Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ නව තානාපතිවරයා ඊශ්‍රායල් ජනාධිපතිවරයාට විශ්වාසපත්‍ර අතිශය විධිමත්ව පිළිගන්වයි

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ නව තානාපතිවරයා ඊශ්‍රායල් ජනාධිපතිවරයාට විශ්වාසපත්‍ර අතිශය විධිමත්ව පිළිගන්වයි

ඊශ්‍රායලයට නව වශයෙන් පත් කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ තානාපතිවරයා ඊශ්‍රායල් ජනාධිපතිවරයාට විශ්වාසපත්‍ර公式 ව ඉදිරිපත් කළ අතර, එය දෙරට අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා ඉදිරියට ගෙනයාමේ විධිමත් පියවරක් ලෙස සලකුණු කරයි.

විශ්වාසපත්‍ර පිළිගැන්වීමේ උත්සවය යනු සාම්ප්‍රදායික රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ක්‍රියාවලියක් වන අතර, එමඟින් නව වශයෙන් පත් කරන ලද තානාපතිවරයෙකු සත්කාරක රටේ රාජ්‍ය නායකයා විසින් විධිමත් ලෙස පිළිගනු ලැබ, තම නිල ධුරයේ ආරම්භය සනිටුහන් කෙරේ.

මෙම අවස්ථාව, මැදපෙරදිග රාජ්‍යය වටා පවතින සංකීර්ණ හා බොහෝ විට සංවේදී භූ-දේශපාලන පරිසරය මධ්‍යයේ පවා ඊශ්‍රායලය සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා පවත්වාගෙන යාමට හා ශක්තිමත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව දක්වන කැපවීම තහවුරු කරයි.

රාජ්‍යතාන්ත්‍රික වැදගත්කම

විශ්වාසපත්‍ර ඉදිරිපත් කිරීම අන්තර්ජාතික රාජ්‍යතන්ත්‍රයේ වඩාත්ම වැදගත් විධිමත් කටයුතු අතරට ගැනේ. එමඟින් තානාපතිවරයාට ඊශ්‍රායලයේ ශ්‍රී ලංකාවේ නිල නියෝජිතයා ලෙස කටයුතු කිරීමට බලය ලැබෙන අතර, දෙරට අතර වෙළඳාම, ආරක්ෂාව සහ දේශපාලන සහයෝගීතාව සම්බන්ධ කරුණු වල විධිමත් සාකච්ඡා සඳහා දොර හැරේ.

ශ්‍රී ලංකාව හා ඊශ්‍රායලය දශක කිහිපයක් පුරා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා පවත්වාගෙන ඇති අතර, කෘෂිකර්මය, තාක්ෂණය සහ ආරක්ෂාව ඇතුළු විවිධ ක්ෂේත්‍රවල සහයෝගීතාව පැවතේ.

පසුබිම

මෙම පත්වීම සිදුවන්නේ, මෑත කාලීන දේශීය අභියෝගවලින් අනතුරුව ආර්ථිකය යළි ගොඩනඟා ගැනීමට හා ජාත්‍යන්තර හවුල්කාරිත්වය ශක්තිමත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව කටයුතු කරන අතරතුර, මැදපෙරදිග සහ ඉන් ඔබ්බෙහි සබඳතා සාවධානව සමතුලිත කරමින් විදේශ ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරය හසුරුවාගෙන යන සන්දර්භය තුළ ය.

නව වශයෙන් පත් කරන ලද තානාපතිවරයාගේ ප්‍රමුඛතා සහ ඊශ්‍රායලයේ ධුර කාලය තුළ සැලසුම් කරන ලද කටයුතු පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, ශ්‍රී ලංකා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් නියමිත වේලාවට ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා…

10 Aug 2026 Discuss
බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය.…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss