ග ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මෑතකාලීන බන්ධනාගාර කලබලයන් පිටුපස මූල හේතු කැබිනට් මණ්ඩලය හඳුනාගනී, ප්‍රතිකාරමාර්ග ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

බන්ධනාගාර අස්ථාවරත්වය විසඳීමට රජය ක්‍රියාත්මක වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ මෑතකදී සිදු වූ අසාංතිකාරී සිදුවීම් කිහිපයකට හේතු වූ මූලික සාධක සාර්ථකව හඳුනාගෙන ඇති බවත්, තත්ත්වය සමනය කිරීම සඳහා පියවර ගනිමින් සිටින බවත් කැබිනට් ප්‍රකාශක සහ අමාත්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස මහතා නිවේදනය කර ඇත.

හේතු හඳුනාගෙන, විසඳුම් ක්‍රියාත්මකයි

කැබිනට් ප්‍රකාශකයා වශයෙන් අමාත්‍ය ජයතිස්ස මහතා තහවුරු කළේ, කලබලකාරී සිදුවීම් අනුගාමීව සවිස්තරාත්මක තක්සේරුවක් සිදු කර ඇති බවත්, ඒ ඔස්සේ ලද නිගමන නිලධාරීන්ට හිරගෙවල් තුළ ආතතිය උද්දීපනය කිරීමට හේතු වූ සාධක පිළිබඳ වඩාත් පැහැදිලි චිත්‍රයක් ලබා දී ඇති බවත්ය. තත්ත්වය පාලනය යටතට ගැනීමට සහ තව දුරටත් සිදුවීම් වැළැක්වීමට ප්‍රතිකාරමාර්ග දැනටමත් ක්‍රියාවට නංවා ඇති බව ඔහු මහජනතාවට සහතික කළේය.

හඳුනාගත් හේතු පිළිබඳ නිශ්චිත විස්තර අමාත්‍යවරයා ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ නොකළ ද, මෙම නිවේදනය රජය මෙම කලබලයන් බැරෑරුම් ලෙස සළකා, රටේ ප්‍රතිසංස්කරණ පහසුකම් හරහා සාමය හා ස්ථාවරත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට කැපවී සිටිනා බවට ඉඟියක් සපයයි.

බන්ධනාගාර දැඩි විමර්ශනයට ලක්වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය දිගු කලක් තිස්සේ දැඩි ඉක්මවා ඇති රෝධ, ناکافي සම්පත්, සහ රඳවා ගන්නන්ගේ දුර්වල ජීවන තත්ත්වයන් ඇතුළු ගැටලු සම්බන්ධයෙන් විවේචනයට ලක්ව ඇති අතර, ඒ සාධක ඓතිහාසිකව රඳවා ගැනීමේ පහසුකම් තුළ ආතතියට හා ගැටුම්වලට දායක වී තිබේ. මෙම නවතම කලබලය නැවත වරක් මෙම ව්‍යුහාත්මක ගැටලු මහජන අවධානයට ලක් කර ඇත.

ප්‍රේක්ෂකයන් සහ අයිතිවාසිකම් පෙනී සිටින්නන් රජය යෝජිත ප්‍රතිකාරමාර්ග ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඔවුන් බොහෝ දෙනෙක් ගැඹුරු ව්‍යුහාත්මක ගැටලු ලෙස හඳුන්වන කරුණු සඳහා කෙටිකාලීන විසඳුම් වෙනුවට විනිවිද පෙනෙන හා තිරසාර ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලා සිටිති.

හඳුනාගත් නිශ්චිත හේතු සහ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන නිවැරදි කිරීමේ පියවර පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, තත්ත්වය වර්ධනය වන විට ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න Sinhala

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෘශ්‍යමාන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් හෙට රාත්‍රී අහසේ ග්‍රහලෝක හයක් එකම රේඛාවකට පෙළගැසෙන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් සිදුවීමට…

11 Aug 2026 Discuss
IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට…

11 Aug 2026 Discuss
විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි…

11 Aug 2026 Discuss