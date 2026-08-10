මාරාන්තික තර්ජනයක් සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පක්ෂ නායකයා පොලිස් අත්අඩංගුවට
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් පිහිටුවන ලද සහ ඔහු හා සමීපව සම්බන්ධ ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්රීලපොප) නායකයා, කියනු ලබන මාරාන්තික තර්ජනයක් සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.
ප්රමුඛ අත්අඩංගුවක් විපක්ෂ පෙළපාළිය කම්පනයට
රට හසුරවූ ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන ක්ෂේත්රය තුළ රාජපක්ෂ කඳවුරට සමගාමී මෙම පක්ෂයේ ජ්යෙෂ්ඨ නායකයකු ඉලක්ක කරගත් මෙම අත්අඩංගුව ඉතා වැදගත් වූ දේශපාලන ගමනක් ලෙස සලකනු ලැබේ. 2020 මහ මැතිවරණයේ දී දැවැන්ත ජයග්රහණයක් ලබාගත් ශ්රීලපොප, 2022 ආර්ථික අර්බුදය මැද ජනසතු කඩාවැටීමකට ලක්වූ අතර, මෑත වසරවල දී ඒ ඒ ශක්යතා ක්රමයෙන් ප්රමාණාත්මකව අඩු වී ඇත.
කියනු ලබන මාරාන්තික තර්ජනයක් සම්බන්ධ පරීක්ෂණයක් අනුව පොලිසිය පක්ෂ නායකයා අත්අඩංගුවට ගත් නමුත්, තර්ජනයේ නිශ්චිත ස්වභාවය හා ඉලක්කගත පුද්ගලයා පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර බලධාරීන් විසින් වහාම හෙළිදරව් නොකළහ.
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පසුබිම
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, රාජපක්ෂ පවුල සහ ඔවුන්ගේ සහචරයන් සඳහා දේශපාලන වේදිකාවක් ලෙස ස්ථාපිත කරන ලද අතර, හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ හිටපු අග්රාමාත්ය මහින්ද රාජපක්ෂ යටතේ ප්රමුඛතාවයට පත් විය. 2022 ජනරෝෂය හේතුවෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රටින් පලාගොස් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වීමත් සමඟ පක්ෂයට දැඩි ලෙස පහර වැදිණ.
ඉන් පසු, අනුත්පාදක මැතිවරණවලදී ඡන්දදායකයන්ගේ සහාය රාජපක්ෂ දේශපාලන රාජවංශයෙන් දැඩි ලෙස ඉවත් වී ගිය නිසා, පක්ෂය නැවත ස්ථාවර දේශපාලන පදනමක් ගොඩනාගැනීමට අසමත් විය.
නීතිමය කටයුතු ආරම්භ වෙයි
අත්අඩංගුවට ගත් පක්ෂ නායකයාට, පරීක්ෂණය කඩිනමින් ඉදිරියට යන විට, විධිමත් නීතිමය කටයුතු වලට මුහුණ දීමට සිදු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කරන නිලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත්තේ, කියනු ලබන වරදේ ස්වභාවය සහ සම්බන්ධ පුද්ගලයාගේ ප්රමුඛතාවය සැලකිල්ලට ගෙන, මෙම සිද්ධිය ඉතා බරපතළ ලෙස සලකනු ලබන බවයි.
කොළඹ දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කළේ, ශ්රීලපොප අභ්යන්තර බෙදීම් හා අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාවේ කඩා වැටෙමින් පවතින මැතිවරණ අදාළතාව සමඟ දිගින් දිගටම ගටමින් සිටින බැවින්, දැනටමත් ඛණ්ඩනය වී ඇති විපක්ෂය මෙම අත්අඩංගුව හේතුවෙන් තවදුරටත් අස්ථාවරත්වයට ලක්විය හැකි බවයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.