තුවාලයක් හේතුවෙන් ශුබ්මන් ගිල් ශ්රී ලංකා ටෙස්ට් තරගාවලියෙන් ඉවත් වෙයි
ශ්රී ලංකා ටෙස්ට් තරගාවලියට පෙර ඉන්දියාවට දැඩි පසුබෑමක්
ශ්රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරගාවලියට පෙර ඉන්දීය සංචාරක කණ්ඩායමට බරපතල පසුබෑමක් සිදු වී ඇති අතර, ඉහළ පෙළ පිතිකරු ශුබ්මන් ගිල් තුවාලයක් හේතුවෙන් ටෙස්ට් තරගාවලියෙන් ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇත.
සංචාරක කණ්ඩායමට සිදු වූ විශාල පාඩුවක්
ඉන්දීය පිතිකරණ පෙළට තීරණාත්මක ක්රීඩකයෙකු ලෙස ස්ථාපිත වී සිටින ගිල්, තරගාවලිය ආරම්භයට ප්රමාදයෙන් සුවය ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ බැවින් කණ්ඩායම් තේරීම සඳහා සලකා බැලීමෙන් ඉවත් කෙරෙනු ඇත. සංචාරයට ප්රමුඛව තරුණ පිතිකරු විශිෂ්ට පෝරමයක සිටි නිසා, මෙම තත්ත්වය ඉන්දීය කණ්ඩායම් කළමනාකරණයට සැලකිය යුතු පරාජයක් ලෙස පත් වී ඇත.
ඉන්දීය කණ්ඩායමට ඇති වන බලපෑම
ගිල් නොමැතිකම හේතුවෙන් ඉන්දියාවට ඔවුන්ගේ ඉහළ පෙළ පිතිකරණ විකල්පයන් නැවත සකස් කර ගැනීමට සිදු වනු ඇත. සාම්ප්රදායිකව ගෙදර කණ්ඩායමට වාසිදායක වන තත්ත්වයන් යටතේ ශ්රී ලංකාවේ පිතිකරණ ප්රහාරයට එරෙහිව විශ්වාසදායක සංයෝගයක් සොයා ගැනීම කළමනාකරණය ඉදිරියේ ඇති අභියෝගයයි.
- ගිල්ගේ තුවාලය ඉහළ පෙළ පිතිකරණ තනතුරේ හිදැසක් ඇති කරයි
- ප්රමුඛ පිතිකරුගේ නොමැතිකමෙන් ඉන්දීය කණ්ඩායමේ ගැඹුර පරීක්ෂාවට ලක් වනු ඇත
- කණ්ඩායම් කළමනාකරණය තරගාවලිය සඳහා ආදේශකයෙකු නම් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ
තරගාවලියේ පසුබිම
ශ්රී ලංකාව ස්වදේශ ප්රේක්ෂකයන් ඉදිරියේ ශක්තිමත් දක්ෂතාවයක් ප්රදර්ශනය කිරීමට ඉත සිතින් කාංසා වන නිසා, ටෙස්ට් තරගාවලිය දෙරට සඳහාම විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි. ශ්රී ලංකා කණ්ඩායමට, ගිල්ගේ නොමැතිකම ප්රථම ටෙස්ට් සිටම නැවත සකස් කළ ඉන්දීය පිතිකරණ පෙළ ප්රයෝජනයට ගැනීමේ අවස්ථාවක් ලෙස දැකිය හැකිය.
ලෝකයේ ඉහළ ශ්රේණිගත ටෙස්ට් කණ්ඩායම්වලින් එකක් සමඟ ගෙදර වාසිය උපරිම ලෙස භාවිත කිරීමට ගෙදර කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු වන විට, ඉන්දියාව මෙම පසුබෑමට කෙසේ අනුගත වේදැයි ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් රසිකයන් උනන්දුවෙන් නරඹනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.