Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කුප්රකට පාතාල චරිතයක් වන කංජිපාණි ඉම්රාන්ගේ ඥාතියෙකු කොළඹ මාලිගාවත්තේදී වෙඩි තබා ඝාතනය

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කුප්රකට පාතාල චරිතයක් වන කංජිපාණි ඉම්රාන්ගේ ඥාතියෙකු කොළඹ මාලිගාවත්තේදී වෙඩි තබා ඝාතනය

කුප්රකට පාතාල චරිතයක් වන කංජිපාණි ඉම්රාන්ගේ සමීප ඥාතියෙකු කොළඹ මාලිගාවත්ත ප්‍රදේශයේදී වෙඩි තබා ඝාතනය කර ඇති බව පොලිසිය තහවුරු කළේය.

මෙම වෙඩි තැබීමෙන් වින්දිතයා මිය ගිය අතර, එය අසල්වැසි ප්‍රදේශය නැවත කැළඹිල්ලට ලක් කර ඇති අතර අගනුවර කල්ලි ආශ්‍රිත ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ලක් ද මතු කර ඇත.

අධිකාරීන් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති නමුත්, මෙම අවස්ථාවේදී මිය ගිය පුද්ගලයාගේ අනන්‍යතාව සහ ප්‍රහාරය සිදු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ විස්තර සීමිත මට්ටමක පවතී.

කංජිපාණි ඉම්රාන් යනු ශ්‍රී ලංකාවේ අපරාධ පාතාල ලෝකයේ සුප්‍රසිද්ධ නමක් වන අතර, නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඔහුගේ ජාලය සහ සහකරුවන් නිරීක්ෂණය කර ඇත. ඔහුට සමීප පවුලේ සාමාජිකයෙකු ඝාතනය කිරීම, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සංවිධිත අපරාධ පිළිබඳ විමර්ශනය කරන විමර්ශකයන්ගේ සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

වෙඩි තැබීම සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය තවමත් කිසිවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන නොමැති අතර, ප්‍රහාරය පිටුපස ඇති චේතනාව තහවුරු කර ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටී. මාලිගාවත්ත ප්‍රදේශයේ වාසිකයන් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, බොහෝ දෙනෙකු ප්‍රජාව තුළ සාමය හා සුරක්ෂිතතාව යළි පිහිටුවීමට අධිකාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර විස්තර අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා…

10 Aug 2026 Discuss
බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය.…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss