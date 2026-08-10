Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රත්මලාන සයිමා සහ සහකරුවන් දෙදෙනෙකු නීතියට මුහුණ දීමට ශ්‍රී ලංකාවට ආපසු ගෙනෙයි

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රත්මලාන සයිමා සහ සහකරුවන් දෙදෙනෙකු නීතියට මුහුණ දීමට ශ්‍රී ලංකාවට ආපසු ගෙනෙයි

'රත්මලාන සයිමා' යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හඳුනාගනු ලබන කුප්‍රකට අපරාධකරුවෙකු තවත් පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු සමඟ ශ්‍රී ලංකාවට ආපසු ගෙන්වා ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇති අතර, විදේශගත වී සිටින පලාගිය සැකකරුවන් ආපසු ගෙන්වීමේ අඛණ්ඩ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උත්සාහයන්හි වැදගත් ප්‍රගතියක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.

දේශීය හා විදේශීය ආයතන අතර සම්බන්ධීකරණ ප්‍රයත්නයන් අනුව පුද්ගලයින් තිදෙනා ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ට භාර දෙන ලද අතර, රටින් පලා ගොස් නීතියෙන් බේරීමට උත්සාහ කරන අපරාධ සැකකරුවන් හඹා යාමේ රජයේ අඛණ්ඩ කැපවීම මෙයින් ඉස්මතු වේ.

අවධානය දිනූ ආපසු ගෙන්වීම

ශ්‍රී ලංකා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන හොඳින් හඳුනන පුද්ගලයෙකු වන 'රත්මලාන සයිමා' සහකරුවන් දෙදෙනෙකු සමඟ ආපසු ගෙන්වීම, අධිකරණ බලය යටතේ ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්ෂේත්‍රය තුළ අවශ්‍ය පුද්ගලයින් ආපසු ගෙන්වීමට බලධාරීන් ගන්නා අලුත් ප්‍රයත්නයක් සංඥා කරයි. ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමෙන් පසු පුද්ගලයින්ට නීතිමය කටයුතුවලට මුහුණ දීමට සිදු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙවැනි ආපසු ගෙන්වීම් දේශීය හා දේශ සීමා හරහා ක්‍රියාත්මක වන අපරාධ ජාල විනාශ කිරීමේ තීරණාත්මක මෙවලමක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, සැකකරුවන් බොහෝ විට නිවසේ දී අත්අඩංගුවට ගැනීම හා නඩු විභාගය වළකා ගැනීම සඳහා විදේශ ස්ථාන ආරක්ෂිත රඳවා ගැනීමේ ස්ථාන ලෙස භාවිත කිරීමට උත්සාහ කරති.

දේශ සීමා හරහා වන අපරාධවලට එරෙහි අඛණ්ඩ ප්‍රයත්නයන්

ශ්‍රී ලංකා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන මෑත කාලයේ දී බරපතල අපරාධ සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පුද්ගලයින් සොයා ගැනීමට හා ආපසු ගෙන්වීමට ජාත්‍යන්තර සහකරුවන් සමඟ ඔවුන්ගේ සහයෝගිතාව තීව්‍ර කර ඇත. මෙම පුද්ගලයින් තිදෙනා සාර්ථකව ආපසු ගෙන්වීම ඒ පුළුල් උපාය මාර්ගයේ ධනාත්මක පියවරක් ලෙස පිළිගනු ලැබීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

තිදෙනාට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරනු ලබන නිශ්චිත චෝදනා සහ ඔවුන් ආපසු ගෙන්වන ලද රට පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු, නීතිමය කටයුතු ආරම්භ වන විට, කාලය හා සමඟ බලධාරීන් විසින් හෙළිදරව් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා…

10 Aug 2026 Discuss
බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය.…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss