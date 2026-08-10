යුද්ධය අවසන් වී වසර 17කට පසුවත් දමිළ ඉඩම් හමුදා අත්පත්කරගෙන ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයෙකු අනතුරු අඟවයි
අක්කර දහස් ගණනක් නීත්යානුකූල හිමිකරුවන්ට තවමත් නොලැබේ
රටේ ඛේදජනක සිවිල් යුද්ධය අවසන් වී වසර දහහතකට පසුවත්, උතුරු හා නැගෙනහිර දිගේ දමිළ ජනගහනයට අයත් අක්කර දහස් ගණනක් හමුදාව විසින් අඛණ්ඩව අත්පත්කරගෙන සිටීම පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයෙකු ශ්රී ලංකා ව්යවස්ථාදායකයේ දී බරපතල සැලකිල්ලට යොමු කර ඇත.
2009 මැයි මාසයේ නිල වශයෙන් අවසන් වූ සන්නද්ධ ගැටුම අතරතුරදී හා ඉන් අනතුරුව අත්පත්කරගත් ඉඩම් නැවත ලබාදීමට අපොහොසත් වීම, දමිළ සිවිල් වැසියන් මුහුණදෙන වඩාත්ම ස්ථිර හා මතභේදාත්මක ගැටලූ අතර ප්රමුඛ ස්ථානයක් ගනී. මෙම ගැටළුව කෙරෙහි නැවත අවධානය යොමු කිරීමට මන්ත්රීවරයාගේ පාර්ලිමේන්තු මැදිහත්වීම හේතු විය.
නිවිනොයන වේදනාවක්
පුළුල් ප්රතිසන්ධාන උත්සාහයන්හි කොටසක් ලෙස ඉඩම් අත්පත්කරගැනීමේ ගැටළුව විසඳීමට අනුප්රාප්තික රජයන් පොරොන්දු ලබාදී තිබියදීත්, දමිළ පවුල් දස දහස් ගණනකට තම පාරම්පරික දේපළ කරා ළඟාවීමේ අවකාශය අදටත් ලැබී නොමැත. කෘෂිකාර්මික ඉඩම්, නිවාස සහ ප්රජා අවකාශයන් හමුදා පාලනය යටතේ පවතින අතර, ඒ නිසා බලපෑමට ලක්වූ ජනතාවගේ ජීවනෝපාය හා ප්රකෘතිමත් වීම දරුණු ලෙස සීමා වී ඇත.
මන්ත්රීවරයාගේ පාර්ලිමේන්තු ප්රකාශය, ක්රියාවිරහිතතාවයේ මානවීය වන්දිය ඉස්මතු කළේය. අවතැන් වූ පවුල් සිය ඉඩම්වල ජීවිත නැවත ගොඩනඟාගැනීමේ අවස්ථාව හා යුක්තිය ලබාගැනීම සඳහා දශකයකට ආසන්න කාලයක් මුළුල්ලේ රැඳී සිටින බව ඔහු සඳහන් කළේය.
ප්රතිසන්ධාන පොරොන්දු ඉටු නොවී පවතී
යුද්ධෝත්තර ප්රතිසන්ධාන කැපවීම්වල කොටසක් ලෙස හිටපු ගැටුම් කලාපවල ඉඩම් ගැටළු විසඳීම සඳහා ශ්රී ලංකාව දිගුකාලීන ජාත්යන්තර පීඩනයට ලක්ව ඇත. මානව හිමිකම් සංවිධාන හා දමිළ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් බොහෝ කලකට පෙර සිටම, අඛණ්ඩ හමුදා සාන්නිධ්යය හේතුවෙන් සිවිල් වැසියන්ට සිය ඉඩම්වලට ආපසු යාමට හෝ ඒවා වගා කිරීමට නොහැකි වූ අවස්ථා ලේඛනගත කර ඇත.
- උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල අක්කර දහස් ගණනක් හමුදා පාලනය යටතේ පවතී
- බලපෑමට ලක්වූ පවුල් වසර දාහතක් දක්වා අවතැන් ව සිටිති
- ඉඩම් නිදහස් කිරීම සම්බන්ධ පෙර රජයේ පොරොන්දු අර්ධ වශයෙන් පමණක් ක්රියාත්මක වී ඇත
- හිටපු ගැටුම් ප්රදේශවල ආර්ථික ප්රකෘතිය හා ප්රතිසන්ධානය ගැටළුව හේතුවෙන් අඛණ්ඩව බාධාවට ලක්වේ
යුද්ධය අවසන් වී වසර දාහතකට අධික කාලයකට පසුවත් සිවිල් ඉඩම් අඛණ්ඩව අත්පත්කරගෙන සිටීම, ගැටුමේ වඩාත්ම ස්පර්ශ කළ හැකි හා විසඳීමට නොලැබූ උරුමයන්ගෙන් එකක් ද, අර්ථවත් ප්රතිසන්ධානයට ඇති ප්රධාන බාධකයක් ද වේ.
හදිසි ක්රියාමාර්ගයක් ගන්නැයි ඉල්ලීම
ඉඩම් නිදහස් කිරීමේ වැඩසටහන් වේගවත් කිරීමට හා අත්පත්කරගත් දේපළ නීත්යානුකූල හිමිකරුවන්ට ආපසු ලබාදීමට නිශ්චිත කාල රාමුවක් සැකසීමට රජය කෙරෙහි පාර්ලිමේන්තු ප්රකාශය පීඩනය තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඉඩම් හා සම්භාවිතාව සම්බන්ධ මූලික ගැටළු විසඳීමකින් තොරව සැබෑ යුද්ධෝත්තර සුවය ලැබිය නොහැකි බව තර්ක කරමින්, උපදේශන කණ්ඩායම් හා විපක්ෂ දේශපාලනඥයින් ද මෙම ඉල්ලීමට හඬ එකතු කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිසන්ධාන ක්රියාවලිය දේශීය හා ජාත්යන්තර යන දෙඅංශයෙන්ම තවමත් සූක්ෂ්ම විමර්ශනයට ලක්ව ඇති නිසා, උතුරු හා නැගෙනහිර දිගේ දමිළ ඉඩම්වල ඉරණම, චිරස්ථායී සාමය හා යුක්තිය ලබාදීමට රජය දක්වන කැපවීමේ නිර්ණායකාත්මක කඩඉමක් ලෙස අඛණ්ඩව ශේෂ වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.