බන්ධනාගාර ආරක්ෂාව හා සිරකරුවන්ගේ සුභසාධනය සඳහා නව ඒකාබද්ධ යාන්ත්රණයක් ස්ථාපිත කිරීමට ජනාධිපති දිසානායක උපදෙස් දෙයි
ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිසංස්කරණ ආයතනවල බන්ධනාගාර ආරක්ෂාව, සිරකරුවන්ගේ සුභසාධනය සහ හදිසි අවස්ථාවලදී ගතයුතු ක්රියාමාර්ග සම්පූර්ණාංගීනව ආමන්ත්රණය කිරීමේ අරමුණින් කැපවූ ඒකාබද්ධ යාන්ත්රණයක් ස්ථාපිත කිරීමට ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක උපදෙස් නිකුත් කර ඇත.
දිගු කලක් තිස්සේ අධික තදබදය, ප්රමාණවත් නොවන පහසුකම් සහ ආරක්ෂක කළමනාකරණයේ දුර්වලතා හේතුවෙන් විවේචනයට ලක්ව ඇති රටේ බන්ධනාගාර ක්රමය ප්රතිසංස්කරණය කිරීම කෙරෙහි වත්මන් රජය නව අවධානයක් යොමු කරන බවට මෙම පියවර සංඥා කරයි.
බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණය සඳහා සමන්විත ප්රවේශයක්
යෝජිත ඒකාබද්ධ යාන්ත්රණය තුළ, බන්ධනාගාර ජාලය පුරා ක්රමවත් වැඩිදියුණු කිරීම් සඳහා එකිනෙකා සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට අදාළ රාජ්ය බලධාරීන් හා ආයතන එකතු කරගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ඒකාබද්ධ ආයතනයක් ස්ථාපිත කිරීම මගින්, බන්ධනාගාරවල ආරක්ෂක අවශ්යතා සහ මානවීය ප්රමිතීන් තනිව නොව, ක්රමවත් හා සමන්විත ආකාරයෙන් ආමන්ත්රණය වන බව සහතික කිරීමට ජනාධිපති කාර්යාලය අපේක්ෂා කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය ඓතිහාසිකව ගණනාවක් අභියෝගයන්ට මුහුණ දී ඇති අතර ඒවා අතරට ඇතුළත් වන්නේ:
- රඳවාගැනීමේ පහසුකම්වල දරුණු අධික තදබදය
- සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපනය සඳහා ප්රමාණවත් නොවන සම්පත්
- ඇතැම් විට කැළඹිලිවලට හේතු වූ ආරක්ෂක දුර්වලතා
- ප්රතිසංස්කරණ ආයතන තුළ සීමිත හදිසි ප්රතිචාර ප්රොටොකෝල
සුභසාධනය හා ආරක්ෂාව යුගල ප්රමුඛතා ලෙස
ජනාධිපති දිසානායකගේ උපදෙස, ආරක්ෂාව හා සිරකරුවන්ගේ සුභසාධනය ප්රතිවිරුද්ධ අවශ්යතා නොව, එකිනෙකට සම්බන්ධ ප්රමුඛතා බවට වූ අවබෝධයක් පිළිබිඹු කරයි. දුර්වල ජීවන තත්ත්වයන් සහ පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් නොමැතිකම, බන්ධනාගාර තුළ විනය බිඳවැටීම් හා ආරක්ෂක සිද්ධීන්ට සෘජුවම දායක වන බව අපරාධ යුක්ති ක්ෂේත්රයේ විශේෂඥයෝ දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත.
ඒකාබද්ධ යාන්ත්රණයක් ස්ථාපිත කිරීම, බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණය බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට පමණක් භාර නොකොට, සමස්ත රජය දරා ගතයුතු වගකීමක් ලෙස සලකීමේ දිශාවේ ගමනක් නියෝජනය කරයි.
ජාතික ජනතා බලවේගය රජය බලයට පත් වූ දා සිට රාජ්ය අංශ කිහිපයක ආයතනික ප්රතිසංස්කරණ සිදු කිරීමට ගත් ප්රතිඥාවේ කොටසක් ලෙස ද මෙම පුද්ගලෝත්ථානය සලකා බලනු ලැබේ.
ඊළඟ පියවර
ඒකාබද්ධ යාන්ත්රණයේ සංයුතිය, එහි බලය ද, ක්රියාත්මක කිරීමේ කාල රාමුව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර තවමත් නිල වශයෙන් ප්රකාශයට පත් කර නොමැත. ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල දැනට රඳවාගෙන සිටින දහස් ගණනක් දෙනාට මුහුණ දෙන්නට සිදු ව ඇති තත්ත්වයන් ප්රායෝගිකව හා මැනිය හැකි ලෙස වැඩිදියුණු කිරීමකට මෙම උපදෙස හේතු වේද යන්න නිරීක්ෂකයෝ සමීපව අවධානය යොමු කරනු ඇත.
අනුක්රමිකව පැමිණ ගිය රජයන් බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණය හදිසි ජාතික වැදගත්කමකින් යුත් කරුණක් ලෙස සලකා ගනිමින් ක්රියා කරන ලෙස නිරන්තරව ඉල්ලා සිටි සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් විසින් ජනාධිපතිගේ උපදෙස සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.