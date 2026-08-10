Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර කෝලාහල හේතුවෙන් ඩොලර් 300,000කට ආසන්න විනාශයක්

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර කෝලාහල හේතුවෙන් ඩොලර් 300,000කට ආසන්න විනාශයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ඇති වූ අසාන්තිය හේතුවෙන් ඩොලර් 300,000කට ආසන්න දේපළ හානියක් සිදු වී ඇති අතර, එය රටේ බන්ධනාගාර යටිතල පහසුකම් සහ සිරකරු කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් බරපතල ගැටලු මතු කර ඇත.

පුළුල් පරාසයක හානි වාර්තා වේ

දිවයින පුරා බන්ධනාගාර පහසුකම් හරහා පැතිරුණු මෙම කලහකාරී සිදුවීම් දැවැන්ත විනාශයකට තුඩු දී ඇති අතර, දැනටමත් පීඩාවට පත් ව සිටින බන්ධනාගාර ක්‍රමයට සැලකිය යුතු මූල්‍ය බරක් පැටවී ඇත. හානිවූ පහසුකම් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සහ අසාන්තියට හේතු වූ යටිතල ගැටලු විසඳීම යන ද්විත්ව අභියෝගයට බලධාරීන් දැන් මුහුණ දෙමින් සිටිති.

සිදු වූ විනාශයේ පරිමාණය, ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාකීර්ණ හා ප්‍රමාණවත් සම්පත් නොමැති බන්ධනාගාර ජාලය තුළ කිඹිහිටි ගිනිකඳ ලෙස ජ්වලනය වෙමින් තිබූ සංකීර්ණ තත්ත්වය ඉස්මතු කරයි. අලුත්වැඩියා හා ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ වෙද්දී හානියේ සම්පූර්ණ විෂය පථය තක්සේරු කිරීමට නිලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.

බන්ධනාගාර බලධාරීන් කෙරෙහි පීඩනය වැඩිවේ

මෙම සිදුවීම් හේතුවෙන් අධික ජනාකීර්ණ බව, ප්‍රමාණවත් නොවන පහසුකම් සහ දැවැන්ත සිරකරු පිරිසක් අතර සාමය පවත්වා ගැනීමේ අභියෝගය ඇතුළු බන්ධනාගාර ක්‍රමයට බලපාන දීර්ඝකාලීන ගැටලු කෙරෙහි නැවතත් අවධානය යොමු වී ඇත. ප්‍රචණ්ඩත්වය හා විනාශකාරී සිදුවීම් නැවත ඇති නොවීමට නම් ව්‍යූහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ ඉක්මනින් අවශ්‍ය බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.

බන්ධනාගාර නිලධාරීන් හා රජයේ බලධාරීන් තවම, වඩාත් දරුණු ලෙස බලපෑමට ලක් වූ නිශ්චිත ස්ථාන හෝ අසාන්තියට තුඩු දුන් සිදුවීම් පිළිවෙළ විස්තර කරන සවිස්තරාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැත. කලහකාරී සිදුවීම්වලට හේතු සම්බන්ධ විමර්ශන දිගටම සිදු වෙමින් ඇතැයි වාර්තා වේ.

ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලා හඬ නගයි

සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හා නීතිය ගවේෂණය කරන්නෝ දිගු කලක් තිස්සේ රජයෙන් බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා වැඩි ආයෝජනයක් ඉල්ලා සිටිමින්, ශාරීරික තත්ත්වයන් පිරිහීම හා පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් නොමැතිකම සිරකරුවන්ගේ කලකිරීමට හා අසාන්තියට ප්‍රධාන හේතු බව පෙන්වා දෙති.

  • දේපළ හානිය ඩොලර් 300,000කට ආසන්නව ඇස්තමේන්තු කර ඇත
  • බන්ධනාගාර පහසුකම් කිහිපයකට බලපා ඇති බව වාර්තා වේ
  • අසාන්තියේ හේතු සම්බන්ධ විමර්ශන ආරම්භ වී ඇත
  • ව්‍යූහාත්මක බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලීම් තීව්‍ර වෙමින් ඇත

හානියේ මූල්‍ය වියදම, ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුකාලීන මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික පීඩනයන්ට දැනටමත් මුහුණ දෙන රජයට තවත් බරක් එකතු කරයි. හානිවූ බන්ධනාගාර යටිතල පහසුකම් ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීමට, රාජ්‍ය අරමුදල් දැඩි ලෙස සීමා වී ඇති මෙවැනි කාලයක, හදිසි අයවැය අවධානයක් අවශ්‍ය වනු ඇත.

මෙම සිදුවීම, බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් නොසලකා හැරීම කේවලයෙන් මානව හිමිකම් ගැටලුවක් පමණක් නොව, රටට ඉතා සැබෑ හා මැනිය හැකි ආර්ථික වියදමක් ද ඇති කරන බවට දැඩි මතක් කිරීමක් ලෙස සේවය කරයි.

බලධාරීන් සන්සුන් බවට ඉල්ලා අවධානය යොමු කරමින්, හානිවූ පහසුකම් තුළ ආරක්ෂාව යථා තත්ත්වයට පත් කර ඇති බව මහජනතාවට සහතික කර ඇත. විමර්ශන ඉදිරියට ගොස් රජය අර්බුදයට ප්‍රතිචාරය සකස් කරද්දී, තවත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා…

10 Aug 2026 Discuss
බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය.…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss