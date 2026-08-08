ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව දේශසීමා හරහා විදුලි ව්යාපෘති සාකච්ඡා සමඟ බලශක්ති සබඳතා ශක්තිමත් කරයි
උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවල කේන්ද්රය බවට ද්විපාර්ශ්වික බලශක්ති සහයෝගිතාව පත්වේ
ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව විදුලිබල අංශයේ සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් නව සාකච්ඡා පවත්වා ඇති අතර, දේශසීමා හරහා බලශක්ති සම්බන්ධතාව ද්විපාර්ශ්වික න්යාය පත්රයේ ප්රධාන අවධානය ලබා ගැනීමට සමත් වී ඇත. දෙරට විසින් පවතින මුලපිරීම්වල ප්රගතිය සමාලෝචනය කරමින් බලශක්ති ක්ෂේත්රයේ සහයෝගිතාව සඳහා නව මාර්ග ගවේෂණය කරන ලදී.
දේශසීමා හරහා බලශක්ති ජාලය සාකච්ඡා මේසයට
සාකච්ඡා කෙරුණු වඩාත් වැදගත් මාතෘකා අතර, අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර දේශසීමා හරහා බලශක්ති සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීමේ හැකියාව ප්රමුඛ ස්ථානයක් ගත්තේය. එවැනි සම්බන්ධතාවක් හරහා ශ්රී ලංකාවට ඉන්දියාවේ විශාල විදුලි ජනනය ධාරිතාවෙන් ප්රයෝජන ගැනීමට හැකි වන අතර, එමඟින් දූපත් රාජ්යයේ දිගුකාලීන බලශක්ති අභියෝග සමනය කිරීමටත්, මිල අධික ඛනිජ තෙල් ආනයනය මත යැපීම අඩු කර ගැනීමටත් හැකියාව ලැබෙනු ඇත.
මෑත වසරවලදී නැවත නැවත විදුලිබල සැපයුම් දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දුන් ශ්රී ලංකාවට ඉන්දියාව සමඟ විශ්වාසනීය බලශක්ති කොරිඩෝවක් ආර්ථික වශයෙන් මෙන්ම බලශක්ති ආරක්ෂාව අතින්ද ඉමහත් පරිවර්තනයක් ගෙන ආ හැකිය.
පුළුල් උපාය මාර්ගික හවුල්කාරිත්වයේ කොටසක්
මෙම බලශක්ති සාකච්ඡා, නව ගතිවේගයක් ලබමින් පවතින ඉන්දිය-ශ්රී ලංකා සබඳතාවල පුළුල් රාමුවේ කොටසක් වේ. දකුණු ආසියාව පුරා කලාපීය බලශක්ති ඒකාබද්ධතාව කෙරෙහි දෙරටම ඇති හවුල් උනන්දුව පිළිබිඹු කරමින්, විදුලිබල අංශ සහයෝගිතාව දෙරටේ රජයන් විසින් ප්රමුඛ ක්ෂේත්රයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
- වත්මන් විදුලිබල අංශ සහයෝගිතා වැඩසටහන් සමාලෝචනය
- දේශසීමා හරහා විදුලි සම්ප්රේෂණ යටිතල පහසුකම් ගවේෂණය
- පුනර්ජනනීය බලශක්ති සහයෝගිතා අවස්ථා තක්සේරු කිරීම
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම සඳහා වැදගත්කම
මෑත වසරවල දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් අනතුරුව ශ්රී ලංකාව සිය ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමන් මඟ ඉදිරියට ගෙන යන විට, දැරිය හැකි මිලකින් යුත් හා ස්ථාවර බලශක්ති සැපයුම් සුරක්ෂිත කිරීම තවදුරටත් ඉතා 結緊要 කරුණකි. ඉන්දියාව සමඟ ගාඪ බලශක්ති ඒකාබද්ධතාවක් ඇති කර ගැනීම, රටේ දිගුකාලීන බලශක්ති තිරසාරත්වය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ප්රායෝගික පියවරක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.
යෝජිත දේශසීමා ව්යාපෘතිවල කාල රාමු සහ තාක්ෂණික රාමු පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, දෙපාර්ශ්වයම සිය රාජ්යතාන්ත්රික හා තාක්ෂණික මට්ටමේ සබඳතා ඉදිරියට ගෙන යත්ම ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.