පිලිපීනයේ POGO මර්දන ක්රියාවලියෙන් පසු සූදු ක්රියාකරුවන් ශ්රී ලංකාවට මාරුවන බවට චෝදනා
පිලිපීනයේ POGO ලෙස හඳුන්වන මතභේදාත්මක වෙරළාබාශ ක්රීඩා කර්මාන්තය සමඟ පෙර සම්බන්ධිත ක්රියාකරුවන්, තම අනවසර කටයුතු ශ්රී ලංකාවට මාරු කරමින් සිටින බවට වාර්තා වන අතර, එය කලාපීය බලධාරීන් හා නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන අතර දැඩි කනස්සල්ලක් ඇති කර තිබේ.
POGO මර්දන ක්රියාමාර්ග ක්රියාකරුවන් භූගත කරයි
පිලිපීන වෙරළාබාශ ක්රීඩා ක්රියාකරුවන් (POGO) අංශය මෑත වසරවලදී පුළුල් මර්දන ක්රියාවලියකට ලක් විය. වංචා, මිනිස් ජාවාරම, කොල්ල කෑමේ ඇමතුම් මධ්යස්ථාන සහ අනෙකුත් අපරාධ ව්යාපාරවලට සම්බන්ධ මෙහෙයුම් වසා දැමීමට පිලිපීන බලධාරීන් තීව්ර ලෙස ක්රියා කළේය. මූලික වශයෙන් චීන ජාතිකයන් ඉලක්ක කරගත් මෙම කර්මාන්තය effectively තහනම් කරනු ලැබූ අතර, ක්රියාකරුවන් රාශියකට විකල්ප මෙහෙයුම් කඳවුරු සෙවීමට සිදු විය.
ජාත්යන්තර ක්රීඩා බුද්ධි ප්රජාව තුළ ව්යාප්ත වන වාර්තාවලට අනුව, නිවෙස් අහිමි වූ එම ක්රියාකරුවන්ගෙන් සමහරෙක් දැන් ශ්රී ලංකාව නව කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස ඉලක්ක කරගෙන ඇති අතර, රටේ නියාමන හිඩැස් හා බලාත්මක කිරීමේ අභියෝග ඒ සඳහා ප්රයෝජනයට ගනිමින් සිටිති.
ශ්රී ලංකාව නව කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස මතු වෙමින් පවතී
කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් සටහන් කර ඇත්තේ, මෙවැනි අපරාධකාරී සූදු ජාලයන් තම මුල් බල ප්රදේශවල මර්දනයකට ලක් වූ පසු දුර්වල අධීක්ෂණ රාමු ඇති රටවලට ස්ථානාන්තරය වන රටාවක් පිළිබඳව බවය. ආර්ථික හා ආයතනික ප්රකෘතිමත් වීමේ අවධියක් තවමත් ගෙවා ගෙන යන ශ්රී ලංකාව, එවැනි කණ්ඩායම් සඳහා ආකර්ෂණීය ඉලක්කයක් විය හැකිය.
මෙම මාරුව විශේෂයෙන් භයානක වන්නේ, POGO ශෛලී මෙහෙයුම් මුදල් විශුද්ධිකරණය, සයිබර් වංචා සහ සංක්රමණික කම්කරුවන් සූරාකෑම ඇතුළු පුළුල් සංවිධිත අපරාධ ජාලයන් සමඟ ඇති හොඳින් ලේඛනගත කළ සම්බන්ධතා හේතුවෙනි.
බලධාරීන්ට ඉක්මනින් ක්රියා කරන ලෙස බලකෙරේ
ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් හා අපරාධ විරෝධී පෙනී සිටින්නන්, ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන හා අදාළ නියාමන ආයතනවලට මෙම අපරාධ ජාලයන් සඳහා රට රැකවරණ ස්ථානයක් බවට පත් නොවීමට ක්රියාශීලී පියවර ගන්නා ලෙස බලකරමින් සිටිති. ප්රධාන නිර්දේශ ඇතුළත් වන්නේ:
- විදේශිකයන් හිමි හෝ විදේශ සම්බන්ධිත ව්යාපාර මෙහෙයුම් නිරීක්ෂණය ශක්තිමත් කිරීම
- පිලිපීන හා කලාපීය නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය වැඩිදියුණු කිරීම
- ක්රීඩා හා මාර්ගගත විනෝදාස්වාද ව්යාපාරවල බලපත්ර රාමු සමාලෝචනය කර තර කිරීම
- වෙරළාබාශ ක්රීඩා ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධ සැක සහිත මූල්ය ප්රවාහ පිළිබඳ තදබල පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීම
මෙම වර්ධනය ශ්රී ලංකාව සඳහා සංවේදී කාලයක සිදු වන්නේ, 2022 ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු රටේ ජාත්යන්තර කීර්තිය ප්රතිෑනු ස්ථාපනය කර නීත්යානුකූල විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කරගැනීමට ශ්රී ලංකාව කටයුතු කරමින් සිටින අවස්ථාවකය.
හදිසි අවධානය අවශ්ය කලාපීය තර්ජනයක්
POGO සම්බන්ධිත ක්රියාකරුවන් ශ්රී ලංකාවට ස්ථානාන්තරය විය හැකි බව හුදෙකලා කනස්සල්ලක් නොවේ. දකුණු නැගෙනහිර හා දකුණු ආසියාව පුරා සමාන රටා නිරීක්ෂණය කර ඇති අතර, අපරාධකාරී සූදු ක්රියාකරුවන් බහු රටවල පාලන දුර්වලතා සූරාකමින් සිටිති.
ඉක්මන් හා සම්බන්ධීකෘත ක්රියාමාර්ගයක් නොමැති නම්, ශ්රී ලංකාව සංවිධිත අපරාධකාරී සූදු ජාලයන්ගේ කලාපීය නෝඩයක් බවට පත් වීමේ අවදානමක් ඇති බවත්, එය පොදු ආරක්ෂාව, මූල්ය අඛණ්ඩතාව සහ ජාත්යන්තර ප්රජාව තුළ රටේ තත්ත්වය සඳහා දුරදිග යන ප්රතිවිපාක ඇති කරනු ඇති බවත් විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවයි.
ශ්රී ලංකා බලධාරීන් මෙම වාර්තාවලට නිල
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.