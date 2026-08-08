තයිදී අධිකරණ තීරණයෙන් පසු ප්රාදේශීය සභා සභාපතිට පොලිස් තර්ජන එල්ල කළ බවට චෝදනා
තයිදී ප්රදේශයට සම්බන්ධ අධිකරණ තීරණයකින් අනතුරුව ශ්රී ලංකා පොලිස් නිලධාරීන් තමන්ට තර්ජන එල්ල කළ බව එම ප්රදේශයේ ප්රාදේශීය සභා සභාපතිවරයා චෝදනා කිරීමත් සමඟ උතුරු පළාතේ වලිකාමම් උතුර ප්රදේශයේ 緊張තතාවය උත්සන්න වී ඇත.
සභාපතිවරයා පොලිස් හැසිරීම පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි
වලිකාමම් උතුර ප්රාදේශීය සභා සභාපතිවරයා ශ්රී ලංකා පොලිසියේ සාමාජිකයන්ට එරෙහිව බරපතළ චෝදනා ඉදිරිපත් කරමින්, තයිදී අධිකරණ බලප්රදේශය සම්බන්ධ ඉඩම් හෝ අනෙකුත් කරුණු සම්බන්ධ අධිකරණ තීරණයකින් පසු තමන්ට තර්ජන එල්ල වූ බව ප්රකාශ කර ඇත. මෙම සිද්ධිය ප්රදේශයේ දෙමළ ප්රජා නායකයන්ගේ සහ සිවිල් සමාජ නියෝජිතයන්ගේ දැඩි විවේචනයට ලක් වී ඇත.
සභාපතිවරයාගේ චෝදනා, උතුරු පළාතේ බොහෝ දෙනෙකු විසින් නීතිමය ක්රමෝපායන් සොයන තේරී පත් වූ දෙමළ නිලධාරීන්ට එරෙහිව දිගින් දිගටම සිදුවෙමින් පවතින බියගැන්වීමේ ප්රවණතාවක් ලෙස සංලක්ෂිත කරන ගැටලුකාරී රටාවකට ඇඟිලි දිගු කරයි.
නීතියේ ආධිපත්යය පිළිබඳ ප්රජා සැලකිලි
ස්ථානීය පදිංචිකරුවන් සහ ප්රජා නියෝජිතයන් මෙම කියන ලද හැසිරීම පිළිබඳ ගැඹුරු කනස්සල්ල ප්රකාශ කරමින්, නීත්යානුකූල අධිකරණ තීරණයකින් පසු තේරී පත් රාජ්ය නිලධාරියෙකුට තර්ජන එල්ල කිරීම ප්රජාතාන්ත්රික සම්මතයන් සහ අධිකරණ අධිකාරිය බරපතළ ලෙස ඛාදනය කිරීමක් බව තර්ක කර ඇත.
- තයිදී අධිකරණ තීරණය ප්රකාශයට පත් කිරීමෙන් පසු මෙම කියන ලද තර්ජන සිදු වී ඇත
- වලිකාමම් උතුර ප්රාදේශීය සභා සභාපතිවරයා තේරී පත් ස්ථානීය රජයේ නියෝජිතයෙකි
- මෙම සිද්ධිය උතුරේ දෙමළ දේශපාලන හා ප්රජා පුද්ගලයන් විසින් හෙළා දකින ලදී
වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්
උතුරු පළාතේ දේශපාලන නියෝජිතයන් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ සම්බන්ධ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ හැසිරීම සම්බන්ධ ඉක්මන් හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙසයි. ඔවුහු පොලිස්පතිවරයාගෙන් සහ අදාළ අධීක්ෂණ ආයතනවලින් ඉල්ලා සිටියේ චෝදනා බැරෑරුම් ලෙස සලකා වගකිව යුත්තන්ට එරෙහිව නිසි පියවර ගන්නා ලෙසයි.
තේරී පත් නිලධාරීන්ට රාජ්ය නළුවන්ගෙන් බියගැන්වීමකට හෝ පළිගැනීමකට බිය නොවී නීත්යානුකූල ක්රම හරහා යුක්තිය පතා යාමට හැකි විය යුතුය.
මෙම සිද්ධිය ප්රදේශයේ ආරක්ෂක හමුදාවල හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් උතුරේ දෙමළ ප්රජාවන් දරා සිටින දීර්ඝකාලීන පැමිණිලිවලට එකතු වන අතර, ශ්රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ පොලිස් වගවීමේ යාන්ත්රණ පිළිබඳ ඇහැල්ල තීව්ර කිරීමට ඉඩ ඇත.
ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය, වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගත හැකි වන විට මෙම කරුණෙහි වර්ධනයන් ගැන දිගටම වාර්තා කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.