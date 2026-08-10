Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තුවාලයක් හේතුවෙන් ශුබ්මන් ගිල් ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරගාවලියෙන් ඉවත් වෙයි

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තුවාලයක් හේතුවෙන් ශුබ්මන් ගිල් ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරගාවලියෙන් ඉවත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරගාවලියට පෙර ඉන්දියාවට දැඩි පසුබෑමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරගාවලියට පෙර ඉන්දීය සංචාරක කණ්ඩායමට බරපතල පසුබෑමක් සිදු වී ඇති අතර, ඉහළ පෙළ පිතිකරු ශුබ්මන් ගිල් තුවාලයක් හේතුවෙන් ටෙස්ට් තරගාවලියෙන් ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇත.

සංචාරක කණ්ඩායමට සිදු වූ විශාල පාඩුවක්

ඉන්දීය පිතිකරණ පෙළට තීරණාත්මක ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස ස්ථාපිත වී සිටින ගිල්, තරගාවලිය ආරම්භයට ප්‍රමාදයෙන් සුවය ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ බැවින් කණ්ඩායම් තේරීම සඳහා සලකා බැලීමෙන් ඉවත් කෙරෙනු ඇත. සංචාරයට ප්‍රමුඛව තරුණ පිතිකරු විශිෂ්ට පෝරමයක සිටි නිසා, මෙම තත්ත්වය ඉන්දීය කණ්ඩායම් කළමනාකරණයට සැලකිය යුතු පරාජයක් ලෙස පත් වී ඇත.

ඉන්දීය කණ්ඩායමට ඇති වන බලපෑම

ගිල් නොමැතිකම හේතුවෙන් ඉන්දියාවට ඔවුන්ගේ ඉහළ පෙළ පිතිකරණ විකල්පයන් නැවත සකස් කර ගැනීමට සිදු වනු ඇත. සාම්ප්‍රදායිකව ගෙදර කණ්ඩායමට වාසිදායක වන තත්ත්වයන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ පිතිකරණ ප්‍රහාරයට එරෙහිව විශ්වාසදායක සංයෝගයක් සොයා ගැනීම කළමනාකරණය ඉදිරියේ ඇති අභියෝගයයි.

  • ගිල්ගේ තුවාලය ඉහළ පෙළ පිතිකරණ තනතුරේ හිදැසක් ඇති කරයි
  • ප්‍රමුඛ පිතිකරුගේ නොමැතිකමෙන් ඉන්දීය කණ්ඩායමේ ගැඹුර පරීක්ෂාවට ලක් වනු ඇත
  • කණ්ඩායම් කළමනාකරණය තරගාවලිය සඳහා ආදේශකයෙකු නම් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ

තරගාවලියේ පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාව ස්වදේශ ප්‍රේක්ෂකයන් ඉදිරියේ ශක්තිමත් දක්ෂතාවයක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ඉත සිතින් කාංසා වන නිසා, ටෙස්ට් තරගාවලිය දෙරට සඳහාම විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට, ගිල්ගේ නොමැතිකම ප්‍රථම ටෙස්ට් සිටම නැවත සකස් කළ ඉන්දීය පිතිකරණ පෙළ ප්‍රයෝජනයට ගැනීමේ අවස්ථාවක් ලෙස දැකිය හැකිය.

ලෝකයේ ඉහළ ශ්‍රේණිගත ටෙස්ට් කණ්ඩායම්වලින් එකක් සමඟ ගෙදර වාසිය උපරිම ලෙස භාවිත කිරීමට ගෙදර කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු වන විට, ඉන්දියාව මෙම පසුබෑමට කෙසේ අනුගත වේදැයි ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් රසිකයන් උනන්දුවෙන් නරඹනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා…

10 Aug 2026 Discuss
බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය.…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss