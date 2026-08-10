මහර බන්ධනාගාර අසාන්තිය: එක්සත් ජාතීන්ගේ මැදිහත්වීම ඉල්ලා අයිතිවාසිකම් ක්රියාකාරීන් හඬ නඟයි
මහර බන්ධනාගාර ප්රචණ්ඩත්වය සොයා බැලීමට ස්වාධීන විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිවිල් සමාජ සංවිධාන පෙනී සිටී
ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන බන්ධනාගාරයක සිදු වූ මාරාන්තික අසාන්තියකට අනුගාමිව, එක්සත් ජාතීන්ගේ ආයතනවලට මැදිහත් වී තීරණාත්මක පියවර ගන්නා ලෙස ශ්රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් ක්රියාකාරීන් ඉල්ලීම් කර ඇත. රටේ අධික ලෙස පිරී ඉතිරී යන විශේෂිත ස්ථාපනවල රඳවා ගෙන සිටින සිරකරුවන්ට මුහුණ දීමට සිදු ව ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳව ඔවුහු දැඩි කනස්සල්ල ප්රකාශ කරති.
වගවීම ඉල්ලා හඬ නැගේ
සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ උපදේශන කණ්ඩායම්, ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ට එරෙහිව විනිවිද පෙනෙන හා ස්වාධීන විමර්ශනයක් සඳහා ඒත්තු ගැන්වීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් යාන්ත්රණ කෙරෙහි ඒකමතිකව බලපෑම් කර ඇත. ප්රචණ්ඩ සිදුවීම් හේතුවෙන් සිරකරුවන් කිහිප දෙනෙකු මිය ගොස් තවත් බොහෝ දෙනෙකු තුවාල ලැබ ඇති අතර, රජය විසින් ම පවත්වනු ලබන විමර්ශනයකින් සැබෑ වගවීමක් ලබා ගත නොහැකි බව ක්රියාකාරීන් තර්ක කරති.
මෙම අසාන්තිය හුදෙකලා සිදුවීමක් නොව, ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය තුළ ගැඹුරින් මූලූ බැස ඇති ක්රමවත් අසාර්ථකත්වයන්හි රෝග ලක්ෂණයක් බව අයිතිවාසිකම් ක්රියාකාරීන් පෙන්වා දෙති. අධික ලෙස ගහනය වීම, සෞඛ්ය සේවා ලැබීමේ ඌනතාවය සහ බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ අවතක්සේරු කිරීම් යන කරුණු ඒ අතර ප්රමුඛ ස්ථානයක් ගනී.
හිර මැදිරිවල දරුණු තත්ත්වයන්
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල ඒවා සඳහා නිර්මාණය කර ඇති ධාරිතාවට වඩා බෙහෙවින් වැඩි සිරකරුවන් රඳවා ගෙන සිටින බව උපදේශන කණ්ඩායම් දීර්ඝ කලක් තිස්සේ අනතුරු ඇඟවීම් කර ඇත. ක්රියාකාරීන් ඉස්මතු කරන ප්රධාන කනස්සල්ල අතර:
- රඳවා ගැනීමේ ස්ථාපන රාශියක් හරහා නිදන්ගත ලෙස පවතින අධික ගහනය
- රිමාන්ඩ් සිරකරුවන්ට නීතිමය නියෝජනය ලැබීමේ සීමිත ඉඩකඩ
- ප්රමාණවත් නොවන වෛද්ය සේවා සහ මානසික සෞඛ්ය සහාය
- බන්ධනාගාර බලධාරීන් විසින් අධික බලය යොදා ගන්නා බවට ඉදිරිපත් වන චෝදනා
රජය සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවට ලක්වේ
ශ්රී ලංකා රජය මෙම තත්ත්වයන් ආමන්ත්රණය කිරීම සඳහා දේශීය හා ජාතාන්තරික වශයෙන් දෙඅතරින් ම ඉහළ වන පීඩනයට මුහුණ දී සිටී. අර්ථවත් ප්රතිසංස්කරණ සඳහා බන්ධනාගාර යටිතල පහසුකම් ව්යුහාත්මකව වැඩිදියුණු කිරීම පමණක් නොව, රිමාන්ඩ් රඳවා ගැනීම් හසුරුවන ආකාරය තුළ අධිකරණ ක්රමය මූලික ලෙස වෙනස් කිරීම ද අවශ්ය බව ක්රියාකාරීන් තර්ක කරති. සිරකරුවන්ගෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් කිසිදු වරදක් සඳහා තවම වරදකරු කර නොමැති බව ඔවුහු සඳහන් කරති.
බන්ධනාගාර අසාන්තිය හේතුවෙන් සිදු වූ මරණ හා තුවාල, දේශපාලන මැදිහත්වීමෙන් තොර ව හදිසි හා නිෂ්පාක්ෂික සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවකට ලක් කළ යුතු බව අයිතිවාසිකම් කණ්ඩායම් අවධාරණය කරති.
එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්බන්ධීකරණය ඉල්ලා සිටී
ක්රියාකාරීන් තම ඉල්ලීම් එක්සත් ජාතීන්ගේ ආයතන වෙත යොමු කිරීමෙන්, ශ්රී ලංකාවේ රඳවා ගැනීමේ ක්රමය තුළ ඇති ලෙස ඔවුන් විස්තර කරන නිරන්තර මානව හිමිකම් අර්බුදය කෙරෙහි ස්ථිර ජාත්යන්තර අවධානය යොමු කිරීමට ඔවුහු බලාපොරොත්තු වෙති. බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ කෙරෙහි ශ්රී ලංකා රජය සමග විධිමත් ලෙස සම්බන්ධ වී මැනිය හැකි ප්රගතිය ඉල්ලා සිටින ලෙස, එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ වාර්තාකරුවන් සහ අදාළ ගිවිසුම් ආයතනවලට ඔවුහු බලකරති.
දේශීය යාන්ත්රණ විසින් යුක්තිය හා වගවීම ඇති කිරීමට අසමත් වේ යැයි හැඟෙන අවස්ථාවල දී ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් සමාජය ජාත්යන්තර සභාවන් වෙත යොමු වන පුළුල් රටාවක් මෙම ඉල්ලීම ද පිළිබිඹු
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.