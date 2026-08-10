Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රෝයල් සෙරමික්ස් ලංකා හි ලාභය 56%කින් ඉහළට - ජූනි කාර්තුවේ රු. බිලියන 1.80ක් වාර්තා කෙරේ

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රෝයල් සෙරමික්ස් ලංකා හි ලාභය 56%කින් ඉහළට - ජූනි කාර්තුවේ රු. බිලියන 1.80ක් වාර්තා කෙරේ

රෝයල් සෙරමික්ස් ලංකා පීඑල්සී සමාගම ජූනි මාසයෙන් අවසන් වූ කාර්තුව සඳහා ශක්තිමත් ඉපැයීම් වාර්තා කර ඇති අතර, එහි නිවුණු ලාභය වසරින් වසර 56 සියයට ඉහළ ගොස් රු. බිලියන 1.80 දක්වා ළඟා වී ඇත. මෙය සමාගමේ ප්‍රධාන ව්‍යාපාර අංශ පුරා පාරිභෝගික ඉල්ලුම සහ මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාව ශක්තිමත් ලෙස යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ලකුණකි.

වෙළඳපළ නායකයෙකු සඳහා ශක්තිමත් කාර්තුවක්

මෙම සැලකිය යුතු ලාභ ඉහළ යෑම, රෝයල් සෙරමික්ස් ලංකාවේ ස්ථිතිස්ථායිතාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. රටේ ප්‍රමුඛ සෙරමික් ටයිල් සහ ඒ ආශ්‍රිත ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදන හා බෙදාහැරීමේ සමාගමක් ලෙස, දීර්ඝ ආර්ථික කැළඹීම් වලින් පසු පුළුල් ආර්ථිකය ක්‍රමානුකූලව ස්ථාවර වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් සහ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය තුළ වර්ධනය වන විශ්වාසය මෙම ප්‍රතිඵලයෙන් පිළිඹිබු වේ.

ජූනි කාර්තු කාර්යක්ෂමතාව සමාගම සඳහා වැදගත්이정표යක් සනිටුහන් කරයි. ඉපැයීම් උද්ධමනය සහ පුළුල් වෙළඳපළ වර්ධනය ඉක්මවා ගිය වේගයකින් ව්‍යාප්ත වීම, රෝයල් සෙරමික්ස් වැඩිදියුණු වූ දේශීය පරිභෝජන තත්ත්වයන් සාර්ථකව ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් සිටින බව පෙනේ.

ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම ඉල්ලුම ඇති කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් සහ නිශ්චල දේපළ අංශ මෑත මාසවල පුනර්ජීවනයේ වර්ධනය වන ලකුණු දක්වා ඇත. ආනයන සීමා ලිහිල් වීම, විදේශ විනිමය අනුපාත ස්ථාවර වීම සහ ගෘහ ආදායම් යථා තත්ත්වයට පත්වීම මෙයට හේතු වී ඇත. රෝයල් සෙරමික්ස් ඇතුළු ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත තුළ ව්‍යාපාර, පෞද්ගලික ඉදිකිරීම් කටයුතු සහ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ශක්තිමත් වෙද්දී, සැලකිය යුතු ප්‍රයෝජන ලැබීමට ඉඩ ඇත.

ශක්තිමත් ඉපැයීම් සංඛ්‍යාව, රටේ ජාරීවෙමින් පවතින ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන මධ්‍යයේ ස්ථාවර ලාභදායිතාවක් දක්වන ලැයිස්තුගත ආයතන සොයන වෙළඳපළ සහභාගිකයන් ආකර්ෂණය කරගනිමින් සමාගමේ කොටස් කෙරෙහි අලුත් ආයෝජක අවධානයක් ලබා ගැනීමට ද ඉඩ ඇත.

දෘෂ්ටිකෝණය ධනාත්මකව පවතී

රෝයල් සෙරමික්ස් මෙම වර්ධන ගමන් මාර්ගය මූල්‍ය වර්ෂයේ දෙවන භාගය තෙක් පවත්වා ගත හැකිද යන්න විශ්ලේෂකයන් සහ කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. කාර්යක්ෂමතාවට බලපෑම් කළ හැකි ප්‍රධාන සාධක ඇතුළත් වන්නේ:

  • ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ ස්ථාවරත්වය සහ අමුද්‍රව්‍ය සඳහා ආනයන පිරිවැය අඛණ්ඩව ස්ථාවර වීම
  • දේශීය ඉදිකිරීම් සහ නිවාස වෙළඳපළ යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ වේගය
  • උද්ධමනය ක්‍රමානුකූලව සමනය වෙද්දී පාරිභෝගික ගැනුම් ශක්තිය
  • නිෂ්පාදන හෝ ඉදිකිරීම් අංශවලට බලපාන රජයේ ප්‍රතිපත්තිවල ඕනෑම වෙනස්කමක්

56 සියයට ලාභ වැඩිවීම, රෝයල් සෙරමික්ස් ලංකාව කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත නිෂ්පාදන සමාගම් අතරින් කාර්තුව සඳහා ශක්තිමත් කාර්ය සාධකයන් අතර ස්ථානගත කරන අතර, දිවයිනේ හැඩ ගැසෙමින් පවතින පුළුල් ආර්ථික යථා තත්ත්වය සඳහා එය ප්‍රධාන දර්ශකයක් ලෙස සිය ස්ථාවරය තහවුරු කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා…

10 Aug 2026 Discuss
බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය.…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss