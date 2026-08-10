Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පොලිස් ප්‍රධානියාට එරෙහිව අදහස් පළ කිරීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා විපක්ෂ නායකයා අත්අඩංගුවට

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පොලිස් ප්‍රධානියාට එරෙහිව අදහස් පළ කිරීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා විපක්ෂ නායකයා අත්අඩංගුවට

අත්අඩංගුවට ගැනීම දේශපාලන 緊張තාවයක් ඇති කරයි

රටේ පොලිස් ප්‍රධානියාට එරෙහිව අදහස් පළ කිරීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ කැපී පෙනෙන විපක්ෂ නායකයෙකු බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙම සිදුවීම දේශපාලන කවයන් සහ සිවිල් සමාජය අතර දැඩි අවධානයට ලක්ව තිබේ.

අත්අඩංගුවට ගැනීමේ පසුබිම

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම කේන්ද්‍ර වන්නේ විපක්ෂ නායකයා විසින් පොලිස්පති තුමාට එරෙහිව කරන ලද, විරුද්ධාභාසී හෝ අපකීර්තිජනක ලෙස සලකනු ලත් ප්‍රකාශ මතය. නිල නිවේදනවල එම අදහස්වල නිශ්චිත ස්වභාවය සම්පූර්ණයෙන් ස්පෂ්ට කර නොමැති නමුත්, එම ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් ඒ දේශපාලනඥයා අත්අඩංගුවට ගැනීමට නීතිය ක්‍රියාත්මක කළේ ඉක්මනිනි.

විපක්ෂය දැඩි විරෝධය පළ කරයි

මෙම පියවර විපක්ෂ කණ්ඩායම් ශක්තිමත් විවේචනයට ලක් කර ඇති අතර, සෙසු පක්ෂ සාමාජිකයන් සහ සහායයක්කරුවන් මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම දේශපාලන විරෝධය යටපත් කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස හෙළා දකිති. දේශීය ජනතාව විසින් තේරීම් ලත් විපක්ෂ නියෝජිතයෙකු කරන ලද ප්‍රකාශ හේතුවෙන් රදවා ගැනීම, රටේ නිදහස් ප්‍රකාශනය සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සාරධර්ම පිළිබඳ බරපතළ ප්‍රශ්න මතු කරන බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.

ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරියෙකු ප්‍රසිද්ධියේ විවේචනය කිරීම හේතුවෙන් විපක්ෂ නායකයෙකු රදවා ගැනීම, ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන නිදහස සඳහා කලකිරවනසුලු සංඥාවක් ලෙස බොහෝ දෙනා විසින් සලකනු ලැබේ.

නීතිමය හා දේශපාලන ඇඟවුම්

ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින නීති රාමුව තුළ රාජ්‍ය නිලධාරීන් අගෞරවයට ලක් කරන හෝ රාජ්‍ය ආයතනවල ක්‍රියාකාරිත්වයට බාධා කරන ලෙස සලකනු ලබන ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි විධිවිධාන ඇති බව නීති විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති. කෙසේ වෙතත්, විපක්ෂ දේශපාලනඥයන්ට එරෙහිව එවැනි නීති යෙදීම ඓතිහාසිකව ආකර්ෂණීය ගැටළු ලක්ෂ්‍යයක් වී ඇත.

දේශපාලන කථනයේ සීමාවන්, නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ස්වාධීනත්වය සහ වර්තමාන පරිපාලනය යටතේ විපක්ෂ කටහඬ සමඟ සැලකිලිමත් වීම ගැන පවතින විවාද තීව්‍ර කිරීමට මෙම සිදුවීම අපේක්ෂා කෙරේ. පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් ඇඟවූ ආකාරයට, ව්‍යවස්ථාදායකය ඊළඟට රැස්වන විට ඔවුන් මෙම කාරණය විධිමත් ලෙස මතු කළ හැකිය.

නීතිමය ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට යාමත් සමඟ සහ ඔවුන් රාජ්‍ය බලයේ පිළිගත නොහැකි භාවිතාවක් ලෙස හඳුන්වන දෙයට විපක්ෂ පක්ෂ ප්‍රතිචාරයක් සූදානම් කරත්ම, තවදුරටත් වර්ධනයන් අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා…

10 Aug 2026 Discuss
බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය.…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss