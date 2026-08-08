නව කැරලි පුපුරා යාමත් සමග ශ්රී ලංකා බන්ධනාගාර අසාන්තිය උග්රවෙයි — රැඳවියන් මරණයට
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය හරහා නව හිංසාකාරී අසාන්තියක රළ රැල්ලක් හමා ගොස් ඇති අතර, එය දිවයිනේ දැනටමත් පීඩාවට පත් ව සිටින දඬුවම් ක්රියාත්මක කිරීමේ පහසුකම් තුළ මරණ සහ භයානක ලෙස ආතතීන් උත්සන්න වීමකට හේතු වී තිබේ. මෙම කැරලිකෝළාහල නිසා රටේ බන්ධනාගාර ක්රමයේ තත්ත්වය සහ එහි රඳවා සිටින්නන් මුහුණ දෙන තත්ත්වයන් පිළිබඳ හදිසි සැලකිල්ල නැවත අවදි වී ඇත.
මිටියාවත් ආරක්ෂාවේ ජාලා ගිලිහේ
නවතම බන්ධනාගාර ප්රචණ්ඩත්වය ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිකාර ක්රමය සඳහා තවත් කරදරකාරී පරිච්ඡේදයක් සනිටුහන් කරයි; දිගු කලක සිටම දරුණු ඉඩකඩ ඌනතාවයෙන්, සම්පත් හිඟකමින් සහ රැඳවී සිටි ජනගහනය අතර යටි ආතතීන්ගෙන් පෙළෙන ක්රමයකි. නව කැළඹිලි මගින් මරණ සිදු වූ අතර, බලධාරීන් හසුරුවා ගැනීමට පොරබදන සංකටයේ බරපතලකම ද්විගුණ විය.
ආශ්රිත පහසුකම්වලින් ඇතිවෙමින් පවතින තොරතුරු, රැඳවියන් ප්රචණ්ඩ ගැටුම්වල නිරත වෙමින් ගිය ආකාරය සහ බන්ධනාගාර කාර්ය මණ්ඩලයට නියමිත වේලාවට ඒවා පාලනය කිරීමට ඇති දුෂ්කරතා නිරූපණය කරයි.
පීඩාවට පත් ක්රමයක්
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ජාලය වසර ගණනාවක් තිස්සේ සැලකිය යුතු ආතතියකට ලක් ව ඇති අතර, ඒ ඒ පහසුකම් සැලසුම් කළ ධාරිතාවට වඩා බෙහෙවින් වැඩි රැඳවියන් ගණනක් රඳවා ගෙන ය. මෙම නිදන්ගත ඉඩකඩ ඌනතාවය, ප්රමාණවත් නොවන සම්පත් සහ රැඳවියන් අතර වාර්තා වන අකුල් සහිත ව, නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වයන් නිතරම ඇති කිරීමේ තත්ත්වයන් නිර්මාණය කර ඇත.
- දරුණු ඉඩකඩ ඌනතාවය බහු පහසුකම් හරහා නිදන්ගත ව්යූහාත්මක ගැටලුවක් ව පවතී
- ජීවන තත්ත්වය පිළිබඳ රැඳවියන්ගේ පැමිණිලි බොහෝ දුරට ආමන්ත්රණය නොකෙරී ඇත
- පෙර බන්ධනාගාර ප්රචණ්ඩ සිදුවීම් ක්රමාංකික ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම් ඇති කර ඇත
- කාර්ය මණ්ඩල හිඟකම බලධාරීන්ට සාමය පවත්වා ගැනීමේ හැකියාව ඇණ හිටවීම ඉදිරියටත් සිදු වේ
හදිසි ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්
නැවත ඇති වූ ප්රචණ්ඩත්වය, ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පරිපාලනයේ ආමූල ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලා සිටින මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නන් සහ විපක්ෂ දේශපාලනඥයන්ගේ ඉල්ලීම් තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. රැඳවි ජනගහනයේ පුනරුත්ථාපනය සහ මානවීය කළමනාකරණය සඳහා අනුප්රාප්තික ආණ්ඩු ප්රමාණාත්මක ලෙස ආයෝජනය කිරීමට අපොහොසත් වී ඇතැයි විවේචකයෝ දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කරති.
ශ්රී ලංකා බන්ධනාගාර තුළ මාරාන්තික ප්රචණ්ඩත්වය නැවත නැවත ඇති වීම අහම්බයක් නොවේ — බලධාරීන් අර්ථවත් ලෙස ආමන්ත්රණය කිරීම ප්රතික්ෂේප කර ඇති දශක ගණනාවක නොසලකා හැරීම සහ ඉඩකඩ ඌනතාවයේ පුරෝකල්පිත ප්රතිඵලයකි.
බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ පෙනී සිටින්නෝ අවධාරණය කරන්නේ, යුක්තිය සහ ප්රතිකාර ක්රමය ක්රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳ මූලික නැවත සිතීමකින් තොරව, සමාන ඛේදවාචකයන් හෙළිදරව් කරන නිරතුරුතාවයෙන් ඇති වෙමින් ම සිටිනු ඇති බවයි.
රජයේ ප්රතිචාරය අපේක්ෂාවෙන්
ශ්රී ලංකා බලධාරීන් තවම සංහාර හානිවල සම්පූර්ණ ප්රමාණය විස්තර කිරීමට හෝ තවදුරටත් ප්රචණ්ඩත්වය වළක්වා ගැනීමේ සූනිශ්චිත පියවර දක්වන ලද ආකාරයෙන් සවිස්තරාත්මක ප්රසිද්ධ ප්රකාශයක් නිකුත් කිරීමට නොපෙළඹී ඇත. රඳවා සිටින්නන්ගේ ජනතාව සහ පවුල් කනස්සල්ලෙන් සහිත ව තත්ත්වය පිළිබඳ පැහැදිලිකමක් බලා සිටින අතර, ගණනාවක් පහසුකම් තුළ ආතතීන් ඉහළ අගයක ඇතැයි වාර්තා වේ.
මෙම සිදුවීම් ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර යටිතල පහසුකම්, රැඳවියන්ගේ සුභසාධනය සහ පුළුල් අපරාධ යුක්තිය රාමුව සඳහා අර්ථවත් ආයෝජනයක හදිසි අවශ්යතාව ප
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.