ආසියානු අපරාධ සංවිධාන ශ්රී ලංකාව සබැඳි සූදු කේන්ද්රයක් ලෙස දෙස් ගන්නා අතර දිවයින විමර්ශනයට ලක් වේ
කලාපීය මර්දන මෙහෙයුම්වලින් පලා යන අනවසර ක්රියාකරුවන් දිවයිනට හා වරාය නගර කලාපයට ආකර්ෂණය වේ
ආසියාව පුරා අනවසර සූදු කටයුතුවල නිරත අපරාධ සංවිධාන සඳහා ශ්රී ලංකාව — සහ කොළඹ වරාය නගර විශේෂ ආර්ථික කලාපය — කැමැත්තෙන් තෝරා ගනු ලබන ගමනාන්තයක් බවට පත් වෙමින් පවතිනා බවට වැඩෙන කනස්සල්ල මධ්යයේ, සබැඳි සූදු කටයුතු පිළිබඳ විමර්ශන දිවයිනේ ආරම්භ වී ඇත.
නව කඳවුරු සෙවෙන විස්ථාපිත ක්රියාකරුවන්
මෙම තත්ත්වය ගොඩ නැඟී ඇත්තේ කලාපයේ අනෙකුත් ප්රදේශවල, විශේෂයෙන්ම පිලිපීනයේ ෆිලිපීන ඕෆ්ෂෝර් ගේමිං ඕපරේටර් (POGO) සංකීර්ණ විනාශ කිරීම ඇතුළු තීව්ර නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුම්වලට ප්රතිචාර වශයෙනි. එම මධ්යස්ථානවලින් සාපේක්ෂව පහසුවෙන් කටයුතු කළ අපරාධ ජාල දැන් දකුණු හා අග්නිදිග ආසියාව පුරා විකල්ප ස්ථාන ගවේෂණය කරන බව වාර්තා වන අතර, ශ්රී ලංකාව ඒවායේ ඉලක්ක ලැයිස්තුවට ඇතුළත් වෙමින් පවතී.
රටේ සාපේක්ෂව නොමේරූ නියාමන පරිසරය සහ වරාය නගර විශේෂ ආර්ථික කලාපය පාලනය කරන අද්විතීය නෛතික රාමුව අධිකරණ හිඩැස් සෙවෙන එවැනි කණ්ඩායම් විසින් සූරාකෑමට ලක් විය හැකි බවට බලධාරීන් දැඩි සැලකිල්ලට ලක් ව සිටිති.
වරාය නගර කලාපය විශේෂ කනස්සල්ලක් ව ඇත
නීත්යානුකූල ජාත්යන්තර ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා කැපවූ ව්යවස්ථාපිත රාමුවක් යටතේ ස්ථාපිත කොළඹ වරාය නගර විශේෂ ආර්ථික කලාපයේ විශේෂ තත්ත්වය අනවසර සබැඳි සූදු ව්යාපාරවලට නොදැනුවත්ව ආවරණයක් ලබා දිය හැකිද යන්න පිළිබඳ විමර්ශනයට ලක් ව ඇත. සාමාන්ය ශ්රී ලංකා නීතියේ ක්රියාත්මක බලය ඉක්මවා යන ආකාරයෙන් අනවසර ක්රියාකරුවන් කලාපයේ විශේෂ නියාමන ව්යුහය සූරාකෑමට උත්සාහ කරන්නේ දැයි විමර්ශකයින් පරීක්ෂා කරමින් සිටිති.
විමර්ශන සක්රීයව ගෙන යෑමට
සැකකටයුතු සබැඳි සූදු කටයුතු පිළිබඳ විමර්ශන සක්රීයව ක්රියාත්මක බව ශ්රී ලංකා බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. සැකකටයුතු මෙහෙයුම්වල සම්පූර්ණ පරිමාණය හෝ සම්බන්ධ වී ඇතැයි සැලකෙන නිශ්චිත සංවිධාන නම් කිරීම නිලධාරීන් තවමත් ප්රසිද්ධියේ සිදු කර නොමැති නමුත්, විමර්ශනය නියෝජිතායතන කිහිපයක් හරහා ව්යාප්ත ව ඇති බව වටහා ගෙන ඇත.
ජාතික බලධාරීන් හා වරාය නගර පරිපාලකයින් විසින් නියාමන හිඩැස් ඉක්මනින් හා තීරණාත්මකව ආමන්ත්රණය නොකළහොත් ශ්රී ලංකාව අනවසර සබැඳි සූදු සඳහා කලාපීය මධ්යස්ථානයක් බවට පත් වීමේ අවදානමක් ඇත.
ශ්රී ලංකාව විදේශ ආයෝජනය සඳහා ස්ථායී හා ආකර්ෂණීය ගමනාන්තයක් ලෙස ජාත්යන්තර පිළිගැනීම නැවත ගොඩ නැඟීමට වෙහෙස ගන්නා මොහොතක, සංකීර්ණ බහුජාතික අපරාධ ව්යාපාර හැසිරවීමට රටේ සූදානම පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මෙම තත්ත්වය මතු කර ඇත.
කලාපීය විස්ථාපනයේ රටාවක්
මෙම සංසිද්ධිය ශ්රී ලංකාවට පමණක් සීමා නොවේ. ආසියාව පුරා රජයන් නියාමනය තදින් ක්රියාත්මක කර අනවසර සූදු සංකීර්ණ මත වැටලීම් පවත්වත්ම, අපරාධ ජාල ක්රියාත්මක කිරීම දුර්වල හෝ නෛතිකව සංකීර්ණ යයි සැලකෙන අධිකරණ බල ප්රදේශ කරා ස්ථාන මාරු වීමේ අඛණ්ඩ රටාවක් ප්රදර්ශනය කර ඇත.
- පිලිපීනය මෑත වසරවලදී POGO මෙහෙයුම් දැඩි ලෙස මර්දනය කළ අතර, එමඟින් දහස් ගණනක් අනවසර ක්රියාකරුවන් විස්ථාපනය විය.
- මියන්මාරය, කාම්බෝජය සහ අනෙකුත් අග්නිදිග ආසියාතික රටවල ද එවැනිම පීඩනයන් දැනී ඇත.
- දකුණු ආසියාව දැන් විශ්ලේෂකයින් විසින් එවැනි විස්ථාපිත අපරාධ ක්රියාකාරකම් සඳහා ඊළඟ දේශසීමාව ලෙස දකිනු ලැබේ.
රටේ ආයෝජන වාතාවරණය ආරක්ෂා කරගනිමින් දිවයින අනවසර සූදු සංවිධාන සඳහා ස්වර්ගයක් ලෙස නොකැමැත්තෙන් ප්රසිද්ධියට පත් නොවන ලෙස සහතික කිරීමයන් යන
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.