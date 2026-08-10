Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විදේශ ආයෝජකයන් සති අටක් තුළ රුපියල් බැඳුම්කර ඩොලර් මිලියන 216කට අධික ප්‍රමාණයක් මිලදී ගනිති

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විදේශ ආයෝජකයන් සති අටක් තුළ රුපියල් බැඳුම්කර ඩොලර් මිලියන 216කට අධික ප්‍රමාණයක් මිලදී ගනිති

විදේශ ආයෝජකයන් සති අටක කෙටි කාලසීමාවක් තුළ රුපියල් ආශ්‍රිත රාජ්‍ය බැඳුම්කර ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 216කට අධික ප්‍රමාණයක් මිලදී ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ණය වෙළෙඳපොළ තුළ සැලකිය යුතු ප්‍රවේශයක් ගෙන ඇති අතර, මෙය දිවයිනේ ආර්ථික යථාතත්ත්වයට පත්වීම කෙරෙහි නැවත පණ ගත් විශ්වාසයේ ලකුණක් ලෙස සැලකේ.

විශ්වාසයේ ශක්තිමත් ප්‍රකාශනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල් බැඳුම්කර විදේශීය මිලදී ගැනීම් ඉහළ යෑම, නූතන ඉතිහාසයේ වඩාත්ම දුෂ්කර ආර්ථික අර්බුදයන්ගෙන් එකක් හරහා ගමන් කරමින් සිටින රටක් සඳහා කැපී පෙනෙන ආපසු හැරීමක් නිරූපණය කරයි. මෙතරම් කෙටි කාලයක් තුළ ලැබුණු සැලකිය යුතු ප්‍රාග්ධන ප්‍රවාහය, ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය ස්ථාවරකරණ උත්සාහයන් සහ ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල සමඟ ක්‍රියාත්මක සහයෝගීතාවය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ආයෝජකයන් අතර වර්ධනය වන ශුභවාදී ආකල්පය පිළිබිඹු කරයි.

සති අට ක කාලසීමාවක් පුරා සිදු වූ මෙම බැඳුම්කර මිලදී ගැනීම්, 2022 වර්ෂයේ ඓතිහාසික ස්වෛරී ණය පැහැර හැරීමෙන් පසු ගෝලීය මූල්‍ය වෙළෙඳපොළ සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ස්වකීය විශ්වසනීයත්වය නැවත ගොඩනඟා ගන්නා අතරතුර සිදු වූ පුළුල් හැඟීම් පරිවර්තනයක් කෙරෙහි ඇඟිල්ල දිගු කරයි.

මෙම ආකර්ෂණය පිටුපස ඇත්තේ කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල් බැඳුම්කර වෙළෙඳපොළ වෙත විදේශ ප්‍රාග්ධනය නැවත ඇදී ඒමට සාධක කිහිපයක් හේතු වී ඇති බව පෙනේ:

  • කලාපයේ අනෙකුත් නැගී එන වෙළෙඳපොළවලට සාපේක්ෂව ආකර්ෂණීය ඵලදා අනුපාත
  • විදේශ දරුවන්ගේ මුදල් විනිමය අවදානම අඩු කරන ස්ථාවර විනිමය අනුපාතිකයක්
  • ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල් සහාය ලත් ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන යටතේ ළඟා කරගත් ප්‍රගතිය
  • වෘහත් ආර්ථික ස්ථාවරත්වය වැඩිදියුණු කිරීමේ ශක්‍යතාව ලබා දෙන වැඩිදියුණු වූ විදේශ විනිමය සංචිත

පුළුල් ආර්ථිකය සඳහා ඇති බලපෑම්

දේශීය රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් වෙළෙඳපොළ ෙව්ල ෙව් විදේශ ප්‍රාග්ධනය ගලා ඒම ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩාගාරය සඳහා ධනාත්මක ප්‍රවණතාවකි; මෙය රාජ්‍ය ණය ගැනීම සඳහා ප්‍රාග්ධන පාදකය විවිධ කිරීමට සහ කාලයත් සමඟ දේශීය පොළී අනුපාතිකවල පීඩනය සමනය කිරීමට සහාය වේ. අර්බුද කාලය තුළ රාජ්‍ය ණය ප්‍රධාන දරුවන් ලෙස සිටි දේශීය බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතනවලට දැරීමට සිදු වූ බර ද ඒ නිසා අඩු වේ.

රුපියල් බැඳුම්කර වෙළෙඳපොළේ ස්ථිර විදේශ සහභාගීත්වය ශ්‍රී ලංකා රුපියල තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට සහ රටේ බාහිර ශක්‍යතා ගොඩනැගීමට දායක විය හැකි බව ආර්ථික විශේෂඥයන් සඳහන් කරයි; ඒ දෙකම ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් සහ ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල් වැඩසටහනේ කණ්ඩායම සඳහා ප්‍රධාන ප්‍රමුඛතා ලෙස පවතී.

ඉදිරියේ සූක්ෂ්ම ශුභවාදයක්

අංකයන් දිරිගන්වන සුළු වුවද, විදේශ ශ්‍රේණිගත ප්‍රාග්ධන ප්‍රවාහ ස්වභාවයෙන්ම අස්ථිර ස්වභාවයක් ගන්නා බවත්, දිගු කාලීනව ආයෝජක ස්වාර්ථය රඳවා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව මූල්‍ය විනයගරුකත්වය සහ ව්‍යූහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ ගතිකතාවය ඉදිරිපත් කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කළ යුතු බවත් විශ්ලේෂකයන් අවවාද කරයි. රටේ බාහිර ණය ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කිරීම, ආයෝජක විශ්වාසය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇති තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක් ලෙසද සැලකේ.

කෙසේ වෙතත්, විදේශ බැඳුම්කර මිලදී ගැනීම් ලෙස ලැබූ ඩොලර් මිලියන 216 ප්‍රමාණය, ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රමසාධ්‍ය ආර්ථික යථාතත්ත්වයට පත්වීමේ ගමන ජාත්‍යන්තර舞台යේ අර්ථවත් ගතිශීලතාවක් ලබා ගැනීමට ආරම්භ වී ඇති බවේ මෙතෙක් ලැබී ඇති පැහැදිලිම වෙළෙඳ

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා…

10 Aug 2026 Discuss
බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය.…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss