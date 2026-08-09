Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉතියෝපියානු මානව අස්කරුවන්ගෙන් බේරාගත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් තිදෙනාගේ නීතිමය ක්‍රියාවලිය ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය සම්පූර්ණ කරයි

09 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉතියෝපියානු මානව අස්කරුවන්ගෙන් බේරාගත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් තිදෙනාගේ නීතිමය ක්‍රියාවලිය ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය සම්පූර්ණ කරයි

ඉතියෝපියාවේ ක්‍රියාත්මක මානව අස්කරුවන්ගෙන් බේරාගත් ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් තිදෙනා සම්බන්ධ සියලු අධිකරණමය හා කොන්සියුලර් ක්‍රියාදාමයන් සාර්ථකව නිිමා කර ඇති බව අඩිස් අබාබා හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය තහවුරු කර ඇත.

නිල නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් තානාපති කාර්යාලය සඳහන් කළේ, නඩු කටයුතු සාර්ථකව නිමාකර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය විධිමත් ක්‍රියාවලීන් ක්‍රියාත්මක කරමින් නීතිමය ක්‍රියාදාමය පුරාවටම ඉතියෝපියානු බලධාරීන් සමඟ සමීප සම්බන්ධීකරණයෙන් කටයුතු කළ බවයි.

ඉතියෝපියානු බලධාරීන් සමඟ එක්ව ගත් සහයෝගී ප්‍රයත්නය

ඉතියෝපියාවේ දේශීය නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන හා අධිකරණ ආයතන සමඟ තානාපති කාර්යාලය ඉතා ඉක්මනින් සම්බන්ධ වීම, නීතිමය කටයුතු නිම කර ගැනීමට ඉතා වැදගත් වූ අතර, බේරාගත් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් හා යහසැලකිල්ල ක්‍රියාදාමයේ සෑම අදියරකදීම සුරක්ෂිත කිරීමට නිලධාරීන් කටයුතු කළේය.

විදේශගතව සංචරණය කරන හෝ රැකියාවල නිරත ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ට මානව අස්කාරය බරපතල තර්ජනයක් ව පවතින අතර, මෙම සිද්ධිය, ජාත්‍යන්තර සීමාවන් හරහා ක්‍රියාත්මක අපරාධ ජාල වලට ගොදුරු වීමේ අවදානම ඉස්මතු කරයි.

피해자 සඳහා කොන්සියුලර් සහාය

කොන්සියුලර් විධිමත්කම් සම්පූර්ණ කිරීම, පුද්ගලයන් තිදෙනා ම්‍රීමත් ලෙස ස්වදේශයට ප්‍රත්‍යාවර්තනය කිරීම හා පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා වැදගත් පියවරක් සනිටුහන් කරයි. බේරාගත් පුරවැසියන් බලධාරීන් විසින් මුලින්ම හඳුනාගත් මොහොතේ සිටම තානාපති කාර්යාලය ඔවුනට අඛණ්ඩ සහාය ලබා දෙමින් සිටී.

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය මීට පෙරද, විශේෂයෙන් සත්‍යාපනය නොකළ නියෝජිතයන් හෝ අවිධිමත් මාර්ග හරහා ලබා දෙන විදේශ රැකියා පිරිනැමීම් පිළිගැනීමේදී ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස පුරවැසියන්ට නිරන්තරයෙන් අවවාද කර ඇත; එවැනි මාර්ග සාමාන්‍යයෙන් අස්කාරු ජාල විසින් බඳවා ගැනීමේ මෙවලම් ලෙස භාවිත කරනු ලැබේ.

අස්කාරයෙන් දිවි ගලවාගත් පිරිස්ගේ පෞද්ගලිකත්වය හා ආරක්ෂාව සුරැකීම සඳහා අනුගමනය කරන සම්මත ක්‍රියාවලිය අනුව, ගොදුරු වූවන්ගේ අනන්‍යතාවය හා ඔවුන් බේරාගත් හේතු සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු මහජනතාවට හෙළිදරව් කර නොමැත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss