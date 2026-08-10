කුප්රකට පාතාල චරිතයක් වන කංජිපාණි ඉම්රාන්ගේ ඥාතියෙකු කොළඹ මාලිගාවත්තේදී වෙඩි තබා ඝාතනය
කුප්රකට පාතාල චරිතයක් වන කංජිපාණි ඉම්රාන්ගේ සමීප ඥාතියෙකු කොළඹ මාලිගාවත්ත ප්රදේශයේදී වෙඩි තබා ඝාතනය කර ඇති බව පොලිසිය තහවුරු කළේය.
මෙම වෙඩි තැබීමෙන් වින්දිතයා මිය ගිය අතර, එය අසල්වැසි ප්රදේශය නැවත කැළඹිල්ලට ලක් කර ඇති අතර අගනුවර කල්ලි ආශ්රිත ප්රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ලක් ද මතු කර ඇත.
අධිකාරීන් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති නමුත්, මෙම අවස්ථාවේදී මිය ගිය පුද්ගලයාගේ අනන්යතාව සහ ප්රහාරය සිදු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ විස්තර සීමිත මට්ටමක පවතී.
කංජිපාණි ඉම්රාන් යනු ශ්රී ලංකාවේ අපරාධ පාතාල ලෝකයේ සුප්රසිද්ධ නමක් වන අතර, නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඔහුගේ ජාලය සහ සහකරුවන් නිරීක්ෂණය කර ඇත. ඔහුට සමීප පවුලේ සාමාජිකයෙකු ඝාතනය කිරීම, කොළඹ දිස්ත්රික්කයේ සංවිධිත අපරාධ පිළිබඳ විමර්ශනය කරන විමර්ශකයන්ගේ සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
වෙඩි තැබීම සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය තවමත් කිසිවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන නොමැති අතර, ප්රහාරය පිටුපස ඇති චේතනාව තහවුරු කර ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටී. මාලිගාවත්ත ප්රදේශයේ වාසිකයන් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇති අතර, බොහෝ දෙනෙකු ප්රජාව තුළ සාමය හා සුරක්ෂිතතාව යළි පිහිටුවීමට අධිකාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.
විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර විස්තර අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.